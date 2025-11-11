R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a r o t t u r a n e c e s s a r i a , u n i m p e r a t i v o c a t e g o r i c o . L a s e c o n d a e d i z i o n e d e l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l , p r o m o s s o d a S o c i a l R e p o r t e r s , h a i m p o s t o u n d i b a t t i t o r a d i c a l e s u l p a n o r a m a m e d i a t i c o e i m p r e n d i t o r i a l e , e v i d e n z i a n d o l ' u r g e n z a i n e l u d i b i l e d i u n n u o v o p a t t o t r a i n f o r m a z i o n e e i m p r e s a . L ' e v e n t o , i n t i t o l a t o " O l t r e l a p o l a r i z z a z i o n e : u n n u o v o p a t t o t r a i n f o r m a z i o n e e i m p r e s a " , s i è c o n f i g u r a t o c o m e u n m o m e n t o d i p r o f o n d a a n a l i s i , c h i a m a n d o a r i d e f i n i r e i l r u o l o d e l r a c c o n t o a z i e n d a l e . L ' o b i e t t i v o n o n è p i ù s o l o c o m u n i c a r e , m a c o s t r u i r e u n d i a l o g o b a s a t o s u a u t e n t i c i t à , c o m p e t e n z a e s e n s o d i v e r i t à , s u p e r a n d o l a l o g i c a d e l " g i o r n a l i s m o c o n t r o " e d e l m e r o " c o m u n i c a t o p a t i n a t o " . I l F e s t i v a l h a e v i d e n z i a t o a n c o r a u n a v o l t a c h e i l d i a l o g o t r a c h i p r o d u c e c o n t e n u t i e c h i p r o d u c e v a l o r e n o n è u n a s c e l t a , m a u n a n e c e s s i t à c u l t u r a l e e p r o f e s s i o n a l e p e r l a t e n u t a d e l t e s s u t o s o c i a l e . L a s e c o n d a e d i z i o n e h a r e g i s t r a t o o l t r e 2 0 0 p r e s e n z e i n s a l a e p i ù d i 5 0 0 a d e s i o n i c o m p l e s s i v e , a c o n f e r m a d e l l ’ i n t e r e s s e c r e s c e n t e v e r s o u n a p p r o c c i o a u t e n t i c o e r e s p o n s a b i l e a l l a c o m u n i c a z i o n e . I n u n c o n t e s t o d i o v e r l o a d d i g i t a l e , d o v e s o n o s o p r a t t u t t o i g i o v a n i a c e r c a r e s i g n i f i c a t o - c o m e e v i d e n z i a t o a n c h e d a i r i s u l t a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o G e n e r a t i o n S h i p 2 0 2 5 d i U n i p o l - i l B r a n d J o u r n a l i s m s i a f f e r m a c o m e u n a t t o c u l t u r a l e d i r e s p o n s a b i l i t à , i n d i s p e n s a b i l e p e r r e s t i t u i r e v e r i t à a l r a c c o n t o e c o n s a p e v o l e z z a a l p u b b l i c o . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a è s t a t a p r e s e n t a t a a n c h e l a r i c e r c a d i I p s o s " P o l i t i c a e c o m u n i c a z i o n e a l t e m p o d e l F a c t - C h e c k i n g " - r e a l i z z a t a p r o p r i o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l - c h e h a f o r n i t o u n q u a d r o l i m p i d o d e l l e s f i d e a t t u a l i . L ' i n d a g i n e h a m e s s o i n l u c e u n a f i d u c i a n e l l ' i n f o r m a z i o n e f r a g i l e e f r a m m e n t a t a : i l 6 4 % d e g l i i t a l i a n i h a d i c h i a r a t o u n a d i m i n u z i o n e d e l l a p r o p r i a f i d u c i a n e l l e f o n t i n e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i . I l d a t o p i ù c r i t i c o è l a p e r c e z i o n e d i m a n i p o l a z i o n e : i l 5 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i r i t i e n e c h e l e n o t i z i e v e i c o l a t e d a i m e d i a s i a n o s p e s s o i n t e n z i o n a l m e n t e d i s t o r t e p e r s v i a r e i l p u b b l i c o . Q u e s t o c