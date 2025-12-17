R o m a , 1 7 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - I l m a e s t r o R i c c a r d o M u t i h a r i c e v u t o u n a d e l l e p r i m e c o p i e d e l L i b r o d e i F a t t i 2 0 2 5 , g i u n t o a l l a s u a 3 5 e s i m a e d i z i o n e . L ' e n c i c l o p e d i a d e l l e n o t i z i e , p u b b l i c a t a d a A d n k r o n o s , o f f r e u n a c h i a v e d i l e t t u r a p e r o r i e n t a r s i t r a g l i e v e n t i c h e h a n n o s e g n a t o i l m o n d o e l ' I t a l i a n e l b i e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 . I l v o l u m e è s t a t o c o n s e g n a t o a l c e l e b r e d i r e t t o r e d ' o r c h e s t r a a n o m e d e l p r e s i d e n t e d e l G r u p p o A d n k r o n o s , i l C a v a l i e r e d e l L a v o r o P i p p o M a r r a , a m a r g i n e d i u n a c e r i m o n i a s v o l t a s i a F i r e n z e , n e l l a s e d e d e l l ' A c c a d e m i a d e l l a C r u s c a . I n q u e l l ' o c c a s i o n e M u t i h a r i c e v u t o i l P r e m i o i n t e r n a z i o n a l e “ C r u s c a – B e n e m e r i t i d e l l a L i n g u a I t a l i a n a ” . I l m a e s t r o M u t i h a a c c o l t o c o n a p p r e z z a m e n t o i l d o n o , r i n g r a z i a n d o p e r l ' o m a g g i o n e l s e g n o d e l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e . " È u n b e l v o l u m e , r i c c o d i i n f o r m a z i o n i u t i l i e p r e z i o s e . O g g i p i ù c h e m a i l e i n f o r m a z i o n i s o n o n e c e s s a r i e p e r o r i e n t a r s i n e l m o n d o " , h a c o m m e n t a t o , s f o g l i a n d o c o n c u r i o s i t à l a n u o v a e d i z i o n e d e l L i b r o d e i F a t t i . D o p o l a n o m i n a a " B e n e m e r i t o d e l l a L i n g u a I t a l i a n a " d a p a r t e d e l l ' A c c a d e m i a d e l l a C r u s c a , R i c c a r d o M u t i , n e l l a s e d e d e l l a V i l l a m e d i c e a d i C a s t e l l o , h a l a n c i a t o u n a p p e l l o a u n i m p e g n o c o l l e t t i v o " p e r l a d i f e s a d e l l a l i n g u a i t a l i a n a , c h e è l a p i ù b e l l a d e l m o n d o " . " L a n o s t r a l i n g u a è m u s i c a - h a s o t t o l i n e a t o - l ' i t a l i a n o s c o r r e c o m e u n f i u m e i n a r r e s t a b i l e e d o b b i a m o s a p e r l o p o s s e d e r e " . " Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o - h a a g g i u n t o - p r e m i a i l m i o i m p e g n o i n d i f e s a d e l l a l i n g u a i t a l i a n a , c h e o g g i s i r i e m p i e d i a n g l i s m i , f r a n c e s i s m i e a m e r i c a n i s m i . L ' i t a l i a n o r e s t a l a l i n g u a p i ù b e l l a , p i ù e s p r e s s i v a e p i ù m u s i c a l e a l m o n d o : n o n c ' è b i s o g n o d i r i c o r r e r e a p r e s t i t i c h e l a s n a t u r i n o " .