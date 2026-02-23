R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C y b e r c r i m e e c y b e r w a r : n o r m e , g e o p o l i t i c a e c y b e r s e c u r i t y p e r u n a D i f e s a c o m u n e " è i l t i t o l o d e l l a 5 ° e d i z i o n e d i C y b e r S e c , l a c o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e p r o m o s s a e d o r g a n i z z a t a d a l q u o t i d i a n o C y b e r s e c u r i t y I t a l i a c h e s i t e r r à i l 4 e 5 m a r z o p r o s s i m i a l l a S c u o l a s u p e r i o r e d i p o l i z i a . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 è i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P o l i z i a d i S t a t o , c h e a t t r a v e r s o i l s e r v i z i o d e l l a p o l i z i a p o s t a l e e d e l l a s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a è i n p r i m a l i n e a s i a n e l c o n t r a s t o a l c y b e r c r i m e s i a n e l l a p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e i n f o r m a t i c h e n a z i o n a l i . L a c o n f e r e n z a s i t e r r à i l 4 e 5 m a r z o 2 0 2 6 a R o m a p r e s s o l a S c u o l a s u p e r i o r e d i p o l i z i a . I l d i r e t t o r e d i C y b e r s e c u r i t y I t a l i a L u i g i G a r o f a l o a f f e r m a : " S i a m o o r g o g l i o s i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n p o l i z i a d i S t a t o , è u n r i c o n o s c i m e n t o p e r C y b e r S e c , c h e s i p o s i z i o n a s e m p r e d i p i ù n e l n o s t r o P a e s e c o m e i l p r i n c i p a l e m o m e n t o d i c o n f r o n t o s u l l a c y b e r s i c u r e z z a t r a t u t t i g l i s t a k e h o l d e r r i l e v a n t i s i a i s t i t u z i o n a l i s i a a z i e n d a l i c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o p o r r e , i n m o d o c o l l a b o r a t i v o , c o m e a f f r o n t a r e e v i n c e r e l e s f i d e d e l c y b e r c r i m e e d e l l a c y b e r w a r n e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o g e o p o l i t i c o . I l c y b e r s p a z i o n o n p u ò p i ù e s s e r e t r a t t a t o s o l o c o m e s i l o s , p e r c h é è u n o d e i d o m i n i d e l l a g u e r r a i b r i d a , c o m b a t t u t a q u o t i d i a n a m e n t e . I n f a t t i , d a l n o s t r o p u n t o d i v i s t a l a c y b e r s i c u r e z z a è s i c u r e z z a n a z i o n a l e " . P e r i l d i r e t t o r e d e l l a c o n f e r e n z a E l i a n a D ' A q u a n n o , " l a c y b e r s i c u r e z z a è u n a s f i d a s i s t e m i c a c h e r i c h i e d e c u l t u r a , t e c n o l o g i e , v i s i o n e , c o o r d i n a m e n t o , c a p a c i t à d i g o v e r n a n c e e f o r m a z i o n e . C y b e r S e c , c o n l a 5 ° e d i z i o n e p r e s s o l a p r e s t i g i o s a s c u o l a s u p e r i o r e d i p o l i z i a , c o n t i n u a a d e s s e r e l a p i a t t a f o r m a i n c u i q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a s i c o n s o l i d a e d e v o l v e . C y b e r S e c è n a t a p r o p r i o c o n q u e s t a a m b i z i o n e : f a v o r i r e u n c o n f r o n t o d i a l t o l i v e l l o c h e n o n s i e s a u r i s c a n e l d i b a t t i t o , m a c o n t r i b u i s c a a l l a d e f i n i z i o n e d i u n a s t r a t e g i a c o n d i v i s a p e r l a r e s i l i e n z a d e l P a e s e e l a t u t e l a d e l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o " . I r e l a t o r i d i C y b e r S e c 2 0 2 6 s a r a n n o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i e i t o p m a n a g e r d e l l e a z i e n d e p i ù s t r a t e g i c h e d e l l a c y b e r s e c u r i t y , p r o v e n i e n t i d a l l ’ I t a l i a e d a l l ’ e s t e r o . T r a g l i s p e a k e r c o n f e r m a t i i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i , i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o , i l c a p o d e l l a p o l i z i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a P u b b l i c a S i c u r e z z a V i t t o r i o P i s a n i , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l D i s V i t t o r i o R i z z i , l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e H e n n a V i r k k u n e n , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' A g e n z i a p e r l a c y b e r s i c u r e z z a n a z i o n a l e B r u n o F r a t t a s i , i l c o m a n d a n t e d e l c o m a n d o p e r l e o p e r a z i o n i i n r e t e S a n d r o S a n a s i , i l d i r e t t o r e d e l s e r v i z i o d e l l a p o l i z i a p o s t a l e e d e l l a s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a I v a n o G a b r i e l l i , i l d i r e t t o r e d e l c e n t r o n a z i o n a l e a n t i c r i m i n e ( C n a i p i c ) R i c c a r d o C r o c e , i l d i r i g e n t e s u p e r i o r e d e l l a p o l i z i a d i S t a t o e d i r e t t o r e d e l s e r v i z i o p e r l a s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a d e l m i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o G i a n p a o l o Z a m b o n i n i , i l d i r e t t o r e d e l c o m a n d o c y b e r s p a z i o d e l m i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o f r a n c e s e ( C o m C y b e r M i ) P a t r i c k T o u a k , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' A g e n z i a p e r l ' I t a l i a d i g i t a l e M a r i o N o b i l e , l a v i c e d i r e t t r i c e d e l l ' A c n N u n z i a C i a r d i , i l g e n e r a l e P a o l o A c e t o c o m a n d a n t e d e l I I I r e p a r t o d e l c o m a n d o g e n e r a l e d e l l ' A r m a d e i c a r a b i n i e r i , l ' e x e c u t i v e d i r e c t o r d e l l ' E c c c L u c a T a g l i a r e t t i , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r l e q u e s t i o n i c i b e r n e t i c h e d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e A l e s s a n d r o D e P e d y s , i l d i r e t t o r e d e l l a s c u o l a s u p e r i o r e d i p o l i z i a M a r i o V i o l a .