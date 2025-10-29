R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n r e c o r d d i p a r t e c i p a z i o n e - o l t r e 3 m i l a p r e s e n z e - p e r I C a r e 2 0 2 5 , i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i a a r t i ( S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ) , c h e p e r 3 g i o r n i h a t r a s f o r m a t o i l R o m e M a r r i o t t P a r k H o t e l i n u n l a b o r a t o r i o d i i d e e e c o n f r o n t o t r a c l i n i c a , r i c e r c a , i s t i t u z i o n i e i n d u s t r i a p e r u n a m e d i c i n a p i ù u m a n a e s o s t e n i b i l e . L ' e v e n t o - i n f o r m a u n a n o t a - c h i u d e c o n u n b i l a n c i o a s s o l u t a m e n t e p o s i t i v o , n o n s o l o p e r i r i s u l t a t i s c i e n t i f i c i , m a a n c h e p e r u n i m p a t t o s o c i a l e c o n c r e t o : g r a z i e a l l ' a d e s i o n e d i I C a r e 2 0 2 5 a l p r o g e t t o ' F o o d f o r G o o d ' , s o n o s t a t i d o n a t i a l l a C o o p S a n F r a n c e s c o e d i s t r i b u i t i a p e r s o n e i n d i f f i c o l t à o l t r e 6 0 0 p a s t i . " S i a m o e s t r e m a m e n t e s o d d i s f a t t i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e e l a q u a l i t à d e l l ' o f f e r t a s c i e n t i f i c a d i q u e s t a e d i z i o n e d i I C a r e - d i c h i a r a E l e n a B i g n a m i , p r e s i d e n t e S i a a r t i - I l c o n g r e s s o è s t a t o u n s u c c e s s o n o n s o l o n e i n u m e r i , m a a n c h e n e l l o s p i r i t o : h a d i m o s t r a t o c h e l a c o m u n i t à d e g l i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i è v i v a , c u r i o s a , c a p a c e d i f a r e s q u a d r a . M o l t e d e l l e t e m a t i c h e a f f r o n t a t e , c o m e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , t e l e m e d i c i n a e d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i , r i g u a r d a n o d i r e t t a m e n t e l a c i t t a d i n a n z a , p e r c h é d i s e g n a n o u n f u t u r o i n c u i p o t r e m o m o n i t o r a r e i p a z i e n t i a n c h e a l d i f u o r i d e l l ’ o s p e d a l e , m i g l i o r a n d o l a l o r o a s s i s t e n z a e q u a l i t à d i v i t a " . B i g n a m i r i n g r a z i a a n c h e i p a r t n e r i n d u s t r i a l i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l s u c c e s s o d e l l ' e v e n t o . " V o g l i o e s p r i m e r e l a m i a r i c o n o s c e n z a a l l ' i n d u s t r i a , a l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o e i n p a r t i c o l a r e a q u e l l o d e i d i s p o s i t i v i m e d i c i , c h e q u e s t ' a n n o h a a f f r o n t a t o d i f f i c o l t à s i g n i f i c a t i v e l e g a t e a l m e c c a n i s m o d e l p a y b a c k . C o m e S i a a r t i - a g g i u n g e - a b b i a m o p i ù v o l t e s o t t o l i n e a t o c h e q u e s t o c o m p a r t o r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o d e l l a s a n i t à m o d e r n a , e c h e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c h e c o m e l a n o s t r a e l e a z i e n d e d e l s e t t o r e è d a s e m p r e u n e l e m e n t o c h i a v e p e r l a c r e s c i t a d e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a , p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i d i r i c e r c a e p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e c o n g r e s s i c o m e I C a r e . S e n z a u n a d e g u a t o s u p p o r t o , m o l t e d i q u e s t e a t t i v i t à r i s c h i e r e b b e r o d i s u b i r e u n r i d i m e n s i o n a m e n t o , c o n c o n s e g u e n z e d i r e t t e s u l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o e s u l l a c a p a c i t à d i a g g i o r n a m e n t o d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e " . C o n c o r d e s u l s u c c e s s o d e l l ' e v e n t o G i a c o m o G r a s s e l l i , v i c e p r e s i d e n t e S i a a r t i e p r e s i d e n t e e l e t t o p e r i l f u t u r o t r i e n n i o 2 0 2 8 - 2 0 3 0 . " S o n o m o l t o s o d d i s f a t t o d i q u e s t o c o n g r e s s o - a f f e r m a - H o a p p r e z z a t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i t a n t i c o l l e g h i , l ' i n t e r a z i o n e e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e e s p e r i e n z e . P e n s o c h e q u e s t a e d i z i o n e d e l n o s t r o c o n g r e s s o a n n u a l e a b b i a c o n f e r m a t o i l r u o l o f o n d a m e n t a l e c h e S i a a r t i s v o