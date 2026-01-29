R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n p r o d o t t o i c o n i c o c h e d a 6 0 a n n i s c a l d a l ’ I t a l i a : i l m i n e s t r o n e F i n d u s c e l e b r a u n a n n i v e r s a r i o c h e r a c c o n t a u n a s t o r i a d i l e a d e r s h i p i n d u s t r i a l e e p r o f o n d o l e g a m e c o n i l P a e s e . N a t o n e l 1 9 6 6 n e l l o s t a b i l i m e n t o d i C i s t e r n a d i L a t i n a , e n t r a t o i n f u n z i o n e d u e a n n i p r i m a e a n c o r a o g g i c u o r e p u l s a n t e d e l l a p r o d u z i o n e , i l m i n e s t r o n e F i n d u s è t r a i p r i m i p r o d o t t i a n a s c e r e n e l s i t o p o n t i n o , a p p e n a u n a n n o d o p o i P i s e l l i n i P r i m a v e r a , a c o n f e r m a d e l l a v o c a z i o n e o r t i c o l a d e l l ’ A g r o P o n t i n o c h e a n c o r a o g g i n e f a u n t e r r i t o r i o d ’ e l e z i o n e p e r l a p r o d u z i o n e d i v e g e t a l i . U n ’ i n t u i z i o n e i n d u s t r i a l e d e s t i n a t a a s e g n a r e l a s t o r i a d e i s u r g e l a t i e a c o n t r i b u i r e i n m o d o d e t e r m i n a n t e a l l a c o s t r u z i o n e d e l l a l e a d e r s h i p d i F i n d u s , o g g i p a r t e d e l g r u p p o N o m a d F o o d s , p r i n c i p a l e p l a y e r e u r o p e o n e l f r o z e n f o o d . U n ’ e v o l u z i o n e c h e h a p o r t a t o i l b r a n d a o c c u p a r e u n a p o s i z i o n e d i p r i m o p i a n o n e l c o m p a r t o d e i m i n e s t r o n i s u r g e l a t i i n I t a l i a , c o n u n a q u o t a d i m e r c a t o p a r i a l 3 4 , 9 % d e l l e v e n d i t e a v a l o r e . A s e s s a n t ’ a n n i d a l s u o e s o r d i o , i l m i n e s t r o n e F i n d u s c o n t i n u a a e s s e r e p r e s e n t e n e l l e c a s e d i o l t r e 4 m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e e a r a p p r e s e n t a r e u n p i l a s t r o d e l m e r c a t o d e i m i n e s t r o n i s u r g e l a t i . N e l l ’ u l t i m o a n n o , d a l l o s t a b i l i m e n t o d i C i s t e r n a d i L a t i n a s o n o u s c i t e o l t r e 1 6 m i l i o n i d i c o n f e z i o n i , p a r i a q u a s i 1 3 m i l a t o n n e l l a t e d i p r o d o t t o . U n v e r o e p r o p r i o p r o d o t t o s e n z a t e m p o , c a p a c e d i m e t t e r e d ’ a c c o r d o g r a n d i e p i c c o l i . O l t r e a e s s e r e u n c l a s s i c o s u l l e t a v o l e d e g l i i t a l i a n i , i l m i n e s t r o n e F i n d u s è d i v e n t a t o , n e g l i a n n i , p a r t e d e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a d e l P a e s e , f o r t e m e n t e c o n n e s s o a i v a l o r i d e l l a c a s a e d e l c a l o r e f a m i l i a r e . P e r o l t r e 6 i n t e r v i s t a t i s u 1 0 f r a i c o n s u m a t o r i , a t t u a l i o p a s s a t i , d e l m i n e s t r o n e F i n d u s , r a p p r e s e n t a i n f a t t i u n p