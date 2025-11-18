R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - J o s é M a n u e l R a m o s - H o r t a t o r n a a R o m a v e n e r d ì 2 1 n o v e m b r e p e r p a r l a r e a l m o n d o d i p a c e p o s s i b i l e . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e m o c r a t i c a d i T i m o r E s t e p r e m i o N o b e l p e r l a P a c e s a r à l ’ o s p i t e d ’ o n o r e d e l l ’ a p p u n t a m e n t o d e d i c a t o a l l a r i s o l u z i o n e d e i c o n f l i t t i g l o b a l i i n p r o g r a m m a a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i L i n k d i R o m a . U n a g i o r n a t a , o r g a n i z z a t a n e l l ’ a m b i t o d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l e U n i v e r s i t à , c h e p r e n d e r à i l v i a a l l e 1 1 , c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l a L i n k , P i e t r o P o l i d o r i , e c h e o f f r i r à u n o s g u a r d o a m p i o e r i g o r o s o s u l l e s f i d e i n t e r n a z i o n a l i . I l p r i m o p a n e l , p r e v i s t o p e r l e o r e 1 1 . 3 0 e m o d e r a t o d a l g i o r n a l i s t a G i u s e p p e D i L e o , v a t i c a n i s t a d i R a d i o R a d i c a l e e d o c e n t e , s a r à d e d i c a t o a l l e d i n a m i c h e d e l l a p a c e e a l l e s t r a t e g i e p e r l a c o m p o s i z i o n e d e l l e c r i s i . I n t e r v e r r a n n o M i c h e l e P i g l i u c c i , p r o f e s s o r e d i G e o g r a f i a e c o n o m i c a e p o l i t i c a e d e l e g a t o d e l r e t t o r e p e r i r a p p o r t i e u r o p e i e l e p o l i t i c h e t e r r i t o r i a l i e c u l t u r a l i , M a u r i z i o Z a n d r i , p r o f e s s o r e s t r a o r d i n a r i o e d e l e g a t o d e l r e t t o r e p e r i l c o o r d i n a m e n t o d e l l e a n a l i s i e d e i p r o g e t t i i n t e r n a z i o n a l i n e l M e d i t e r r a n e o e n e l l e a r e e d i c r i s i , S e r e n a G i u s t i , p o l i t o l o g a d e l l a L i n k e s e n i o r a s s o c i a t e r e s e a r c h f e l l o w d e l l ’ I s p i n e l p r o g r a m m a d e d i c a t o a R u s s i a , C a u c a s o e A s i a c e n t r a l e , e l ’ a r c i v e s c o v o V i n c e n z o P a g l i a , p r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a P o n t i f i c i a A c c a d e m i a p e r l a V i t a e c o n s i g l i e r e s p i r i t u a l e d e l l a C o m u n i t à d i S a n t ’ E g i d i o . N e l p o m e r i g g i o , a l l e 1 4 , s i a p r i r à i l s e c o n d o p a n e l , m o d e r a t o d a A l d o T o r c h i a r o , e d i t o r i a l i s t a d e l q u o t i d i a n o ' I l R i f o r m i s t a ' e d e s p e r t o d i p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e . A l c e n t r o d e l l ’ i n c o n t r o l a s t o r i a r e c e n t e d i T i m o r E s t . T r a i r e l a t o r i , A l e s s a n d r a S c h i a v o , v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e e d i r e t t o r e c e n t r a l e p e r i P a e s i d e l l ’ A s i a e d e l l ’ O c e a n i a d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , L i v i a M a l c a n g i o , g i o r n a l i s t a , s c r i t t r i c e e d e s p e r t a d i r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i , d a a n n i i m p e g n a t a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a p a c e e d e i d i r i t t i u m a n i , e P i e r o S c h i a v a z z i , v a t i c a n i s t a d i L i m e s , a n a l i s t a d e l l ’ H u f f i n g t o n P o s t e p r o f e s s o r e s t r a o r d i n a r i o d i G e o p o l i t i c a v a t i c a n a a l l a L i n k . A l t e r m i n e d e l p a n e l , i l m a g n i f i c o r e t t o r e d e l l ’ A t e n e o , C a r l o A l b e r t o G i u s t i , i n t r o d u r r à l a l e c t i o m a g i s t r a l i s d i R a m o s - H o r t a , m o m e n t o c e n t r a l e d e l l a g i o r n a t a . S u b i t o d o p o , i l p r e s i d e n t e d i T i m o r E s t r i c e v e r à l ’ i n c a r i c o d i p r o f e s s o r e d e l l a L i n k p e r l ’ i n s e g n a m e n t o d i R i s o l u z i o n e d e i c o n f l i t t i e p e r c o r s i d i p a c e . S a r à i n o l t r e p r e s e n t a t a u n a n u o v a p a r t n e r s h i p t r a l a F o n d a z i o n e L i n k C a m p u s U n i v e r s i t y e l e u n i v e r s i t à d i T i m o r E s t . " R a m o s - H o r t a , u n o d e i s i m b o l i m o n d i a l i d e l l a d i p l o m a z i a n o n v i o l e n t a , h a l e g a t o i l s u o n o m e a l l a l u n g a e d r a m m a t i c a l o t t a p e r l a l i b e r t à d e l s u o P a e s e - r i c o r d a u n a n o t a d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i L i n k e d e l F e s t i v a l n a z i o n a l e d e l l e U n i v e r s i t à - H a v i s s u t o p i ù d i v e n t i q u a t t r o a n n i i n e s i l i o , d u r a n t e i q u a l i h a p o r t a t o l a c a u s a t i m o r e s e n e l l e s e d i i n t e r n a z i o n a l i . N e l 1 9 9 6 è s t a t o i n s i g n i t o d e l N o b e l p e r l a P a c e p e r l a s u a a z i o n e i n s t a n c a b i l e e n o n v i o l e n t a . T r a l e n u m e r o s e o n o r i f i c e n z e r i c e v u t e , a n c h e q u e l l a d i C a v a l i e r e d i G r a n C r o c e d e l l ’ O r d i n e d e l l a L i b e r t à " .