R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l 5 0 % d e i p a z i e n t i c o l p i t i d a t u m o r e d e l l o s t o m a c o è m a l n u t r i t o , c o n d i z i o n e c h e d e t e r m i n a g r a v i c o n s e g u e n z e , c o m e r i d o t t a t o l l e r a n z a a l l e t e r a p i e , p e g g i o r e s o p r a v v i v e n z a , m i n o r e q u a l i t à d i v i t a , o s p e d a l i z z a z i o n i p r o l u n g a t e e m a g g i o r i c o s t i s a n i t a r i . C i o n o n o s t a n t e , n e l l a p r a t i c a c l i n i c a l a m a l n u t r i z i o n e è a n c o r a s o t t o s t i m a t a e s o t t o d i a g n o s t i c a t a e n u m e r o s i p a z i e n t i i n I t a l i a r i c e v o n o u n s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e s o l o n e l l e f a s i a v a n z a t e d i m a l a t t i a , c o n i m p o r t a n t i d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i . P e r i n f o r m a r e i p a z i e n t i s u l l ' i m p o r t a n z a d i u n a d i e t a c o r r e t t a , l ' a s s o c i a z i o n e ' V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v ' p r o m u o v e ' O n c o C o o k ' , w e b s e r i e c h e m e t t e i n s i e m e g u s t o , s c i e n z a e t e s t i m o n i a n z a , o f f r e n d o c o n s i g l i p r a t i c i e s u g g e r i m e n t i a l i m e n t a r i c h e p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d u r a n t e i l p e r c o r s o d i c u r a . Q u a t t r o p u n t a t e i n c u i s i p a r l a d i a l i m e n t a z i o n e i n m o d o s e m p l i c e , m a s c i e n t i f i c a m e n t e f o n d a t o , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a e s p e r t i d i n u t r i z i o n e o n c o l o g i c a , c h e f , p a z i e n t i e c a r e g i v e r , c h e h a n n o d e c i s o d i c o n d i v i d e r e l a l o r o e s p e r i e n z a . I l p r o g e t t o , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A s t e l l a s , è s t a t o p r e s e n t a t o o g g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a M i l a n o . " L a w e b s e r i e è f o c a l i z z a t a s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e n e l l a v i t a d i u n p a z i e n t e c h e h a s u b i t o u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o a l l o s t o m a c o p e r i l t r a t t a m e n t o d i u n t u m o r e - a f f e r m a C l a u d i a S a n t a n g e l o , p r e s i d e n t e d i V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v - S o n o 4 c e n e c h e s i s v o l g o n o i n u n a m b i e n t e i n t i m o e f a m i l i a r e , i n u n a p p a r t a m e n t o , d o v e l e p e r s o n e , t r a c u i e s p e r t i , p a z i e n t i e c a r e g i v e r , s i s i e d o n o a t a v o l a p e r d i s c u t e r e t e m i c r u c i a l i p e r l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e p o s t - o p e r a t o r i o . O l t r e a l l ' a s p e t t o c l i n i c o , è f o n d a m e n t a l e a c c o m p a g n a r e i l p a z i e n t e i n u n p e r c o r s o d i r i a d a t t a m e n t o s e n s o r i a l e e g u s t a t i v o . R i s c o p r i r e i l p i a c e r e d e l c i b o , a t t r a v e r s o s c e l t e a l i m e n t a r i p e r s o n a l i z z a t e e m o d a l i t à d i a s s u n z i o n e a d e g u a t e , s i g n i f i c a r e s t i t u i r e v a l o r e a l l ' e s p e r i e n z a a l i m e n t a r e e r i d u r r e i l r i s c h i o c h e i l p a s t o v e n g a p e r c e p i t o s o l o c o m e u n a t t o f a t i c o s o o p r i v o d i g r a t i f i c a z i o n e . N o n m e n o r i l e v a n t e è l a d i m e n s i o n e r e l a z i o n a l e : l a t a v o l a r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o d i c o n d i v i s i o n e e d i n o