i a t t o c h e r i c h i a m a l a t r a d i z i o n e e l ’ a c c o g l i e n z a d e l l a p r o p r i a f a m i g l i a . S o n o a l c u n e d e l l e e v i d e n z e e m e r s e d a u n a r i c e r c a c o m m i s s i o n a t a d a F i n d u s a d A s t r a R i c e r c h e , c h e h a a n a l i z z a t o i c o m p o r t a m e n t i d i c o n s u m o d e g l i i t a l i a n i i n m e r i t o a l m i n e s t r o n e , c o n f e r m a n d o n e i l r u o l o c e n t r a l e – n e l l a v e r s i o n e f r e s c a o f r o z e n – n e l l e s c e l t e a l i m e n t a r i d e g l i i t a l i a n i , t a n t o c h e q u a s i 9 i t a l i a n i s u 1 0 ( 8 9 % ) l o c o n s u m a n o s p e s s o o a v o l t e ; o l t r e l a m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i ( 5 4 % ) d i c h i a r a d i c o n s u m a r l o c o n e l e v a t a f r e q u e n z a . “ I l m i n e s t r o n e F i n d u s - s p i e g a R e n a t o R o c a , c o u n t r y m a n a g e r d i F i n d u s I t a l i a - n a s c e n e l 1 9 6 6 , i n u n ’ I t a l i a c h e c a m b i a v a v e l o c e m e n t e : l e c i t t à c r e s c e v a n o , l e f a m i g l i e s i s p o s t a v a n o , l e d o n n e e n t r a v a n o n e l m o n d o d e l l a v o r o e l a q u o t i d i a n i t à d i v e n t a v a p i ù f r e n e t i c a . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l M i n e s t r o n e h a p o r t a t o q u a l c o s a d i u n i c o : u n p i a t t o n u t r i e n t e , c a l d o e p r o n t o , c a p a c e d i r e g a l a r e u n m o m e n t o d i c o m f o r t i n m e z z o a l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i . A 6 0 a n n i d i d i s t a n z a , c i f a p i a c e r e c o n s t a t a r e c o m e l a r i c e r c a c o n f e r m i i l l e g a m e p r o f o n d o c h e u n i s c e a n c o r a o g g i g l i i t a l i a n i a q u e s t o p r o d o t t o " . " S e c o n d o l ’ i n d a g i n e c o n d o t t a d a A s t r a R i c e r c h e - f a n o t a r e - l ’ 8 8 % d e i c o n s u m a t o r i a t t u a l i o p a s s a t i d i c h i a r a d i a v e r c o n s u m a t o i l m i n e s t r o n e F i n d u s g i à d a b a m b i n o o r a g a z z o e q u a s i l a t o t a l i t à d e i g e n i t o r i c h e a t t u a l m e n t e c o n s u m a i l m i n e s t r o n e F i n d u s , o l t r e i l 9 8 % , l o p r o p o n e a n c o r a o g g i a i p r o p r i f i g l i , c o n f e r m a n d o u n r a p p o r t o c h e s i r i n n o v a d i g e n e r a z i o n e i n g e n e r a z i o n e . I l M i n e s t r o n e T r a d i z i o n e F i n d u s r i m a n e u n o d e i p i l a s t r i d e l l a n o s t r a g a m m a v e g e t a l e : è c o m p o s t o d a 1 5 v e r d u r e d i v e r s e , t u t t e c o l t i v a t e i n I t a l i a e p r o v e n i e n t i d a a g r i c o l t u r a s o s t e n i b i l e , a t e s t i m o n i a n z a d i u n p e r c o r s o c h e d a s e m p r e m e t t e a l c e n t r o q u a l i t à , t e r r i t o r i o e a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e ” . P e r c e l e b r a r e i l p i a t t o s i m b o l o d e