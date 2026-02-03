R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I e g ) , a t t i v a i n I t a l i a n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i f i e r i s t i c i i n t e r n a z i o n a l i , h a a p p r o v a t o a l l ’ u n a n i m i t à i l p i a n o s t r a t e g i c o 2 0 2 5 - 2 0 3 0 . L a s o c i e t à s i a t t e n d e r i c a v i , a l 2 0 3 0 , t r a i 3 6 0 e i 3 6 5 m i l i o n i e u n e b i t d a a d j u s t e d t r a i 1 0 0 e 1 0 5 m i l i o n i ; l a p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a n e t t a s i s t i m a i n f l e s s i o n e d i 4 4 m i l i o n i ( c a s h p o s i t i v e ) e i l p i a n o I n v e s t i m e n t i n e l q u i n q u e n n i o a 2 1 0 m i l i o n i . I l n u o v o p i a n o e v i d e n z i a d u n q u e “ u n a c r e s c i t a d i t u t t i i p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i e c o n o m i c o f i n a n z i a r i , i n p a r t i c o l a r e d i f a t t u r a t o e m a r g i n e o p e r a t i v o l o r d o c o n C a g r 2 0 2 5 - 2 0 3 0 a t t e s i e n t r a m b i a c i r c a i l + 7 % , n o n c h é u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a s o l i d i t à p a t r i m o n i a l e c o n u n a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e d e l l ’ i n d e b i t a m e n t o e d e l l a l e v a f i n a n z i a r i a i n a r c o p i a n o , n o n o s t a n t e u n i m p o r t a n t e p i a n o d i i n v e s t i m e n t i d i c i r c a 2 1 0 m i l i o n i d i e u r o f i n a n z i a t o p r i n c i p a l m e n t e t r a m i t e r i s o r s e p r o p r i e e s o l o i n v i a r e s i d u a l e c o n r i c o r s o a l l ’ i n d e b i t a m e n t o , c h e c o n s e n t i r a n n o a l G r u p p o d i p o t e r c o g l i e r e u l t e r i o r i o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p e r l i n e e e s t e r n e ” . L a s t r a t e g i a a l l a b a s e s i f o n d a s u q u a t t r o p i l a s t r i : c r e s c i t a d e l p o r t a f o g l i o , a m p l i a n d o i l n u m e r o d i e v e n t i i n “ u n ’ o t t i c a d i d i v e r s i f i c a z i o n e d e i r i c a v i ” , r a f f o r z a n d o i b r a n d l e a d e r g i à p r e s e n t i i n p o r t a f o g l i o , g r a z i e a l l a n c i o d i “ a l m e n o u n a n u o v a f i e r a o g n i a n n o , l ’ i n c r e m e n t o d e l p r o f i l o i n t e r n a z i o n a l e d e l l e m a n i f e s t a z i o n i , i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ o f f e r t a d e i s e r v i z i d i g i t a l i a e l e v a t o v a l o r e a g g i u n t o e l ’ e s p a n s i o n e d e i q u a r t i e r i f i e r i s t i c i d i V i c e n z a e R i m i n i ” ; e s p a n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e , d a u n l a t o a c q u i s e n d o e l a n c i a n d o n u o v e f i e r e n e i P a e s i i n c u i i l g r u p p o è g i à p r e s e n t e , c o m e B r a s i l e e d E m i r a t i A r a b i , e d a l l ’ a l t r o , e n t r a n d o n e i m e r c a t i s t r a t e g i c i e m e r g e n t i , c o m e T u r c h i a e I n d i a , t r a m i t e o p e r a z i o n i d i M & A , s v i l u p p a n d o u n a “ p i a t t a f o r m a c o m m e r c i a l e u n i c a , a s e r v i z i o d i t u t t e l e f i e r e i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o ” ; I l t e r z o p i l a s t r o è i l c a p i t a l e u m a n o c o m e l e v a d i c r e s c i t a c o n p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e v o l t i a l l ’ a g g i o r n a m e n t o c o n t i n u o d e l l e c o m p e t e n z e r a f f o r z a p r o d u t t i v i t à , i n n o v a z i o n e e c a p a c i t à d i e s e c u z i o n e ; i n f i n e , i l m o d e l l o d i c r e s c i t a : “ L ’ E s g P l a n 2 0 3 0 è c o m p l e t a m e n t e i n t e g r a t o n e l l a s t r a t e g i a e n e l l a g o v e r n a n c e , c o m b i n a n d o s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e p e r f o r m a n c e e c o n o m i c a p e r g e n e r a r e v a l o r e d u r a t u r o e c o n c r e t o p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r ” . I n a g g i u n t a , i l p i a n o p r e v e d e “ u n a p o l i t i c a d e i d i v i d e n d i , c a p a c e d i s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d e l l a s o c i e t à e g l i i n t e r e s s i d e g l i a z i o n i s t i , p r o p o n e n d o u n d i v i d e n d o m i n i m o p a r i a l 2 0 % d e l r i s u l t a t o n e t t o ” .