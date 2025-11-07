R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - T o r n a n o a c r e s c e r e g l i s f r a t t i i n I t a l i a , i n u n c o n t e s t o g i à s e g n a t o d a t e n s i o n i s o c i a l i e d i b a t t i t i p o l i t i c i s u l l e n u o v e n o r m e a t u t e l a d e g l i i n q u i l i n i e s u l d i r i t t o a l l a c a s a . N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , l a c r o n a c a n a z i o n a l e h a r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o d e l l e e s e c u z i o n i f o r z a t e e n u o v e p r o p o s t e d i l e g g e v o l t e a c o n t e n e r e l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a , t r a c u i i p o t e s i d i s o s p e n s i o n i p a r z i a l i e f o n d i d i c o m p e n s a z i o n e p e r i l o c a t o r i c o l p i t i d a m o r o s i t à . U n q u a d r o c h e r i f l e t t e l ’ u r g e n z a d i a f f r o n t a r e i n m o d o s t r u t t u r a l e u n f e n o m e n o c h e , s e c o n d o l ’ e l a b o r a z i o n e d e l C e n t r o s t u d i S o l o a f f i t t i s u i d a t i d e l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o , m o s t r a n e l 2 0 2 4 u n t r e n d i n c r e s c i t a . I p r o v v e d i m e n t i d i s f r a t t o e m e s s i i n I t a l i a r a g g i u n g o n o i n f a t t i 4 0 . 1 5 8 n e l 2 0 2 4 , c o n u n i n c r e m e n t o d e l + 2 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 e d e l + 5 , 2 % r i s p e t t o a l 2 0 2 1 . L ’ a u m e n t o s i c o n c e n t r a s o p r a t t u t t o n e l C e n t r o - S u d , d o v e C a m p a n i a , P u g l i a , A b r u z z o e U m b r i a r e g i s t r a n o l e a c c e l e r a z i o n i p i ù m a r c a t e , m e n t r e L o m b a r d i a e T r e n t i n o - A l t o A d i g e m o s t r a n o s e g n a l i d i r a l l e n t a m e n t o . L a L o m b a r d i a r e s t a l a p r i m a r e g i o n e p e r n u m e r o d i p r o v v e d i m e n t i ( 6 . 5 7 4 ) , s e g u i t a d a L a z i o ( 6 . 1 0 1 ) e C a m p a n i a ( 4 . 5 9 5 ) . A l i v e l l o p r o v i n c i a l e s i c o n f e r m a i l p r i m a t o d i R o m a ( 5 . 2 8 6 ) , s e g u i t a d a N a p o l i ( 3 . 1 5 9 ) , T o r i n o ( 2 . 3 5 0 ) e M i l a n o ( 1 . 7 2 6 ) . C o l p i s c e i l d a t o d i P e s c a r a , c h e s u p e r a M i l a n o p o s i z i o n a n d o s i a l q u a r t o p o s t o n a z i o n a l e . T r a l e p r o v i n c e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o m a g g i o r m e n t e a l l a c r e s c i t a s i s e g n a l a n o N a p o l i ( + 5 9 8 ) , R o m a ( + 2 0 5 ) , B a r i ( + 1 7 1 ) , P e s c a r a ( + 1 5 3 ) e T e r n i ( + 9 6 ) . S e c o n d o i l C e n t r o s t u d i S o l o a f f i t t i , t u t t a v i a , i l q u a d r o r e a l e è a n c o r a p i ù p r e o c c u p a n t e . I d a t i d e l M i n i s t e r o f o t o g r a f a n o i n f a t t i s o l o u n a p a r t e d e l f e n o m e n o , l i m i t a n d o s i a i c a s i i n c u i s i a r r i v a a l l ’ e m i s s i o n e d i u n p r o v v e d i m e n t o d i s f r a t t o d a p a r t e d e l g i u d i c e . N o n v e n g o n o c o n t e g g i a t i , i n v e c e , i c a s i d i m o r o s i t à p e r s i s t e n t e i n c u i l ’ i n q u i l i n o l a s c i a l ’ i m m o b i l e p r i m a d e l l ’ u d i e n z a , e v i t a n d o l a s e n t e n z a f o r m a l e . L ’ U f f i c i o S t u d i S o l o A f f i t t i s t i m a c h e i l 4 8 % d e l l e a z i o n i l e g a l i p e r m o r o s i t à n o n a r r i v i a l l a s e n t e n z a , m e n t r e i l 4 7 , 0 5 % d e g l i i n q u i l i n i l a s c i l ’ a l l o g g i o s e n z a a v e r p a g a t o a l m e n o u n a m e n s i l i t à d i c a n o n e . A c i ò s i a