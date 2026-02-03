Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg), attiva in Italia nellorganizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato allunanimità il piano strategico 2025-2030. La società si attende ricavi, al 2030, tra i 360 e i 365 milioni e un ebitda adjusted tra i 100 e 105 milioni; la posizione finanziaria netta si stima in flessione di 44 milioni (cash positive) e il piano Investimenti nel quinquennio a 210 milioni. Il nuovo piano evidenzia dunque una crescita di tutti i principali indicatori economico finanziari, in particolare di fatturato e margine operativo lordo con Cagr 2025-2030 attesi entrambi a circa il +7%, nonché un rafforzamento della solidità patrimoniale con una progressiva riduzione dellindebitamento e della leva finanziaria in arco piano, nonostante un importante piano di investimenti di circa 210 milioni di euro finanziato principalmente tramite risorse proprie e solo in via residuale con ricorso allindebitamento, che consentiranno al Gruppo di poter cogliere ulteriori opportunità di crescita per linee esterne. La strategia alla base si fonda su quattro pilastri: crescita del portafoglio, ampliando il numero di eventi in unottica di diversificazione dei ricavi, rafforzando i brand leader già presenti in portafoglio, grazie al lancio di almeno una nuova fiera ogni anno, lincremento del profilo internazionale delle manifestazioni, il rafforzamento dellofferta dei servizi digitali a elevato valore aggiunto e lespansione dei quartieri fieristici di Vicenza e Rimini; espansione internazionale, da un lato acquisendo e lanciando nuove fiere nei Paesi in cui il gruppo è già presente, come Brasile ed Emirati Arabi, e dallaltro, entrando nei mercati strategici emergenti, come Turchia e India, tramite operazioni di M&A, sviluppando una piattaforma commerciale unica, a servizio di tutte le fiere in Italia e allestero; Il terzo pilastro è il capitale umano come leva di crescita con percorsi di formazione volti allaggiornamento continuo delle competenze rafforza produttività, innovazione e capacità di esecuzione; infine, il modello di crescita: LEsg Plan 2030 è completamente integrato nella strategia e nella governance, combinando sostenibilità, innovazione e performance economica per generare valore duraturo e concreto per tutti gli stakeholder. In aggiunta, il piano prevede una politica dei dividendi, capace di soddisfare le esigenze della società e gli interessi degli azionisti, proponendo un dividendo minimo pari al 20% del risultato netto.