r m a l i t à s o c i a l e . R e c u p e r a r e l a c o n v i v i a l i t à , p u r c o n l e n e c e s s a r i e a t t e n z i o n i d i e t e t i c h e , c o n t r i b u i s c e a l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , r a f f o r z a l e r e t i d i s u p p o r t o f a m i l i a r e e m i g l i o r a l a q u a l i t à d e l l a v i t a . I m e n ù p r e s e n t a t i i n t e n d o n o o f f r i r e a i p a z i e n t i e a i c o m m e n s a l i l a p o s s i b i l i t à d i s e d e r s i a t a v o l a p o t e n d o m a n g i a r e g l i s t e s s i c i b i . Q u e s t o r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e o b i e t t i v o " . L a w e b s e r i e O n c o C o o k è d i s p o n i b i l e s u l s i t o e s u l c a n a l e Y o u T u b e d e l l ' a s s o c i a z i o n e . I l p a d r o n e d i c a s a è M a r c o B i a n c h i , p r e s e n t a t o r e e d i v u l g a t o r e s c i e n t i f i c o . I n o g n i p u n t a t a è p r e s e n t e l o c h e f C e s a r e B a t t i s t i , n o t o p e r l a s u a c u c i n a i n n o v a t i v a e s a l u t a r e . L o c h e f B a t t i s t i s i è a n c h e o c c u p a t o , i n s i e m e a i n u t r i z i o n i s t i d e l l ' a s s o c i a z i o n e , d e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e 1 6 r i c e t t e ( 4 i n o g n i p u n t a t a ) g u s t a t e d u r a t e l a w e b s e r i e , c h e p o s s o n o e s s e r e s c a r i c a t e d a l s i t o d e l l ' a s s o c i a z i o n e . N e l 2 0 2 4 - r i p o r t a u n a n o t a - i n I t a l i a s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 1 4 . 1 0 0 n u o v i c a s i d i t u m o r e d e l l o s t o m a c o , m e n o d e l 2 0 % è i n d i v i d u a t o i n f a s e i n i z i a l e . C o n l a c o n s e g u e n z a c h e l a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i è p a r i s o l t a n t o a l 3 2 % . " F r a t u t t e l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e i l c a r c i n o m a g a s t r i c o è i l s e c o n d o , d o p o q u e l l o d e l p a n c r e a s , p e r p r e v a l e n z a d i m a l n u t r i z i o n e - s p i e g a N i c o l a S i l v e s t r i s , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) - S i s t i m a c h e c i r c a i l 1 0 - 2 0 % d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i p o s s a m o r i r e p e r l e c o n s e g u e n z e d e l l a m a l n u t r i z i o n e . S i t r a t t a d i u n a c o m o r b i d i t à f r e q u e n t e , c h e i n c i d e n e g a t i v a m e n t e s u l l ' e f f i c a c i a d e l l e t e r a p i e , s u l l a d u r a t a d e l l e d e g e n z e o s p e d a l i e r e , s u i t a s s i d i c o m p l i c a n z e p o s t o p e r a t o r i e , d i r i o s p e d a l i z z a z i o n e e , d i c o n s e g u e n z a , s u i c o s t i s a n i t a r i , s u l l a s o p r a v v i v e n z a e s u l l a q u a l i t à d i v i t a . L e l i n e e g u i d a A i o m s u ' I l s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e n e l p a z i e n t e i n t e r a p i a a t t i v a ' o f f r o n o i m p o r t a n t i i n d i c a z i o n i s u l r u o l o c r u c i a l e d e l l a n u t r i z i o n e n e l l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a e h a n n o l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i c l i n i c i , l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e l ' e f f i c i e n z a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o a t t r a v e r s o l ' i m p l e m e n t a z i o n e d i c u r e n u t r i z i o n a l i p e r s o n a l i z z a t e e t e m p e s t i v e " . " O g g i l a v a l u t a z i o n e d e l l a c o m p o s i z i o n e c o r p o r e a n o n v i e n e e f f e t t u a t a i n m o d o s i s t e m a t i c o i n t