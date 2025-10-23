R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i è a p e r t o o g g i a R o m a i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i a a r t i - I C a r e 2 0 2 5 , a p p u n t a m e n t o a n n u a l e d i r i f e r i m e n t o p e r a n e s t e s i s t i e r i a n i m a t o r i i t a l i a n i , c h e q u e s t ' a n n o r i u n i s c e o l t r e 2 . 8 0 0 p a r t e c i p a n t i p e r 3 g i o r n a t e d i c o n f r o n t o s c i e n t i f i c o , f o r m a z i o n e e d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i . " I C a r e n o n è s o l o u n c o n g r e s s o , m a u n l a b o r a t o r i o d i i d e e c h e u n i s c e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , f o r m a z i o n e e v a l o r i e t i c i " , h a a f f e r m a t o n e l s u o s a l u t o i n a u g u r a l e E l e n a B i g n a m i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a e d e l d o l o r e . " I l n o s t r o o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n f u t u r o d e l l a t e r a p i a i n t e n s i v a i n c u i l a t e c n o l o g i a a m p l i f i c h i , e n o n s o s t i t u i s c a , l a r e l a z i o n e u m a n a c o n i l p a z i e n t e . A n c h e i n q u e s t a o c c a s i o n e , l a t e r z a d a q u e s t ' a n n o i n u n c o n g r e s s o S i a a r t i - h a s o t t o l i n e a t o - a b b i a m o a l l e s t i t o u n ' i n t e r a a r e a d e d i c a t a a i b i m b i c o n b a b y s i t t e r p e r s o s t e n e r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e n o s t r e c o l l e g h e e c o l l e g h i c o n f i g l i . I n f i n e , i n u n ' o t t i c a d i s o s t e n i b i l i t à a b b i a m o a d e r i t o a F o o d f o r G o o d : t u t t o i l c i b o n o n c o n s u m a t o v e r r à r i t i r a t o e d e s t i n a t o a i p i ù b i s o g n o s i " . Q u e s t ' a n n o I C a r e " h a r e g i s t r a t o q u a s i 2 . 9 0 0 p a r t e c i p a n t i p r e - r e g i s t r a t i ( 5 6 % d o n n e , 4 4 % u o m i n i ) , c o n 1 2 6 s e s s i o n i i s t i t u z i o n a l i e 3 9 s p o n s o r i z z a t e , p e r u n t o t a l e d i 1 6 5 m o m e n t i f o r m a t i v i e 3 1 2 r e l a t o r i ( u n t e r z o l e d o n n e ) - h a e l e n c a t o F r a n c o M a r i n a n g e l i , r e s p o n s a b i l e d e l C o m i t a t o c o n g r e s s i S i a a r t i - G l i a b s t r a c t r i c e v u t i s o n o 2 7 4 , d i c u i 2 3 6 a c c e t t a t i . L e s e s s i o n i p r a t i c h e d e l C o a g u l a t i o n L a b e d e l S i m L a b h a n n o s u p e r a t o i n u m e r i d i i s c r i z i o n e d e l l e p a s s a t e e d i z i o n i . S u l f r o n t e i n d u s t r i a l e , s o n o p r e s e n t i 9 0 a z i e n d e s p o n s o r i n u n ' a r e a d i o l t r e 1 . 0 0 0 m q " . D u r a n t e l a c e r i m o n i a - i n f o r m a u n a n o t a - u n a l e c t u r e i n a u g u r a l e h a v i s t o p r o t a g o n i s t i M a u r i z i a C a c c i a t o r i , e x c a p i t a n a d e l l a N a z i o n a l e i t a l i a n a p a l l a v o l o , e C h r i s t i a n C o l e t t o , P i c t e t A s s e t M a n a g e m e n t . C a c c i a t o r i h a p o s t o a l c e n t r o d e l s u o i n t e r v e n t o i l v a l o r e d e l l a v o r o i n t e a m c o m e c h i a v e d e l s u c c e s s o , n e l l o s p o r t c o m e n e l l a v i t a p r o f e s s i o n a l e . " G l i o b i e t t i v i d i s q u a d r a s o n o s e m p r e s u p e r i o r i a q u e l l i i n d i v i d u a l i - h a a f f e r m a t o l ' a t l e t a - C h i s a a d a t t a r s i a l p r o p r i o r u o l o , l e g g e r e l a s i t u a z i o n e e s u p p o r t a r e i c o m p a g n i f a d a v v e r o l a d i f f e r e n z a " . C a c c i a t o r i h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l l a v o r o d i s q u a d r a n o n s i a s o l o u n a s t r a t e g i a , m a u n a c o m p e t e n z a c h e s i c o s t r u i s c e n e l t e m p o . " Q u a n d o s o n o u s c i t a d i c a s a n o n a v e v o i d e a d i c o s a s i g n i f i c a s s e c o l l a b o r a r e - h a s p i e g a t o - m a h o i m p a r a t o c h e l a v o r a r e i n m o d o o r i z z o n t a l e è u n a s k i l l c h e f a l a d i f f e r e n z a : s i g n i f i c a c r e d e r e n e l g r u p p o , c o n d i v i d e r e u n o b i e t t i v o e i m p e g n a r s i i n s i e m e p e r r a g g i u n g e r l o " . P e r l e i " u n a s q u a d r a n o n è u n a f a m i g l i a , n o n è u n g r u p p o d i a m i c i : è u n i n s i e m e d i p e r s o n e c h e h a n n o u n o b i e t t i v o c h i a r o e c o n d i v i s o . S