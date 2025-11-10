R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - G r a n d i n o v i t à p e r i M e a t , l a p r i m a f i e r a B 2 B i n I t a l i a d e d i c a t a a l l e m a c e l l e r i e , g a s t r o n o m i e e s a l u m e r i e , a l s e t t o r e H o . R e . C a . , a l l e i n d u s t r i e p e r l a l a v o r a z i o n e d e l l e c a r n i e a l l e a z i e n d e m e d i o - p i c c o l e a r t i g i a n a l i d i e c c e l l e n z a , c h e d a l 2 0 2 6 s i t e r r à p e r l a p r i m a v o l t a a B o l o g n a F i e r e , u n o d e i p o l i f i e r i s t i c i p i ù m o d e r n i e i n t e r n a z i o n a l i d ’ E u r o p a . L a d e c i m a e d i z i o n e d i i M e a t s i s v o l g e r à d a l l ’ 1 1 a l 1 3 o t t o b r e 2 0 2 6 , s e g n a n d o u n a t a p p a f o n d a m e n t a l e n e l l a s t o r i a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e e u n p a s s o s t r a t e g i c o p e r i l s u o s v i l u p p o f u t u r o . D o p o n o v e e d i z i o n i d i s u c c e s s o a M o d e n a , l a f i e r a s i s p o s t a a B o l o g n a p e r o f f r i r e s p a z i p i ù a m p i , s e r v i z i a v a n z a t i e u n a p i a t t a f o r m a l o g i s t i c a e i n t e r n a z i o n a l e i n g r a d o d i v a l o r i z z a r e u l t e r i o r m e n t e i l p o t e n z i a l e d e l s e t t o r e . I n o c c a s i o n e d e l t r a s f e r i m e n t o , è s t a t a c o s t i t u i t a u n a n u o v a s o c i e t à , E c o d E x t r a S r l , c h e o r g a n i z z e r à l e p r o s s i m e e d i z i o n i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . L a n u o v a r e a l t à è p a r t e c i p a t a a l 5 1 % d a B o l o g n a F i e r e e a l 4 9 % d a E c o d S r l , l a c a s a e d i t r i c e e o r g a n i z z a t r i c e c h e h a i d e a t o e f a t t o c r e s c e r e i M e a t n e l c o r s o d i o l t r e v e n t ’ a n n i d i a t t i v i t à . Q u e s t a p a r t n e r s h i p r a p p r e s e n t a u n ’ e v o l u z i o n e n a t u r a l e e s t r a t e g i c a , c h e u n i s c e l a c o m p e t e n z a e d i t o r i a l e e l a c o n o s c e n z a d e l m e r c a t o d i E c o d c o n l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e , l ’ e s p e r i e n z a o r g a n i z z a t i v a e l a r e t e g l o b a l e d i B o l o g n a F i e r e G r o u p , p r e s e n t e c o n p r o p r i e s e d i o p e r a t i v e i n C i n a , I n d i a e U s a , e p a r t n e r d i r i f e r i m e n t o p e r a l c u n i d e i p i ù g r a n d i e v e n t i f i e r i s t i c i a l m o n d o . i M e a t è n a t a t r e d i c i a n n i f a d a u n ’ i n t u i z i o n e v i n c e n t e d i E c o d , c h e h a s a p u t o i n t e r c e t t a r e i b i s o g n i d i u n c o m p a r t o i n t r a s f o r m a z i o n e , o f f r e n d o u n l u o g o d ’ i n c o n t r o u n i c o p e r m a c e l l e r i e , g a s t r o n o m i e , s a l u m e r i e , o p e r a t o r i H o . R e . C a . e p i c c o l a i n d u s t r i a a l i m e n t a r e . O g g i , c o n i l t r a s f e r i m e n t o a B o l o g n a F i e r e e l a n a s c i t a d e l l a n u o v a s o c i e t à , i M e a t p u n t a a r a f f o r z a r e l a s u a p r o i e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , a d a t t r a r r e b u y e r e o p e r a t o r i e s t e r i e a c o n s o l i d a r e i l s u o r u o l o d i r i f e r i m e n t o p e r l a f i l i e r a d e l l e c a r n i e d e i p r o d o t t i a f f i n i . C o n l a n u o v a c o l l o c a z i o n e a u t u n n a l e , l e d a t e d e l l ’ 1 1 , 1 2 e 1 3 o t t o b r e 2 0 2 6 , i l s o s t e g n o s t o r i c o d i F e d e r c a r n i e i l n u o v o p a t r o c i n i o d i U n i c e b e d e i p r i n c i p a l i p r o t a g o n i s t i d e l l a f i l i e r a , i M e a t c o n f e r m a l a p r o p r i a v o c a z i o n e a e s s e r e p i a t t a f o r m a d i b u s i n e s s , a g g i o r n a m e n t o e i n n o v a z i o n e p e r t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e . D a l l a m a c e l l e r i a t r a d i z i o n a l e a l l a r i s t o r a z i o n e s p e c i a l i z z a t a , d a l l a t e c n o l o g i a a l l a f o r m a z i o n e , l a f i e r a c o n t i n u e r à a e s s e r e u n l u o g o d o v e c u l t u r a d e l p r o d o t t o e f u t u r o d e l s e t t o r e s i i n c o n t r a n o . “ I l t r a s f e r i m e n t o a B o l o g n a F i e r e s e g n a u n a t a p p a s t o r i c a n e l p e r c o r s o d i i M e a t , n a t a d a u n ’ i n t u i z i o n e e c r e s c i u t a g r a z i e a l l a f i d u c i a d i m i g l i a i a d i p r o f e s s i o n i s t i ” , h a d i c h i a r a t o L u c a C o d a t o , f o n d a t o r e d i E c o d e i d e a t o r e d i i M e a t . “ C o n B o l o g n a F i e r e c o n d i v i d i a m o u n a v i s i o n e c o m u n e : d a r e c o n t i n u i t à a l l a q u a l i t à e a l l ’ i d e n t i t à d i i M e a t , a p r e n d o l a a n u o v e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o e a u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o , n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e ” , h a a g g i u n t o . P e r A n t o n i o B r u z z o n e , C e o d i B o l o g n a F i e r e , “ c o n l ’ i n g r e s s o d i B o l o g n a F i e r e n e l c a p i t a l e d i i M e a t d i a m o u l t e r i o r e i m p u l s o a l l a c r e s c i t a d i u n a m a n i f e s t a z i o n e c h e h a s a p u t o i n t e r p r e t a r e c o n c o m p e t e n z a e v i s i o n e l ’ e v o l u z i o n e d i u n s e t t o r e f o n d a m e n t a l e d e l c a n a l e H o . R e . C a . e d e l l ’ i n d u s t r i a d e l l a l a v o r a z i o n e e d e l l a c o t t u r a d e l l e c a r n i " . " I l n o s t r o o b i e t t i v o è a c c o m p a g n a r e i M e a t v e r s o u n a d i m e n s i o n e s e m p r e p i ù i n t e r n a z i o n a l e , v a l o r i z z a n d o l a f i l i e r a d e l l e c a r n i e d e l l a g a s t r o n o m i a a r t i g i a n a l e a t t r a v e r s o l a n o s t r a r e t e f i e r i s t i c a g l o b a l e , d a l l a C i n a a l l ’ I n d i a , f i n o a g l i U s a e a l S u d - E s t a s i a t i c o ” , h a c o n c l u s o B r u z z o n e .