u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i - s o t t o l i n e a S i l v e s t r i s - i n p a r t e a c a u s a d e l l a c a r e n z a d i s t r u m e n t i a d e g u a t i e d i p e r s o n a l e s p e c i a l i z z a t o d e d i c a t o . N e l l e l i n e e g u i d a A i o m v i e n e s p e c i f i c a t o c h e l o s c r e e n i n g d e l r i s c h i o n u t r i z i o n a l e d o v r e b b e e s s e r e e s e g u i t o a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i , r i p e t u t o s i s t e m a t i c a m e n t e a d o g n i v i s i t a a m b u l a t o r i a l e e d e n t r o 4 8 o r e d a l r i c o v e r o i n o s p e d a l e . I p a z i e n t i a r i s c h i o n u t r i z i o n a l e d o v r e b b e r o p o i e s s e r e i n d i r i z z a t i a u n a v a l u t a z i o n e n u t r i z i o n a l e c o m p l e t a , c h e i n c l u d a l a v a l u t a z i o n e d e l l a c o m p o s i z i o n e c o r p o r e a , e a l s u p p o r t o d a p a r t e d i u n s e r v i z i o d i n u t r i z i o n e c l i n i c a o d i p e r s o n a l e m e d i c o c o n e s p e r i e n z a n e l s e t t o r e . O n c o C o o k r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o m o l t o u t i l e p e r s e n s i b i l i z z a r e c l i n i c i e p a z i e n t i s u l r u o l o d e l l a d i e t a " . I 4 a r g o m e n t i t r a t t a t i n e l l e p u n t a t e d e l l a w e b s e r i e s o n o : a l i m e n t a z i o n e e p r e v e n z i o n e , a l i m e n t a z i o n e e r i s p o s t a a l l e t e r a p i e , p s i c o l o g i a e c o m u n i c a z i o n e , m i c r o b i o m a . " I l s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e e l e m o d i f i c a z i o n i d i e t e t i c h e a i u t a n o a m a n t e n e r e o r e c u p e r a r e l o s t a t o n u t r i z i o n a l e a t t r a v e r s o l ' i n c r e m e n t o o l a c o n s e r v a z i o n e d e l l ' a p p o r t o c a l o r i c o e p r o t e i c o - e v i d e n z i a F r a n c e s c a P a s q u i , n u t r i z i o n i s t a e d o c e n t e d i S c i e n z e t e c n i c h e d i e t e t i c h e a p p l i c a t e a l l ' u n i v e r s i t à d i B o l o g n a - M o l t i p a z i e n t i a r r i v a n o a l l a d i a g n o s i d o p o u n l u n g o p e r i o d o d i s i n t o m i a d d o m i n a l i e d i r i d o t t a a l i m e n t a z i o n e c h e c o m p o r t a p e r d i t a d i p e s o a v o l t e i m p o r t a n t e e m a l n u t r i z i o n e , c h e p u ò c o m p r o m e t t e r e i l s u c c e s s o d e l l e t e r a p i e . L ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o p u ò d e t e r m i n a r e u n ' u l t e r i o r e d i m i n u z i o n e d e l p e s o , c h e v a a d a g g i u n g e r s i a q u e l l a a c c u m u l a t a p r i m a d e l l ' o p e r a z i o n e . A n c h e i l c a l o p o n d e r a l e p r i m a d e l l ' i n i z i o d e l l a c h e m i o t e r a p i a s i a s s o c i a a u n a p e g g i o r e t o l l e r a n z a e a u n a u m e n t o d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , t a l i d a c o m p o r t a r e i n a l c u n i c a s i l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e o s o s p e n d e r e l e c u r e " . " D o p o u n i n t e r v e n t o d i g a s t r e c t o m i a , i b i s o g n i n u t r i z i o n a l i e p s i c o l o g i c i d e l p a z i e n t e c a m b i a n o p r o f o n d a m e n t e - c o n t i n u a P a s q u i - I l m a n g i a r e p o t r e b b e c r e a r e d i f f i c o l t à f i s i c h e e p s i c o l o g i c h e t a n t o d a a r r i v a r e a r i d u r r e l e q u a n t i t à d i a l i m e n t i d a a s s u m e r e , s e n z a c o n s i d e r a r e l e c o n s e g u e n z e c o r r e l a t e a l l a m a l n u t r i z i o n e . D i v e n t a p e r t a