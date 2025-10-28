M i l a n o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P i ù c o n n e s s i v i a s m a r t p h o n e m a p i ù s c e t t i c i , d i s i m p e g n a t i d a u n p u n t o d i v i s t a i n f o r m a t i v o e m e n o p r o p e n s i a l l a l e t t u r a . I n f o r m a z i o n e p r i n c i p a l m e n t e s u i s o c i a l , v e l o c e , s e l e t t i v a e s u p e r f i c i a l e p e r i g i o v a n i d e l l a G e n Z e A l p h a ( 1 4 - 2 9 a n n i ) . I l 3 1 , 2 % p r e d i l i g e I n s t a g r a m c o m e c a n a l e d ' i n f o r m a z i o n e , m e n t r e i l 7 0 , 3 % n o n r i t i e n e i n d i s p e n s a b i l i t v , r a d i o e g i o r n a l i . È q u a n t o e m e r g e d a l l o s t u d i o c o n d o t t o d a l C e n s i s a l c e n t r o d e l l ’ u l t i m o n u m e r o d i I c c h – T h e c o r p o r a t e c o m m u n i c a t i o n m a g a z i n e , p e r i o d i c o a c u r a d e l l ’ I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n H u b . I l n r . 1 7 d i I c c h , “ C o m e s i i n f o r m a n o l e n u o v e g e n e r a z i o n i ? L ’ i n f o r m a z i o n e c h e c a m b i a ” , è s t a t o i l l u s t r a t o a l p u b b l i c o l u n e d ì 2 7 o t t o b r e a l l e 1 8 . 3 0 a M i l a n o , p r e s s o l a s e d e d i v i a P a n t a n o d i A s s o l o m b a r d a . T e m a c e n t r a l e d e l v o l u m e u n c a m b i o e p o c a l e n e l l a c o m u n i c a z i o n e : c o m e l e n u o v e g e n e r a z i o n i s i r e l a z i o n a n o a i n u o v i p a r a d i g m i d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e a i p r o c e s s i d i a c q u i s t o . U n t e m a q u a n t o m a i a t t u a l e c h e l ’ O s s e r v a t o r i o d i I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n H u b h a a p p r o f o n d i t o a l l ’ i n t e r n o d e l c i c l o d i e v e n t i A s s o T a l k , a c u r a d i A s s o l o m b a r d a , v e d e n d o l a p a r t e c i p a z i o n e d i n u m e r o s i m a n a g e r e d e s p e r t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e c o r p o r a t e : d a B i a n c a A r r i g h i n i ( C e o & C o - F o u n d e r d i F a c t a n z a ) , a F e d e r i c o S i l v e s t r i ( a d G r u p p o 2 4 O r e ) , g l i s p e a k e r p r e s e n t i a l l ’ e v e n t o I c c h e A s s o l o m b a r d a h a n n o a p p r o f o n d i t o c o m e s o n o c a m b i a t e l e a b i t u d i n i d i c o n s u m o i n f o r m a t i v e e l a d i e t a m e d i a t i c a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , i n v i t a n d o a r i f l e t t e r e s u q u a l i s t r a t e g i e s i a n e c e s s a r i o a t t u a r e p e r a c c o g l i e r e i p u n t i d i v i s t a d e i p i ù g i o v a n i , r i p e n s a n d o a n u o v i m o d i d i c o m u n i c a r e s i a a l l ’ i n t e r n o d e l l e p r o p r i e a z i e n d e , s i a p e r i n t e r c e t t a r e n u o v i c l i e n t i e a t t r a r r e i n n o v a z i o n e . “ I n u n c o n t e s t o m e d i a t i c o c h e p r e m i a s e m p r e d i p i ù l a v e l o c i t à , l a b r e v i t à e l o s c a r s o a p p r o f o n d i m e n