l i m a d i s o s p e t t o è a c u i t o d a l l a t e n d e n z a a c h i u d e r s i i n " e c o - c h a m b e r s " p o l i t i c h e , c o n i l 5 5 % d e g l i i t a l i a n i c h e p a r l a p r i n c i p a l m e n t e c o n p e r s o n e d a l l e o p i n i o n i p o l i t i c h e a f f i n i . D i c o n s e g u e n z a , g l i o r i e n t a m e n t i p o l i t i c i s o n o v i s s u t i i n n a n z i t u t t o c o m e e l e m e n t o i d e n t i t a r i o , d i n a t u r a “ c l a n i c a ” , c o n i l v o t o b a s a t o s u l l a g e n e r i c a v i c i n a n z a o s u l l a l o g i c a o p p o s i t i v a , p i u t t o s t o c h e s u v a l u t a z i o n i r a z i o n a l i . I n q u e s t o s c e n a r i o u n r u o l o c r u c i a l e l o g i o c a i l B r a n d J o u r n a l i s m : s u a m b i t i t e m a t i c i c o m e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a o c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u t e m i s o c i a l i e a m b i e n t a l i , l e a z i e n d e i n i z i a n o a d e s s e r e p e r c e p i t e c o m e f o n t i p o t e n z i a l m e n t e a f f i d a b i l i . “ I l B r a n d J o u r n a l i s m , q u a n d o è a u t e n t i c o , n o n è m a r k e t i n g m a s c h e r a t o , m a u n a t t o c u l t u r a l e d i r e s p o n s a b i l i t à ” , h a d i c h i a r a t o I l a r i o V a l l i f u o c o , c u r a t o r e e f o n d a t o r e d e l F e s t i v a l . “ S i g n i f i c a c h e u n ’ i m p r e s a s c e g l i e d i i n t e r p r e t a r e i l p r o p r i o t e m p o , d i r a c c o n t a r e n o n s o l o s e s t e s s a m a i l c o n t e s t o i n c u i o p e r a , c o n l i n g u a g g i e s t r u m e n t i g i o r n a l i s t i c i . I n u n ’ e p o c a i n c u i l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p r o d u c e c o n t e n u t i e l e p i a t t a f o r m e a m p l i f i c a n o t u t t o , i l v a l o r e s t a n e l s e n s o , n o n n e l l a q u a n t i t à ” . C o n l o s g u a r d o g i à p r o i e t t a t o a l f u t u r o , i l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l s v e l a l e p r i m e a n t i c i p a z i o n i s u l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 : u n l a b o r a t o r i o p e r m a n e n t e i n c u i i l r a c c o n t o d ’ i m p r e s a s i t r a s f o r m e r à i n a u t e n t i c a s p e r i m e n t a z i o n e c u l t u r a l e . I l d i a l o g o d u n q u e s i t r a s f o r m a i n s t r u m e n t i d i l a v o r o c o n c r e t i p e r g e n e r a r e f i d u c i a , s e n s o e i m p a t t o i n o g n i s t o r i a r a c c o n t a t a . L ’ a p p u n t a m e n t o è g i à s e g n a t o : u n a n n o p e r p r e p a r a r s i a s c r i v e r e , i n s i e m e , l e n u o v e f r o n t i e r e d e l g i o r n a l i s m o d ’ i m p r e s a . I l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l è l ’ e v e n t o d i r i f e r i m e n t o i n I t a l i a p e r g i o r n a l i s t i , e d i t o r i , a z i e n d e e a p p a s s i o n a t i d i s t o r y t e l l i n g c o r p o r a t e e c o m u n i c a z i o n e i n n o v a t i v a . P r o m o s s o d a S o c i a l R e p o r t e r s , i l F e s t i v a l u n i s c e g i o r n a l i s m o e c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a p e r c r e a r e n a r r a z i o n i a u t e n t i c h e , t r a s p a r e n t i e r e s p o n s a b i l i , o f f r e n d o t a l k , w o r k s h o p e c a s e s t u d y p e r e s p l o r a r e l e n u o v e f r o n t i e r e d e l r a c c o n t o d ’ i m p r e s a e p r o m u o v e r e u n a p p r o c c i o e t i c o e g e n e r a t i v o a l l a c o m u n i c a z i o n e .