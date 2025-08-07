Roma, 7 Agosto (Adnkronos) - - Nel primo semestre Ieg ha chiuso con ricavi a 149,3 milioni di euro, +13,2% rispetto allo stesso periodo e un ebitda adjusted pari a 39,2 milioni di euro, in miglioramento di 3,2 milioni di euro (+8,8%), rispetto al 2024. Lo rende noto il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (Ieg) società leader in Italia nellorganizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan. I risultati del primo semestre, che evidenziano una crescita di tutti i principali indicatori economici e dei kpi industriali, confermano nuovamente la validità delle scelte strategiche di Ieg e la capacità di generare valore per i propri stakeholders, ha sottolineato lAmministratore Delegato del Gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni. Tali risultati sono stati conseguiti grazie ai nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati, quali VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness, al lancio del nostro primo evento in Arabia Saudita nellambito del fitness, organizzato da Ieg Arabia, e due nuovi eventi in Brasile. La robusta crescita del semestre è anche frutto delle attività congressuali (+45% YoY) nellambito del quale mi preme evidenziare laggiudicazione della gestione del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di Fiuggi, con il quale saremo in grado di ampliare lofferta geografica alla nostra clientela, e laggiudicazione dellInternational Federation of Adapted Physical Activity (Ifapa) congress che si terrà a Rimini nel 2029, ha concluso Corrado Arturo Peraboni.