t o , c o m u n i c a r e c u l t u r a è d i v e n t a t o m o l t o d i f f i c i l e - h a a f f e r m a t o S t e f a n i a R o m e n t i , C o o r d i n a t r i c e C o m i t a t o A c c a d e m i c o I c c h e p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i C o m u n i c a z i o n e S t r a t e g i c a e S o s t e n i b i l i t à d e l l ' U n i v e r s i t à I u l m - . B i s o g n a c o n t i n u a r e p e r ò a f a r l o , c e r c a n d o d i p r e s e r v a r e u n p o ' q u e l l a c h e è l a s a l u t e d i g i t a l e , s o p r a t t u t t o d e i n o s t r i g i o v a n i . È i m p o r t a n t e p r o p o r r e c o n t e n u t i a p p r o f o n d i t i , c r e a r e u n a s o r t a d i p o r t f o l i o t r a m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e m o l t o d i v e r s i t r a l o r o , d i f f e r e n z i a r l i a f f i n c h é s i p o s s a n o c o m u n i c a r e m e s s a g g i c h e s i a n o p o i a n c h e e d u c a t i v i e a p p r o f o n d i t i . I n q u e s t o m o d o – p r o s e g u e - c h i l e g g e , s o p r a t t u t t o l e g e n e r a z i o n i p i ù g i o v a n i , p o s s o n o n a v i g a r e e s c e g l i e r e a n c h e i l f o r m a t o c h e i n q u a l c h e m o d o è p i ù c o e r e n t e c o n i l l o r o m o d o d i e l a b o r a r e l e i n f o r m a z i o n i ” . U n a t a v o l a r o t o n d a c o n d o t t a d a l r e s p o n s a b i l e d e l l a r e d a z i o n e d i M i l a n o d e l l ' A d n k r o n o s L u c a C r e c c h i e b a s a t a s u l l a r i c e r c a d i M o n i a C o n t i N i b a l i ( r i c e r c a t r i c e C e n s i s ) c h e a p r e l ’ u l t i m o n u m e r o d e l m a g a z i n e I c c h – T h e C o r p o r a t e c o m m u n i c a t i o n m a g a z i n e , è s t a t a i l f o c u s s u l l a t e m a t i c a d e l l a c o m u n i c a z i o n e n e l l ’ e r a d e l l o s c r o l l i n g e d e g l i a l g o r i t m i . I l p a n e l h a v i s t o i p a r e r i d i B i a n c a A r r i g h i n i ( C e o & C o - F o u n d e r F a c t a n z a ) , C h i a r a C a r o t e n u t o , ( P a r t n e r P w C - C o m m u n i c a t i o n , E n g a g e m e n t & B r a n d i n g ) ; F i l i p p o D ’ A s a r o , B r a n d e d C o n t e n t S t r a t e g y L e a d d i C h o r a & W i l l ; M a r t i n a M o n t e r i s i ( H e a d o f c o m m u n i c a t i o n d i a g e n Z y – C a s t a D i v a & e G r o u p J V ) ; E m a n u e l e R a n u c c i ( C h i e f M a r k e t i n g O f f i c e r E d i t o r i a I t a l i a ) ; S t e f a n i a R o m e n t i ( C o o r d i n a t r i c e C o m i t a t o A c c a d e m i c o I c c h e p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a I u l m ) e F e d e r i c o S i l v e s t r i ( a d G r u p p o 2 4 O r e ) . I l m o d o d i c o m u n i c a r e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i è a t t r a v e r s a t o n e l m a g a z i n e c o m e i l r i f l e s s o d i u n a s o c i e t à d o v e n o n s o l o c a m b i a n o l e t e n d e n z e c u l t u r a l i , m a a n c h e l e l o g i c h e d i c o n s u m o , i p r o c e s s i d i a c q u i s t o s i p l a s m a n o s u l l e a b i t u d i n i d i u n a g e n e r a z i o n e c h e , a l c o n t r a r i o d e l l