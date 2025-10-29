R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a p e r s o n a c o l p i t a d a i c t u s ( i n I t a l i a s o n o q u a s i 1 2 0 m i l a a l l ' a n n o ) p e r d e c i r c a 2 m i l i o n i d i n e u r o n i o g n i m i n u t o , s e n o n t r a t t a t a . Q u e s t a p a t o l o g i a n e u r o l o g i c a t e m p o - d i p e n d e n t e r a p p r e s e n t a l a p r i m a c a u s a d i d i s a b i l i t à n e l n o s t r o P a e s e . P e r m e t t e r e i n l u c e l ' i m p o r t a n z a d e l r i c o n o s c i m e n t o p r e c o c e d e i s e g n i d i u n p o s s i b i l e i c t u s - a n c h e g r a z i e a l m e t o d o F a s t , a c r o n i m o i n g l e s e c h e s t a p e r F a c e ( v i s o ) , A r m s ( b r a c c i a ) , S p e e c h ( l i n g u a g g i o ) e T i m e ( t e m p o ) , e i n d i c a c o s a v a l u t a r e p e r s o s p e t t a r e u n i c t u s e i n t e r v e n i r e a l p i ù p r e s t o c o s ì d a l i m i t a r e i l d a n n o a l c e r v e l l o e a u m e n t a r e l e p o s s i b i l i t à d i r e c u p e r o e s o p r a v v i v e n z a - i n o c c a s i o n e d e l W o r l d S t r o k e D a y c h e c e l e b r a o g g i , 2 9 o t t o b r e , I s a - A i i ( I t a l i a n S t r o k e A s s o c i a t i o n - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a i c t u s ) h a o r g a n i z z a t o i n s i e m e a d A l i c e I t a l i a O d v ( A s s o c i a z i o n e p e r l a l o t t a a l l ' i c t u s c e r e b r a l e ) l a t a v o l a r o t o n d a ' I c t u s : o g n i m i n u t o c o n t a . P r e v e n z i o n e , c u r a e r i a b i l i t a z i o n e ' , a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " L ' i c t u s s i p u ò p r e v e n i r e i n g r a n p a r t e , e q u e s t a è u n a n o t i z i a i m p o r t a n t e c h e , c o m e A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a i c t u s , v o g l i a m o d i f f o n d e r e - a f f e r m a P a o l a S a n t a l u c i a , p r e s i d e n t e I s a - A i i - M o l t o d i p e n d e d a n o i , d a l l e s c e l t e q u o t i d i a n e c h e f a c c i a m o , d a l m o d o i n c u i c i p r e n d i a m o c u r a d e l n o s t r o c o r p o e d e l l a n o s t r a s a l u t e . N o n c ' è t e m p o d a p e r d e r e , p e r c h é o g n i g i o r n o è u t i l e p e r i n d i v i d u a r e e c o r r e g g e r e i f a t t o r i d i r i s c h i o , c o m e i p e r t e n s i o n e , f u m o , s e d e n t a r i e t à e a l i m e n t a z i o n e s c o r r e t t a . P r e v e n i r e è i l r i s u l t a t o p i ù i m p o r t a n t e c h e p o s s i a m o r a g g i u n g e r e e , i n s i e m e a l l a p r e v e n z i o n e , v o g l i a m o a n c h e i n f o r m a r e s u c o m e r i c o n o s c e r e i s e g n i p r e c o c i d e l l ' i c t u s ( a s i m m e t r i a n e l v o l t o , d e v i a z i o n e d e l l a r i m a l a b i a l e , i n c a p a c i t à d i t e n e r e s o l l e v a t e e n t r a m b e l e b r a c c i a c o n t e m p o r a n e a m e n t e , m a n c a n z a d i f o r z a d a u n l a t o d e l c o r p o e d i f f i c o l t à n e l l i n g u a g g i o ) e a g i r e t e m p e s t i v a m e n t e " . " I n c a s o d i i c t u s - r i m a r c a S a n t a l u c i a - a g i r e v e l o c e m e n t e s i g n i f i c a i n f a t t i s a l v a r e i l c e r v e l l o e r i d u r r e o a z z e r a r e l e c o n s e g u e n z e . O g n i m i n u t o p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a t r a l a v i t a e l e c o n s e g u e n z e d e l l ' i c t u s , i n c l u s a l a m o r t e - a v v e r t e - P r e v e n i r e e r i c o n o s c e r e s o n o d u e a t t i d i r e s p o n s a b i l i t à c h e p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o d e l l a p a t o l o g i a , p e r i q u a l i I s a - A i i è i m p e g n a t a g r a z i e a t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i c h e f a n n o p a r t e d e l l a r e t e i c t u s i t a l i a n a , i n s i e m e a l l ' a s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i A l i c e . Q u e s t i e a l t r i i n t e r v e n t i s o n o p r e s e n t i a l l ' i n t e r n o d e l P i a n o n a z i o n a l e i c