l g e p e r l ' a g g i o r n a m e n t o e l a f o r m a z i o n e d e g l i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i i t a l i a n i e l ’ i m p e g n o p e r l a p r o m o z i o n e d e l l a r i c e r c a " . S u l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à , R o b e r t a M o n z a n i , s e g r e t a r i o S i a a r t i , e v i d e n z i a c o m e l a s f i d a a m b i e n t a l e s i a o r m a i p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a m i s s i o n e c l i n i c a . " P a r l a r e d i a n e s t e s i a s o s t e n i b i l e - c h i a r i s c e - s i g n i f i c a a d o t t a r e u n a v i s i o n e c u l t u r a l e n u o v a , c h e t e n g a i n s i e m e e f f i c a c i a , s i c u r e z z a e r i s p e t t o p e r l ' a m b i e n t e . C o m e a n e s t e s i s t i s i a m o c h i a m a t i a s c e g l i e r e c o n s a p e v o l m e n t e i f a r m a c i e i g a s a n e s t e t i c i , r i d u c e n d o s p r e c h i e d e m i s s i o n i , e f a v o r e n d o p r a t i c h e c o m e l ' a n e s t e s i a a b a s s i f l u s s i e l ' i m p i e g o d i s i s t e m i d i c a t t u r a e r i c i c l o d e i g a s v o l a t i l i . L a s o s t e n i b i l i t à n o n è u n v i n c o l o , m a u n a s c e l t a e t i c a e p r o f e s s i o n a l e v e r s o l a s a l u t e d e l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e " . M o n z a n i r i c o r d a i n o l t r e c h e d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 e n t r e r à i n v i g o r e i l r e g o l a m e n t o e u r o p e o c h e c o n s e n t e l ' u s o d e l d e s f l u r a n o s o l o i n c a s o d i c o m p r o v a t e n e c e s s i t à m e d i c h e , r i b a d e n d o c h e S i a a r t i s o s t i e n e u n p e r c o r s o d i t r a n s i z i o n e c o n s a p e v o l e e b a s a t o s u e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e . " L ' a n e s t e s i a b i l a n c i a t a c o n g a s v o l a t i l i - o s s e r v a - r e s t a u n p i l a s t r o c l i n i c o , s o p r a t t u t t o p e r a l c u n e t i p o l o g i e d i p a z i e n t i . O g g i l a s o s t e n i b i l i t à i m p o n e d i i n n o v a r e : l a t e c n o l o g i a c i c o n s e n t e d i r i d u r r e l ' i m p a t t o a m b i e n t a l e s e n z a r i n u n c i a r e a l l a s i c u r e z z a d e l p a z i e n t e e a l l ' e f f i c a c i a d e l t r a t t a m e n t o " . M o n z a n i r i c h i a m a i n f i n e i l t e m a d e l l a G l o b a l H e a l t h , a l c e n t r o d i u n a s e s s i o n e c o n g i u n t a S i a a r t i - S i c ( S o c i e t à i t a l i a n a d i c h i r u r g i a ) . " I l c o n c e t t o d i G l o b a l H e a l t h r a c c h i u d e q u e l l i d i G l o b a l A n e s t h e s i a e G l o b a l S u r g e r y , e m e t t e a l c e n t r o l ' a c c e s s i b i l i t à a l l a c u r a p e r t u t t i . L ' a t t e n z i o n e è r i v o l t a i n p a r t i c o l a r e a i P a e s i a b a s s o r e d d i t o , d o v e l e r i s o r s e s a n i t a r i e s o n o s p e s s o l i m i t a t e , m a a l c u n e c r i t i c i t à , c o m e l a c r i s i v o c a z i o n a l e e l a c a r e n z a d i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i - r i m a r c a - i n i z i a n o a i n t e r e s s a r e a n c h e i c o s i d d e t t i p a e s i a d a l t o r e d d i t o . E ' u n a p p r o c c i o c h e v a o l t r e l ' i d e a d i v o l o n t a r i a t o e c h e s i f o n d a s u e d u c a z i o n e , f o r m a z i o n e e c o n d i v i s i o n e , i n u n a p r o s p e t t i v a d i c o l l a b o r a z i o n e s t a b i l e e p r o g r e s s i v a t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , i s t i t u z i o n i e p r o f e s s i o n i s t i . C o m e S i a a r t i c r e d i a m o c h e l a s a l u t e g l o b a l e n o n s i a u n ' o p z i o n e , m a u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , c h e r i c h i e d e c o m p e t e n z e m u l t i d i s c i p l i n a r i , e s p e r i e n z e s u l c a m p o e r e t i i n t e r n a z i o n a l i s e m p r e p i ù s o l i d e " . C o n I C a r e 2 0 2 5 - c o n c l u d o n o g l i o r g a n i z z a t o r i - S i a a r t i c o n f e r m a i l p r o p r i o r u o l o d i m o t o r e d i i n n o v a z i o n e , f o r m a z i o n e e c u l t u r a s c i e n t i f i c a , c a p a c e d i c o n n e t t e r e d i s c i p l i n e , e s p e r i e n z e e p e r s o n e . L ' a p p u n t a m e n t o è p e r i l p r o s s i m o a n n o , c o n l ' i m p e g n o d i c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e u n a m e d i c i n a s e m p r e p i ù u m a n a , c o m p e t e n t e e s o s t e n i b i l e .