g g i u n g e u n ’ a m p i a q u o t a d i r i t a r d i n e i p a g a m e n t i , c h e r i g u a r d a n o i l 6 2 % d e g l i i n q u i l i n i , c o n u n r i t a r d o m e d i o d i 1 8 g i o r n i . I l C e n t r o S t u d i s e g n a l a i n o l t r e a n o m a l i e t e r r i t o r i a l i r i l e v a n t i : i n a l c u n e p r o v i n c e d e l S u d , i n p a r t i c o l a r e i n S i c i l i a e C a l a b r i a , i d a t i m i n i s t e r i a l i r i p o r t a n o ' z e r o p r o v v e d i m e n t i ' , m e n t r e l a r e t e d i R e n t a l p r o p e r t y m a n a g e r S o l o a f f i t t i d o c u m e n t a q u o t i d i a n a m e n t e c a s i d i s f r a t t i e f f e t t i v i o i n c o r s o . “ I l f e n o m e n o - o s s e r v a n o d a l C e n t r o s t u d i - è p i ù e s t e s o d i q u a n t o e m e r g a d a l l e s t a t i s t i c h e u f f i c i a l i e r i c h i e d e i n t e r v e n t i c o n c r e t i p e r t u t e l a r e i p r o p r i e t a r i e a l l o s t e s s o t e m p o s o s t e n e r e g l i i n q u i l i n i i n d i f f i c o l t à ” . " L ’ a u m e n t o d e i p r o v v e d i m e n t i d i s f r a t t o - s p i e g a i l c e o d i S o l o A f f i t t i , S i l v i a S p r o n e l l i - e v i d e n z i a u n t e m a s o c i a l e e d e c o n o m i c o c h e r i c h i e d e r i s p o s t e c o n c r e t e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i - L ’ a u m e n t o d e l c o s t o d e l l a v i t a e l a r i d u z i o n e d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o r e n d e s e m p r e p i ù d i f f i c i l e p e r u n a f a s c i a d i i n q u i l i n i m a n t e n e r e l a r e g o l a r i t à n e i p a g a m e n t i d e i c a n o n i . G l i s t e s s i c a n o n i d i l o c a z i o n e n e g l i u l t i m i a n n i h a n n o v i s t o u n a u m e n t o c o s t a n t e a c a u s a d e l l a s i t u a z i o n e d i s q u i l i b r i o f r a u n a d o m a n d a d i i m m o b i l i i n a f f i t t o d i g r a n l u n g a s u p e r i o r e a l l ’ o f f e r t a . S i t r a t t a , i n r e a l t à , d i u n c a n e c h e s i m o r d e l a c o d a , p e r c h é g l i i m m o b i l i c i s a r e b b e r o – i n I t a l i a s o n o o l t r e 9 . 0 0 0 . 0 0 0 0 g l i i m m o b i l i r e s i d e n z i a l i s f i t t i – m a s p e s s o i p r o p r i e t a r i p r e f e r i s c o n o n o n a f f i t t a r l i p r o p r i o p e r i l t i m o r e d i i n c a p p a r e i n i n q u i l i n i m o r o s i e i n c a u s e l e g a l i d i s f r a t t o l u n g h e e c o s t o s e " . " U n p r i m o p a s s o - s o t t o l i n e a - p e r r e s t i t u i r e f i d u c i a a i p r o p r i e t a r i è a l l o r a q u e l l o d i r e n d e r e i p r o c e d i m e n t i d i s f r a t t o p i ù v e l o c i e s n e l l i . I n q u e s t o s e n s o , c o m e S o l o a f f i t t i , a b b i a m o p r e s e n t a t o n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i a l c u n e p r o p o s t e d i i n t e r v e n t o , p e r a c c e l e r a r e l e p r o c e d u r e d i l i b e r a z i o n e d e g l i i m m o b i l i . È q u e s t a l a s t r a d a p e r r e s t i t u i r e f i d u c i a a i p r o p r i e t a r i c h e o g g i r i n u n c i a n o a d a f f i t t a r e p e r t i m o r e d i r i s c h i , g e n e r a n d o u n d a n n o p e r l o r o s t e s s i e p e r i t a n t i i n q u i l i n i a f f i d a b i l i i n c e r c a d i c a s a . N o i , d a l c a n t o n o s t r o , f a c c i a m o l a n o s t r a p a r t e c o m e a z i e n d a p r i v a t a , l a v o r a n d o p r o p r i o s u l l a t u t e l a d e l l a r e n d i t a i m m o b i l i a r e e o f f r e n d o a i c l i e n t i c h e a f f i t t a n o t r a m i t e l a n o s t r a r e t e g a r a n z i e s u l r e g o l a r e p a g a m e n t o d e l l ’ a f f i t t o " .