e p r e c e d e n t i , v e d e n e l l a c o m u n i c a z i o n e u n a v e r a e p r o p r i a a r m a s t r a t e g i c a p e r l ’ a u t o i m p r e n d i t o r i a l i t à , n e l l ’ a c c e s s o a l l ’ i n f o r m a z i o n e v e r i f i c a t a l a p o s s i b i l i t à p e r p r e n d e r e p a r t e a t t i v a m e n t e a l d i b a t t i t o p u b b l i c o . “ O g g i m o l t i s s i m e a z i e n d e c o m u n i c a n o i n b a s e a i v a l o r i d e l m o m e n t o , m a n o n v a n n o c o n f u s i c o n d e l l e m o d e - h a p r e c i s a t o B i a n c a A r r i g h i n i , c e o d i F a c t a n z a - . È f o n d a m e n t a l e r a c c o n t a r s i e r a c c o n t a r e q u e l l o i n c u i s i c r e d e d a v v e r o e n o n e s p o r s i s o l o p e r c h é d i t e n d e n z a . P e r e v i t a r e c h e l a c o m u n i c a z i o n e s i a v u o t a b i s o g n a e v i t a r e d i a d e r i r e a i v a l o r i - t r e n d d e l m o m e n t o : l e n u o v e g e n e r a z i o n i s o n o m o l t o b r a v e a c a p i r e q u a n d o n o n c ' è a d e r e n z a t r a c i ò c h e v i e n e r a c c o n t a t o e c i ò c h e v i e n e f a t t o . Q u i n d i , m e g l i o r a c c o n t a r e p o c o , m a r a c c o n t a r e c o s e i n c u i s i c r e d e v e r a m e n t e ” . Q u a l i s o n o a l l o r a i c r i t e r i c o n c u i u n ’ a z i e n d a d o v r e b b e i n t e r p e l l a r e i c o n s u m a t o r i p i ù g i o v a n i ? Q u a l i i f a t t o r i c h e h a n n o p o r t a t o l e n u o v e g e n e r a z i o n i a p r e d i l i g e r e c e r t i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e a n z i c h é q u e l l i t r a d i z i o n a l i ? P e r F i l i p p o D ’ A s a r o ( B r a n d e d C o n t e n t S t r a t e g y L e a d d i C h o r a & W i l l ) , n e l c o n t e s t o d e i m e d i a c o n t e m p o r a n e i s i s t a a f f e r m a n d o u n m o d e l l o a l t e r n a t i v o : q u e l l o d e l l a c o m m u n i t y . “ S i t r a t t a d i u n a p p r o c c i o d i v e r s o r i s p e t t o a q u e l l o t r a d i z i o n a l e d e i g i o r n a l i , i n c u i i l p u b b l i c o h a u n r u o l o a t t i v o e d i a l o g a c o n l e r e d a z i o n i o i c r e a t o r . I l r a p p o r t o d i f i d u c i a , a s c o l t o e p r o s s i m i t à è u n o d e i f a t t o r i c h i a v e d i s u c c e s s o , i n s i e m e a l l a v e r t i c a l i t à t e m a t i c a . C a p i r e l e n i c c h i e e i l o r o b i s o g n i è o g g i p i ù s t r a t e g i c o c h e i n s e g u i r e l ’ i d e a d i u n n u o v o N e w Y o r k T i m e s ” . È c h i a r o c h e G e n Z e A l p h a s i a s p e t t i n o u n n u o v o t i p o d i i n f o r m a z i o n e d a i m e d i a , m a i n u n ’ e r a d o v e c o n l ’ a v v e n t o d e l l ’ A i è s e m p r e p i ù d i f f i c i l e d i s c e r n e r e f o n t i e c o n t e n u t i a f f i d a b i l i , c o m e d o v r e b b e e s s e r e ? S e c o n d o E m a n u e l e R a n u c c i ( C h i e f M a r k e t i n g O f f i c e r E d i t o r i a I t a l i a ) , “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n ‘ u c c i d e r à ’ l a G e n A l p h a : s a r à , p i u t t o s t o , u n ’ u l t e r i o r e f