t u s - S t r o k e A c t i o n P l a n f o r I t a l y ( S a p - I ) , p e r i l q u a l e c ' è u n i m p e g n o c o l l e t t i v o e g l o b a l e d a p a r t e d i t u t t i " . " S a p - I è t o t a l m e n t e i n l i n e a c o n l o S t r o k e A c t i o n P l a n f o r E u r o p e ( S a p - E ) - a g g i u n g e S i m o n a S a c c o , p r e s i d e n t e E s o , E u r o p e a n S t r o k e O r g a n i s a t i o n - I l p i a n o p r e s e n t a n u m e r o s i o b i e t t i v i d a r a g g i u n g e r e e n t r o i l 2 0 3 0 , c o m e l a r i d u z i o n e d e l n u m e r o a s s o l u t o d i i c t u s d e l 1 0 % e i l t r a t t a m e n t o d i a l m e n o i l 9 0 % d e i p a z i e n t i n e l l e S t r o k e U n i t ( o g g i s o l o t r a i l 5 0 % e i l 7 0 % a c c e d o n o i n f a t t i a q u e s t i r e p a r t i ) , c o n a c c e s s o e n t r o 2 4 o r e d a l l ' e s o r d i o d e i s i n t o m i . I n o l t r e , è f o n d a m e n t a l e c h e i p a z i e n t i , d o p o l a f a s e a c u t a , v e n g a n o i n d i r i z z a t i a l t r a t t a m e n t o r i a b i l i t a t i v o p i ù a p p r o p r i a t o e n e l s e t t i n g p i ù a d e g u a t o . E s o p r o m u o v e l o s v i l u p p o d i p i a n i n a z i o n a l i , a n c h e i n a r m o n i a c o n l e d i s p o s i z i o n i d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , i n q u a n t o r a p p r e s e n t a n o u n o s t r u m e n t o d i d i a l o g o c o n i d e c i s o r i p o l i t i c i e u n s u p p o r t o p e r l a p i a n i f i c a z i o n e d i i n t e r v e n t i a i f i n i d i c u r a d e l l a p e r s o n a c o l p i t a d a i c t u s e p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o s o c i o - s a n i t a r i o d e l l a p a t o l o g i a " . N e l l ' i c t u s " i l t e m p o è d a v v e r o c e r v e l l o : o g n i m i n u t o p e r s o p u ò c o m p r o m e t t e r e l a p o s s i b i l i t à d i r e c u p e r o - r i b a d i s c e A n d r e a V i a n e l l o , p r e s i d e n t e A l i c e I t a l i a O d v - O g n i m i n u t o c o n t a n o n s o l o n e i p r i m i i s t a n t i i n c u i l ' i c t u s c o l p i s c e , q u a n d o r i c o n o s c e r e i s i n t o m i e a g i r e s u b i t o p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a t r a l a v i t a e l a m o r t e , m a a n c h e , e d i r e i s o p r a t t u t t o , n e i m i n u t i , n e l l e o r e , n e i g i o r n i e n e i m e s i s u c c e s s i v i . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e c h e i c i t t a d i n i i m p a r i n o a r i c o n o s c e r e s u b i t o i s e g n a l i d ' a l l a r m e e c h i a m i n o s e n z a e s i t a z i o n e i l 1 1 2 . L a r e g o l a d e l F a s t è u n o s t r u m e n t o s e m p l i c e , m a p o t e n t i s s i m o p e r s a l v a r e v i t e . C o m e a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i s i a m o m o l t o i m p e g n a t i c o n i l p r o g e t t o F a s t H e r o e s , p r o p r i o d e d i c a t o a i n s e g n a r e a i b a m b i n i d e l l e s c u o l e p r i m a r i e c o m e r i c o n o s c e r e i s i n t o m i p e r p o t e r c h i a m a r e i s o c c o r s i e s a l v a r e n o n n i , z i i e g e n i t o r i . N o n p o s s i a m o l i m i t a r c i a s a l v a r e v i t e : d o b b i a m o a n c h e a s s i c u r a r c i c h e q u e l l e v i t e p o s s a n o c o n t i n u a r e a d e s s e r e v i s s u t e p i e n a m e n t e . L a r i a b i l i t a z i o n e è u n c a p i t o l o f o n d a m e n t a l e d e l p e r c o r s o d i c u r a : è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a g u a r i g i o n e , u n d i r i t t o d e l p a z i e n t e e , a l l o s t e s s o t e m p o , u n d o v e r e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . P e r q u e s t o - c o n c l u d e V i a n e l l o - è n e c e s s a r i a u n a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e , c h e u n i s c a s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e , t e r r i t o r i o , f a m i g l i a e c o m u n i t à i n u n u n i c o o b i e t t i v o , q u e l l o d i r e s t i t u i r e a l l a p e r s o n a c o l p i t a d a i c t u s l a p o s s i b i l i t à d i t o r n a r e a v i v e r e n e l l a s u a i n t e r e z z a " .