R o m a , 1 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i i n t i t o l a ' M i f a n n o m a l e i c a p e l l i ' e d è u n b r a n o i t - p o p c h e n o n p a s s e r à i n o s s e r v a t o . N o n s o l o p e r c h é l ' a u t o r e è P e p p i N o c e r a , a u t o r e t e l e v i s i v o d i l u n g o c o r s o c h e h a c o n t r i b u i t o a l l a s t o r i a d i a l c u n i d e i p r o g r a m m i d i m a g g i o r s u c c e s s o d e l l a t v i t a l i a n a ( d a ' N o n è l a R a i ' a d ' A m i c i ' , d a ' X F a c t o r ' a ' L ' I s o l a d e i F a m o s i ' , a ' U n i c a ' ) e c h e t o r n a a f i r m a r e u n a l b u m d o p o 4 0 a n n i d a l s u o e s o r d i o s o l i s t a c o n ' L ' i d e o l o g i a d e l t r a d i t o r e ' , u s c i t o p e r l a C G D d i C a t e r i n a C a s e l l i n e l 1 9 8 5 . M a a n c h e p e r c h é m u s i c a e t e s t o n e f a n n o u n g i o i e l l o d i s a t i r a p o l i t i c a e d i p r o v o c a z i o n e m u s i c a l e . ' M i f a n n o m a l e i c a p e l l i ' t r a s f o r m a u n m a n t r a c o r a l e ( “ m i - m i f a - f a n n o - n n o … ” ) i n u n r i t r a t t o i r o n i c o d e l l ’ I t a l i a d i o g g i c o n a n s i e , v a n i t à , s i n i s t r a s p a e s a t a e v o g l i a d i r i s c o s s a c h e p a r t e d a l l a c i t a z i o n e d a “ I l D e s e r t o R o s s o ” d i A n t o n i o n i c o n l a v o c e d i M o n i c a V i t t i c h e d i c h i a r a i l s u o s m a r r i m e n t o e s i s t e n z i a l e . N o c e r a d i p a n a u n a d i s a m i n a s p i e t a t a e m o l t o d i v e r t e n t e d e l l a c r i s i d e l l a s i n i s t r a , i n c a p a c e d i r e a g i r e a l d i l a g a r e d e l l e d e s t r e o l t r a n z i s t e : “ L a G a u c h e c o n f a r e c a p a r b i o / D i s t a n z a a C a p a l b i o / U n a r e a ‘ C ’ i n b i c i c l e t t a / U n m i c r o b i o t a p e r f e t t o ” . L a c a n z o n e , c h e a n t i c i p a l ' a l b u m ' M a t e r i a l e S e n s i b i l e ' i n u s c i t a i l 2 4 o t t o b r e p e r I n r i / U n i v e r s a l , h a i s p i r a t o s u b i t o u n p o s t s u l s e g u i t i s s i m o a c c o u n t I n s t a g r a m ' P r o s s i m i C o n g i u n t i ' c h e h a u s a t o i l b r a n o p e r u n a s e r i e d i s l i d e c h e s t i g m a t i z z a n o i n m o d o i r o n i c o e t r a s v e r s a l e t u t t o i l m o n d o d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a . N o c e r a , c h e c o n f a r e d i v e r t i t o s i d i c h i a r a " o r g o g l i o s a m e n t e f u o r i o g n i t e m p o m a s s i m o " , a m m e t t e d i s e n t i r s i " u n a l i e n o , i n u n m o n d o m u s i c a l e c h e p r e f e r i s c e l a s t r a d a d e g l i a l g o r i t m i a d o l e s c e n t i e i t o r m e n t o n i u s a e g e t t a " . " I n u n p a n o r a m a d i n u o v e s c e n e m o l t o i g n o r a n t i e c o n a s p i r a z i o n i o m o l o g a t e , c h e s i s g r e t o l a n o n e l l e m o d e d i u n a s t a g i o n e , a l l a m i a e t à n o n h o n i e n t e d a d i m o s t r a r e e d a p e r d e r e q u i n d i s c r i v o e d i c o u n p o ' q u e l l o c h e m i p a r e . E , p e r a s s u r d o , s o n o u n a n o v i t à " , s o t t o l i n e a p a r l a n d o c o n l ' A d n k r o n o s . E n o n s i f a f a t i c a a d a r g l i r a g i o n e . ( d i A n t o n e l l a N e s i )