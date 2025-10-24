R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c o n g r e s s o n a z i o n a l e I C a r e 2 0 2 5 d e l l a S i a a r t i ( S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ) e n t r a n e l v i v o a f f r o n t a n d o a n c h e n e l l a s e c o n d a g i o r n a t a a l c u n i d e i t e m i p i ù s e n t i t i d a l l a p o p o l a z i o n e : l a g e s t i o n e d e l d o l o r e e l ' a c c o m p a g n a m e n t o n e l f i n e v i t a . U n t e m a c h e n o n r i g u a r d a s o l o i p a z i e n t i o n c o l o g i c i , m a m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n m a l a t t i e c r o n i c h e o d e g e n e r a t i v e e c h e c h i e d o n o c u r e c a p a c i d i r i s p e t t a r e l a d i g n i t à e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . D a l l e s e s s i o n i d e d i c a t e a l d o l o r e o n c o l o g i c o e a l l e p a l l i a t i v e i n o s p e d a l e e m e r g e l a f i g u r a d e l l ' a n e s t e s i s t a - r i a n i m a t o r e c o m e r i f e r i m e n t o c l i n i c o e u m a n o l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e . A l c o n g r e s s o I C a r e s i è d i s c u s s o d i d o l o r e c r o n i c o e d e l c o s i d d e t t o b r e a k t h r o u g h p a i n , c i o è u n d o l o r e i m p r o v v i s o e m o l t o i n t e n s o c h e c o m p a r e a l l ' i m p r o v v i s o a n c h e i n p a z i e n t i g i à i n t r a t t a m e n t o , e c h e r i c h i e d e i n t e r v e n t i r a p i d i e p e r s o n a l i z z a t i . T r a i t e m i p i ù i m p o r t a n t i a n c h e l e d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a i c e n t r i s p e c i a l i z z a t i e l a n e c e s s i t à d i u n a r e t e n a z i o n a l e c h e p e r m e t t a a o g n i c i t t a d i n o d i r i c e v e r e u n t r a t t a m e n t o a d e g u a t o e t e m p e s t i v o . " I l t r a t t a m e n t o d e l d o l o r e n o n p u ò e s s e r e c o n f i n a t o a l l e u l t i m e f a s i d i u n a m a l a t t i a - a f f e r m a S i l v i a N a t o l i , r e s p o n s a b i l e d e l l ' A r e a c u l t u r a l e S i a a r t i M e d i c i n a d e l d o l o r e e c u r e p a l l i a t i v e - T r o p p o s p e s s o l a t e r a p i a a n t a l g i c a è c o n s i d e r a t a u n a t t o d o v u t o p e r a c c o m p a g n a r e l e u l t i m e f a s i d e l l a v i t a , e i n q u e s t i c a s i s p e s s o a r r i v a t a r d i o i n m o d o f r a m m e n t a r i o . I n v e c e p u ò r i g u a r d a r e a n c h e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e c r o n i c h e e l u n g a a s p e t t a t i v a d i v i t a . E ' d u n q u e e s s e n z i a l e u n a p r e s a i n c a r i c o c o n t i n u a t i v a e m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e a c c o m p a g n i i l p a z i e n t e c o n d o l o r e p e r t u t t o i l t e m p o n e c e s s a r i o , i n t e g r a n d o f a r m a c i , t e c n i c h e i n t e r v e n t i s t i c h e e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o . G l i o p p i o i d i , s e g e s t i t i i n m o d o a p p r o p r i a t o , r e s t a n o s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i e s i c u r i . S e r v e p e r ò p i ù c o n o s c e n z a e m e n o p r e g i u d i z i o : i l d o l o r e n o n è u n d e s t i n o i n e v i t a b i l e , m a u n a c o n d i z i o n e c h e l a m e d i c i n a m o d e r n a p u ò e d e v e c o n t r o l l a r e " . L e s e s s i o n i ' L ' a n e s t e s i s t a - r i a n i m a t o r e p r o t a g o n i s t a n e l l a g e s t i o n e d e l d o l o r e o n c o l o g i c o e c u r e p a l l i a t i v e i n o s p e d a l e ' e ' C u r e p a l l i a t i v e i n T e r a p i a i n t e n s i v a ' - r i f e r i s c e u n a n o t a d a l m e e t i n g - a f f r o n t a n o i l r u o l o d e l l e é q u i p e n e l l a g e s t i o n e d e l l e d e c i s i o n i d i f f i c i l i , d a l s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e a l l a p r o p o r z i o n a l i t à d e l l e c u r e n e i r e p a r t i c r i t i c i . " I n T e r a p i a i n t e n s i v a - s p i e g a A l b e r t o G i a n n i n i , r e s p o n s a b i l e d e l C o m i t a t o e t i c o S i a a r t i - i l c o m p i t o d e i m e d i c i n o n è s o l o o p r i n c i p a l m e n t e d i p r o l u n g a r e l a v i t a , m a a n c h e d i p r e s e r v a r n e l a q u a l i t à . Q u a n d o i t r a t t a m e n t i d i v e n t a n o s p r o p o r z i o n a t i - p e r c h é n o n p i ù c l i n i c a m e n t e a p p r o p r i a t i o p e r c h é t r o p p o g r a v o s i p e r l a p e r s o n a m a l a t a - è g i u s t o r i m o d u l a r l i i n c h i a v e p a l l i a t i v a , c o n t i n u a n d o a p r e n d e r s i c u r a d e l p a z i e n t e p e r a l l e v i a r e i l d o l o r e e o g n i f o r m a d i s o f f e r e n z a , e g a r a n t e n d o r i s p e t t o e d i g n i t à a l l a p e r s o n a . E ' u n a t t o m e d i c o , u n g e s t o a t t e n t o d i c u r a , n o n u n a r i n u n c i a " . I l c o n g r e s s o S i a a r t i s i c o n f e r m a c o s ì u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r u n d i b a t t i t o c h e c o i n v o l g e n o n s o l o i p r o f e s s i o n i s t i , m a a n c h e l a s o c i e t à , t o c c a n d o t e m i d i g r a n d e i m p a t t o p u b b l i c o : l a c u r a d e l d o l o r e c o m e d i r i t t o , l ' e t i c a d e l l e d e c i s i o n i d i f i n e v i t a , l a f o r m a z i o n e a l l a c o m u n i c a z i o n e c o n i p a z i e n t i e l e f a m i g l i e , e l ' u s o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e - d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l m o n i t o r a g g i o r e m o t o - p e r u n a m e d i c i n a s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a e u m a n a , s o t t o l i n e a l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a d e g l i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i . C o n q u e s t o s p i r i t o , S i a a r t i a n n u n c i a i l p r o s s i m o c o n g r e s s o d e l l a s u a A r e a c u l t u r a l e d o l o r e e c u r e p a l l i a t i v e ( A c d ) , c h e s i t e r r à a R i c c i o n e d a l l ' 8 a l 1 0 a p r i l e 2 0 2 6 , p e r p r o s e g u i r e i l c o n f r o n t o s c i e n t i f i c o e c u l t u r a l e s u l d i r i t t o a l s o l l i e v o e s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l e c u r e p a l l i a t i v e n e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e .