R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a G i u r i a d e l P r e m i o G i o r n a l i s t i c o P a o l o G r a l d i , s o t t o l a p r e s i d e n z a d i G i a n n i L e t t a , h a s c e l t o i v i n c i t o r i d e l l a S e c o n d a E d i z i o n e , c h e q u e s t ' a n n o s i a r t i c o l a n e l l e s e z i o n i “ G i o r n a l i s m o P o l i t i c o ” , “ G i o r n a l i s m o d ' I n c h i e s t a ” , “ G i o r n a l i s m o G i u d i z i a r i o ” , “ G i o r n a l i s m o R a d i o t e l e v i s i v o ” , “ G i o r n a l i s t a U n d e r 3 5 ” , “ G i o r n a l i s t a S c i e n t i f i c o ” , “ A u t o r e T v ” e “ C o m u n i c a t o r e ” . L ' a u t o r e v o l e z z a e l a c o m p e t e n z a , u n i t e a l l ' i m p e g n o c o s t a n t e n e l l a r i c e r c a d e i d e t t a g l i u t i l i a l l a c o m p r e n s i o n e d i o g n i a v v e n i m e n t o , d a l l a c r o n a c a l o c a l e a i g r a n d i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i , s o n o i r e q u i s i t i f o n d a m e n t a l i c h e q u e s t o P r e m i o v u o l e e s a l t a r e , e c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o i l p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e d i P a o l o G r a l d i . C o n q u e s t i p r i n c i p i i s p i r a t o r i , l a g i u r i a c o o r d i n a t a d a M a s s i m o M a r t i n e l l i e c o m p o s t a d a E m i l i o A l b e r t a r i o , S t e f a n i a B a t t i s t i n i , G i o v a n n i B i a n c o n i , M a u r i z i o C a p r a r a , P a o l o C o n t i , L u i g i C o n t u , A l e s s a n d r o D e A n g e l i s , M a r g h e r i t a D e B a c , F e r r u c c i o D e B o r t o l i , F r a n c o F e r r a r o , S t e f a n o F o l l i , M a s s i m o F r a n c o , G i o v a n n i G r a s s o , B r u n o M a n f e l l o t t o , S i l v a n a M a z z o c c h i , C l e m e n t e M i m u n , A n t o n i o P a d e l l a r o , B a r b a r a P a l o m b e l l i , V i t t o r i o S a b a d i n , C e c i l i a S a l a , F i o r e n z a S a r z a n i n i , N e l l o S c a v o e A n t o n e l l o V a l e n t i n i h a s c e l t o i v i n c i t o r i d e l p r e m i o P a o l o G r a l d i 2 0 2 5 . N e l l a s e z i o n e “ G i o r n a l i s m o P o l i t i c o ” i l r i c o n o s c i m e n t o v a a d A l e s s a n d r o B a r b e r a , g i o r n a l i s t a d e L a S t a m p a e a u t o r e d i s a g g i p o l i t i c o - e c o n o m i c i . I l p r e m i o P a o l o G r a l d i p e r i l “ G i o r n a l i s m o d ' I n c h i e s t a ” v a a G i u l i a n o F o s c h i n i , i n v i a t o d e L a R e p u b b l i c a , e s p e r t o d i c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a e a u t o r e d i n u m e r o s i l i b r i c h e t r a t t a n o d e l f e n o m e n o d e l l a m a f i e e d e l l a c o r r u z i o n e . P e r i l “ G i o r n a l i s m o G i u d i z i a r i o ” s i a g g i u d i c a i l p r e m i o L u i g i F e r r a r e l l a , i n v i a t o d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a , d e c a n o d e i c r o n i s t i g i u d i z i a r i m i l a n e s i e a u t o r e d i s a g g i s u l s i s t e m a g i u d i z i a r i o i t a l i a n o e s u l f e n o m e n o d e l l a c o r r u z i o n e . V i n c e i l p r e m i o P a o l o G r a l d i p e r i l “ G i o r n a l i s m o r a d i o t e l e v i s i v o ” A l e s s a n d r a S a r d o n i , i n v i a t a d e L a 7 , c o n d u t t r i c e d i t r a s m i s s i o n i d i a p p r o f o n d i m e n t o e a u t r i c e d i s a g g i s u l l a p o l i t i c a i t a l i a n a . N e l l a s e z i o n e “ A u t o r e T v ” l a g i u r i a h a a s s e g n a t o i l p r e m i o a G i o r g i o Z a n c h i n i , g i o r n a l i s t a R a i , a u t o r e e s a g g i s t a , c o n d u t t o r e d i “ R a d i o A n c h ' i o ” e d i a l t r e i n n u m e r e v o l i t r a s m i s s i o n i . I l r i c o n o s c i m e n t o “ G i o r n a l i s m o U n d e r 3 5 ” v a i n v e c e a F r a n c e s c o B e c h i s , c r o n i s t a d e I l M e s s a g g e r o , e s p e r t o d i p o l i t i c a i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e e a u t o r e d i s a g g i d i g e o p o l i t i c a . I l p r e m i o p e r i l m i g l i o r “ C o m u n i c a t o r e ” è a s s e g n a t o a N i c o l a C e r b i n o , d i r e t t o r e R e l a z i o n i M e d i a e S t a m p a d e l l ' U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e e d e l l a F o n d a z i o n e p o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i . I n f i n e , i l r i c o n o s c i m e n t o p e r i l “ G i o r n a l i s m o S c i e n t i f i c o ” v a a M a r t a M e l i , g i o r n a l i s t a d i S k y T G 2 4 e s p e r t a d i t e c n o l o g i a e a u t r i c e d i d o c u m e n t a r i e s a g g i s u l l o s p a z i o e s u l l a s c i e n z a . L a c o n s e g n a d e i r i c o n o s c i m e n t i a v v e r r à n e l c o r s o d i u n e v e n t o c o n d o t t o d a l l a g i o r n a l i s t a d i S k y T G 2 4 T o n i a C a r t o l a n o i l p r o s s i m o 2 8 n o v e m b r e , a l l e o r e 1 5 . 3 0 , p r e s s o l a S a l a d e l l a R e g i n a a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o .