n t o i n d i s p e n s a b i l e p e r i l p a z i e n t e e s s e r e s e g u i t o d a u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e , c h e l a v o r a i n s i e m e p e r i l b e n e s s e r e d e l p a z i e n t e . I m p o r t a n t i c o m p l i c a n z e a l u n g o t e r m i n e p o s s o n o e s s e r e r a p p r e s e n t a t e d a a n e m i a a c a u s a d e l l a c a r e n z a d i f e r r o , d a m a n c a n z a d i v i t a m i n a B 1 2 , o s t e o p o r o s i p e r i l m a l a s s o r b i m e n t o d i v i t a m i n a D e c a l c i o e p r o l i f e r a z i o n i b a t t e r i c h e a l i v e l l o i n t e s t i n a l e . L ' a l i m e n t a z i o n e d i v e n t a u n a c o m p o n e n t e c e n t r a l e d e l p e r c o r s o r i a b i l i t a t i v o : s e g u i r e u n r e g i m e d i e t e t i c o c o r r e t t o e p e r s o n a l i z z a t o c o n s e n t e d i o t t i m i z z a r e l a r i s p o s t a a l l e t e r a p i e , p r e v e n i r e c o m p l i c a n z e m e t a b o l i c h e e g a r a n t i r e u n a d e g u a t o a p p o r t o e n e r g e t i c o e p r o t e i c o , i n d i s p e n s a b i l e p e r i l r e c u p e r o f u n z i o n a l e " . " E ' u n g r a n d e o n o r e p o t e r c o n t r i b u i r e , a t t r a v e r s o i l m i o l a v o r o , a q u e s t o i m p o r t a n t e p r o g e t t o - d i c h i a r a l o c h e f B a t t i s t i - L a d i e t a s v o l g e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e s i a p e r l a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a c h e p e r s o s t e n e r e i p a z i e n t i n e l p e r c o r s o d i c u r a . L ' o b i e t t i v o d i O n c o C o o k è f o r n i r e a l l e p e r s o n e c o l p i t e d a l t u m o r e d e l l o s t o m a c o s e m p l i c i c o n s i g l i p e r s c e g l i e r e g l i a l i m e n t i g i u s t i , s e n z a r i n u n c i a r e a l g u s t o " . O l t r e a O n c o C o o k , V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v h a r e a l i z z a t o u n l i b r o c o n l e s t o r i e d i 2 0 p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l o s t o m a c o , c a r e g i v e r e m e d i c i , s c a r i c a b i l e d a l s i t o d e l l ' a s s o c i a z i o n e ( ' L a v i t a o l t r e l a m a l a t t i a . S t o r i e d i c o r a g g i o , s p e r a n z a e r e s i l i e n z a d o p o u n t u m o r e a l l o s t o m a c o ' , C a s a e d i t r i c e O X Y S P u b l i s h i n g ) . " S i t r a t t a d i u n ' e s p e r i e n z a d i m e d i c i n a n a r r a t i v a , c h e p u ò a i u t a r e n e l p e r c o r s o d i c u r a - c o n c l u d e S a n t a n g e l o - Q u e s t i p r o g e t t i r a p p r e s e n t a n o u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e , d a s e m p r e i m p e g n a t a a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d e i c a r e g i v e r . R i e n t r a i n q u e s t ' o t t i c a l ' a p p e l l o c h e d a t e m p o r i v o l g i a m o a l l e i s t i t u z i o n i , d i i n s e r i r e g l i a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i n e i L e a , c i o è n e l l ' e l e n c o d e l l e c u r e g a r a n t i t e a t u t t i i c i t t a d i n i . S o n o s t r u m e n t i i n d i s p e n s a b i l i p e r a s s i c u r a r e u n a p p o r t o n u t r i z i o n a l e a d e g u a t o a c h i n o n r i e s c e a s o d d i s f a r e i l p r o p r i o f a b b i s o g n o c a l o r i c o c o n l a d i e t a t r a d i z i o n a l e . C i o n o n o s t a n t e , l ' a c c e s s o a g l i a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i è a n c o r a l i m i t a t o c o n g r a v i d i s p a r i t à t e r r i t o r i a l i e , s p e s s o , g r a v a e c o n o m i c a m e n t e s u i p a z i e n t i " .