i i n d o s s a l a s t e s s a m a g l i a e p e r q u e l l ' o b i e t t i v o s i d à t u t t o " . I l s e g r e t o , h a c o n c l u s o , s t a n e l r i c o n o s c e r e i l v a l o r e d e l n o i r i s p e t t o a l l ' i o : " F a r e s q u a d r a è l ' a r m a v i n c e n t e " . U n m e s s a g g i o c h e a n c h e g l i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i i t a l i a n i s i s o n o s e n t i t i d i c o n d i v i d e r e . C o l e t t o h a p a r l a t o d i f u t u r o , m e g a t r e n d e g r a n d i c a m b i a m e n t i , s o t t o l i n e a n d o q u a n t o p o s s a n o e s s e r e s i g n i f i c a t i v i a n c h e s o l t a n t o 6 0 s e c o n d i : h a i n v i t a t o i l p u b b l i c o a p r e n d e r s i u n m i n u t o d i s i l e n z i o p e r o s s e r v a r e i l m o n d o d a u n p u n t o d i v i s t a p i ù a l t o , p i ù c o n s a p e v o l e , d a c u i s i a p o s s i b i l e f a r e d a v v e r o l a d i f f e r e n z a . " V i v i a m o n e l l ' e p o c a d e i d a t i - h a e v i d e n z i a t o - A l c u n i n o n v a l g o n o n u l l a , m a a l t r i , s e g e s t i t i c o n i n t e l l i g e n z a , p o s s o n o d i v e n t a r e u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a . E o g g i , c o n l ' a r r i v o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i m p a r a r e a u s a r l a i n m o d o c o n s a p e v o l e p u ò o f f r i r c i u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o " . T r a i m o m e n t i p i ù a t t e s i d e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e l a s e s s i o n e ' C o m u n i c a r e l a s c i e n z a , c o m u n i c a r e l a c u r a : a p p r o p r i a t e z z a , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s o c i a l m e d i a ' , c h e a f f r o n t a u n t e m a d i g r a n d e i n t e r e s s e p e r l a c i t t a d i n a n z a : c o m e c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , e t i c a e l i n g u a g g i o n e l l a r e l a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e e n e l l a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a . " L a c o m u n i c a z i o n e è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a p r a t i c a c l i n i c a - h a o s s e r v a t o S i l v i a D e R o s a , r e s p o n s a b i l e d e l C o m i t a t o c o m u n i c a z i o n e S i a a r t i - L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò a m p l i f i c a r e l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o n d i v i d e r e c o n o s c e n z a , m a n o n p o t r à m a i s o s t i t u i r e l a v o c e d e l m e d i c o c h e s p i e g a , a s c o l t a e a c c o m p a g n a . S u i s o c i a l , c o m e n e l l a s a l a o p e r a t o r i a , l a p a r o l a ' a p p r o p r i a t e z z a ' r e s t a l a n o s t r a b u s s o l a " . C o n I C a r e 2 0 2 5 - c o n c l u d e l a n o t a - S i a a r t i r i a f f e r m a i l p r o p r i o r u o l o d i s o c i e t à s c i e n t i f i c a i m p e g n a t a n o n s o l o n e l l a r i c e r c a e n e l l a f o r m a z i o n e , m a a n c h e n e l d i a l o g o t r a s c i e n z a , i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e u n a m e d i c i n a s e m p r e p i ù a p p r o p r i a t a , i n n o v a t i v a e u m a n a . A l l a c e r i m o n i a i n a u g u r a l e , p r e s s o i l R o m e M a r r i o t t P a r k H o t e l , h a n n o p a r t e c i p a t o c o n i l l o r o s a l u t o i s t i t u z i o n a l e l ' o n o r e v o l e U g o C a p p e l l a c c i , p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i l c a p o d i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e F a b i o C i c i l i a n o , i l p r e s i d e n t e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à R o c c o B e l l a n t o n e e , c o n u n v i d e o m e s s a g g i o , i l p r e s i d e n t e A i f a - A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o , R o b e r t N i s t i c ò . E ' s t a t o l e t t o a n c h e u n m e s s a g g i o s c r i t t o d e l p r e s i d e n t e R e g i o n e L a z i o F r a n c e s c o R o c c a . P r e s e n t i a n c h e F u l v i o C o l i v i c c h i , v i c e p r e s i d e n t e F i s m - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a s o c i e t à m e d i c o - s c i e n t i f i c h e , F a b i o C o s t a n t i n o S c i r o c c o , p r e s i d e n t e C a r d i o s e c u r i t y A p s , i l t e n e n t e g e n e r a l e C a r l o C a t a l a n o , I s p e t t o r a t o g e n e r a l e d e l l a S a n i t à m i l i t a r e , e i l c o n t r a m m i r a g l i o L o r e n z o R o n d i n i n i , M a r i n a m i l i t a r e - I s p e t t o r a t o d i S a n i t à .