r e c c i a p e r l a f a r e t r a d i c u r i o s i , s t u d i o s i e a p p a s s i o n a t i m a s a r à a n c h e u n s e d a t i v o p e r i m e d i o c r i , p e r c h i v i v e s o l o d i s c o r c i a t o i e ” . P e r l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l G r u p p o 2 4 o r e F e d e r i c o S i l v e s t r i i n v e c e , “ L ' e n t r y p o i n t p e r c o m p r e n d e r e i p i ù g i o v a n i s o n o l e p i a t t a f o r m e s o c i a l , m a p e r l o r o n a t u r a i s o c i a l n e t w o r k n o n s o n o a d a t t i a d a p p r o f o n d i r e t u t t i i t e m i c h e i l m o n d o d e l l ' i n f o r m a z i o n e t r a t t a , b i s o g n a p a r t i r e p e r c i ò d a q u e i c o n t e s t i , a t t r a v e r s o o p e r a z i o n i d i e n g a g e m e n t , p e r c o n d u r r e i p i ù g i o v a n i v e r s o q u e l l e p i a t t a f o r m e d o v e s i f r u i s c e t r a d i z i o n a l m e n t e d e l l ' i n f o r m a z i o n e ” . L ' e v e n t o è s t a t o a n c h e o c c a s i o n e p e r l a n c i a r e i l p o d c a s t I c c h - I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n H u b , p r o g e t t o c h e i n d a g a e r a c c o n t a l e t r a s f o r m a z i o n i c u l t u r a l i e s o c i a l i i n n e s c a t e d a l c a m b i o g e n e r a z i o n a l e . U n ’ i n i z i a t i v a c h e n o n s i l i m i t a a f o t o g r a f a r e l ’ o g g i , m a p u n t a a l e g g e r e i s e g n a l i d e l d o m a n i , e s p l o r a n d o c o m e l a G e n e r a z i o n e Z e l a G e n e r a z i o n e A l p h a s t i a n o r i v o l u z i o n a n d o i l m o d o i n c u i c o m u n i c h i a m o , c o n s u m i a m o e l a v o r i a m o . O g n i p u n t a t a p r o p o n e u n ’ i n t e r v i s t a c o n p r o f e s s i o n i s t i e d e s p e r t i c h e o f f r o n o u n o s g u a r d o l u c i d o e a u t o r e v o l e s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a c o m u n i c a z i o n e a z i e n d a l e . N o n t e o r i a , m a v i s i o n i c o n c r e t e , a n a l i s i p u n t u a l i e s p u n t i i m m e d i a t a m e n t e a p p l i c a b i l i p e r c h i o p e r a n e l m o n d o d e l l a c o m u n i c a z i o n e , d e l m a r k e t i n g e d e l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e . G l i e p i s o d i s o n o d i s p o n i b i l i s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e d i s t r e a m i n g : S p o t i f y , S p r e a k e r , A m a z o n p o d c a s t e A p p l e p o d c a s t . I n s i e m e , i l m a g a z i n e I C C H e i l p o d c a s t t e m a t i c o s i p r o p o n g o n o c o m e s t r u m e n t i d i s i n t e s i e c o m p r e n s i o n e d e l l ’ a t t u a l i t à , o s s e r v a n d o i s e g n a l i d i c a m b i a m e n t o n e i d i v e r s i e c o s i s t e m i i n f o r m a t i v i e n e l l e t e n d e n z e s o c i a l i . U n ’ a n a l i s i u t i l e p e r c h i l a v o r a n e l l a c o m u n i c a z i o n e , n e i m e d i a , n e l l e i s t i t u z i o n i . S o p r a t t u t t o p e r c h i v u o l e c a p i r e c o m e s i f o r m a o g g i l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , g e n e r a z i o n e p e r g e n e r a z i o n e .