l l ’ i n v e r n o , F i n d u s h a s c e l t o d i p o r t a r e i l c a l o r e d e l s u o M i n e s t r o n e n e l c u o r e d i M i l a n o : i l 2 9 g e n n a i o , i n o c c a s i o n e d e i G i o r n i d e l l a M e r l a , t r a d i z i o n a l m e n t e c o n s i d e r a t i i p i ù f r e d d i d e l l ’ a n n o , p i a z z a G a e A u l e n t i i n P o r t a n u o v a è d i v e n t a t a t e a t r o d i u n a s p e c i a l e d i s t r i b u z i o n e c h e h a u n i t o g u s t o , c o n d i v i s i o n e e s o l i d a r i e t à . M i g l i a i a d i p o r z i o n i d i m i n e s t r o n e F i n d u s s o n o s t a t e o f f e r t e a i p a s s a n t i , a c c o m p a g n a t e d a l l ’ i n i z i a t i v a d e l ' M i n e s t r o n e s o s p e s o ' , c h e i n v i t a i c o n s u m a t o r i a d i v e n t a r e p a r t e a t t i v a d i u n ’ a z i o n e c o n c r e t a : p e r o g n i p o r z i o n e d i s t r i b u i t a i n p i a z z a , F i n d u s d o n a u l t e r i o r i 2 5 p o r z i o n i a l l a F o n d a z i o n e B a n c o A l i m e n t a r e E t s , f i n o a u n m a s s i m o c o m p l e s s i v o d i 6 0 . 0 0 0 p o r z i o n i , e s t e n d e n d o c o s ì i l v a l o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a b e n o l t r e l ’ e v e n t o e r a g g i u n g e n d o p e r s o n e e f a m i g l i e c h e v i v o n o i n c o n d i z i o n i d i m a g g i o r e f r a g i l i t à . D a l l o s t u d i o c o n d o t t o d a l l ’ I s t i t u t o A s t r a R i c e r c h e p e r F i n d u s , a c c a n t o a l l a e l e v a t a f r e q u e n z a d i c o n s u m o , e m e r g e u n a p e r c e z i o n e f o r t e m e n t e p o s i t i v a d e l m i n e s t r o n e : p e r q u a s i 6 i t a l i a n i s u 1 0 ( 5 9 , 6 % ) è u n p i a t t o n u t r i z i o n a l m e n t e v a l i d o e d e q u i l i b r a t o , m e n t r e p e r 1 i t a l i a n o s u 2 ( 5 0 , 5 % ) è u n p i a t t o c h e s a d i c a s a e d i f a m i g l i a . I l m i n e s t r o n e è f o r t e m e n t e a s s o c i a t o a l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , i n d i c a t a d a l 6 6 , 5 % c o m e i l m o m e n t o i d e a l e p e r c o n s u m a r l o c o m e p a s t o c a l d o e c o n f o r t a n t e . I n i n v e r n o , i l m i n e s t r o n e s u r g e l a t o e m e r g e c o m e l a s c e l t a p i ù f r e q u e n t e : i l 4 0 , 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i l o c o n s u m a a l m e n o u n a v o l t a a s e t t i m a n a , s u p e r a n d o , n o n d i p o c o , i l m i n e s t r o n e f r e s c o ( 3 2 , 6 % ) . A g u i d a r e l a p r e f e r e n z a s o n o s o p r a t t u t t o l a c o m o d i t à d i u n a p r e p a r a z i o n e p r o n t a i n p o c h i m i n u t i ( 8 1 % ) e l a p o s s i b i l i t à d i c o n s u m a r e u n a g r a n d e v a r i e t à d i v e r d u r e t u t t o l ’ a n n o ( 7 6 , 9 % ) , s e n z a r i n u n c i a r e a i b e n e f i c i n u t r i z i o n a l i , c o n s i d e r a t i p a r i a l f r e s c o d a o l t r e d u e t e r z i d e g l i i t a l i a n i ( 6 7 , 8 % ) . P e r c h i a m a p e r s o n a l i z z a r l o , i l m i n e s t r o n e d i v e n t a u n a b a s e d a a r r i c c h i r e s e c o n d o i p r o p r i g u s t i : o l t r e l a m e t à d e g l i i t a l i a n i ( 5 4 , 6 % ) a g g i u n g e i n g r e d i e n t i e x t r a , s c e g l i e n d o s o p r a t t u t t o l ’ o l i o e x t r a v e r g i n e d ’ o l i v a a c r u d o ( 5 8 , 8 % ) e i f o r m a g g i ( 5 2 , 5 % ) , s e g u i t i d a v e r d u r e e l e g u m i ( 4 9 , 2 % ) . N o n m a n c a n o p a s t a , r i s o e a l t r i c e r e a l i ( 4 2 % ) , c o s ì c o m e c r o s t i n i e b r u s c h e t t e ( 4 1 % ) . Q u a n d o s i p a r l a d i m i n e s t r o n e s u r g e l a t o , l a r e f e r e n z a F i n d u s è c o n o s c i u t a d a l l a q u a s i t o t a l i t à d e g l i i t a l i a n i ( 9 5 , 5 % ) . C i r c a t r e q u a r t i d e l c a m p i o n e ( 7 4 , 6 % ) d i c h i a r a n o d i a v e r l o c o n s u m a t o i n p a s s a t o o d i e s s e r e c o n s u m a t o r i a t t u a l i , c o n u n l i v e l l o d i c o n s u m o a t t u a l e p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t o : o l t r e 6 i t a l i a n i s u 1 0 ( 6 0 , 8 % ) l o p o r t a n o o g g i i n t a v o l a e q u a s i 1 s u 4 ( 2 4 , 2 % ) l o c o n s u m a c o n r e g o l a r i t à . L ’ i m m a g i n e d e l M i n e s t r o n e F i n d u s r i s u l t a f o r t e m e n t e p o s i t i v a t r a c h i l o c o n o s c e : a g u i d a r e l e v a l u t a z i o n i è l a f i d u c i a n e l l ’ e s p e r i e n z a e n e l l a s e r i e t à d e l l a m a r c a ( 8 0 , 4 % ) , s e g u i t a d a l l a p e r c e z i o n e d i u n a g r a n d e v a r i e t à d i i n g r e d i e n t i v e g e t a l i ( 7 9 , 4 % ) e d a l l a q u a l i t à s e l e z i o n a t a d e l l e m a t e r i e p r i m e ( 7 9 , 3 % ) . I n c o n t i n u i t à c o n u n a s t o r i a c h e d a s e m p r e v a l o r i z z a q u a l i t à e t e r r i t o r i o , F i n d u s a r r i c c h i s c e l a g a m m a c o n i l n u o v o m i n e s t r o n e t r a d i z i o n e c o n p a s t a , c h e u n i s c e l a q u a l i t à e l a v a r i e t à d e l l e v e r d u r e i t a l i a n e a l g u s t o a u t e n t i c o d e l l a p a s t a G a r o f a l o . L a r i c e t t a è r e s a p i ù g u s t o s a g r a z i e a l l ’ u t i l i z z o d i F o r m a g g i o I t a l i a n o , o l i o e x t r a v e r g i n e d ’ o l i v a e p a t a t a d e l F u c i n o I g p , e s a l t a n d o l e e c c e l l e n z e d e l t e r r i t o r i o . U n a n o v i t à c h e i n t e r c e t t a l a c u r i o s i t à d e g l i i t a l i a n i : s e c o n d o l ’ i n d a g i n e A s t r a R i c e r c h e , o l t r e 6 i t a l i a n i s u 1 0 ( 6 4 , 9 % ) s i d i c h i a r a n o i n t e r e s s a t i a s c o p r i r e u n a v a r i a n t e d i m i n e s t r o n e g i à c o n d i t a e a r r i c c h i t a c o n p a s t a , c o n f e r m a n d o i l d e s i d e r i o d i p r o d o t t i p r a t i c i , g u s t o s i e c a p a c i d i u n i r e t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e .