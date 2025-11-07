R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e m a d e l r a p p o r t o t r a t e c n o l o g i a , c o n t r o l l o e l i b e r t à i n d i v i d u a l e è f o n d a m e n t a l e , p e r c h é s i i n t r e c c i a c o n l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a . L a r e c e n t e l e g g e s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e f i s s a p r i n c i p i i m p o r t a n t i : r e s p o n s a b i l i t à , t r a s p a r e n z a e l e g a l i t à d i g i t a l e . N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e u n p a n o p t i c o n d i g i t a l e i n c u i t u t t i v e d o n o t u t t o . L a p r e v e n z i o n e , p i ù c h e l a r e p r e s s i o n e , d e v e g u i d a r e l e p o l i t i c h e d i s i c u r e z z a , p e r c h é l a s a n z i o n e , c o m e n o t o , a r r i v a s e m p r e t r o p p o t a r d i " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' T e c n o l o g i e , c o n t r o l l o s o c i a l e e c r i m i n a l i t à : i m p l i c a z i o n i s o c i o - e d u c a t i v e e s t r a t e g i e d i c o n t r a s t o ' p r o m o s s o d a l l ' A s s o c i a z i o n e V i t t i m e d e l D o v e r e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ’ A q u i l a . " L ' I a o f f r e g r a n d i o p p o r t u n i t à , m a n o n è n e u t r a : è p r o g r a m m a t a d a e s s e r i u m a n i e r i f l e t t e i l o r o l i m i t i . P e r q u e s t o s e r v o n o v i g i l a n z a , s e n s o c r i t i c o e u n ’ e t i c a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à d i g i t a l e . L a t e c n o l o g i a d e v e r e s t a r e a l s e r v i z i o d e l l ’ u o m o , m a i i l c o n t r a r i o . S o l o c o s ì p o t r e m o g a r a n t i r e u n a s i c u r e z z a c h e n o n s a c r i f i c h i l a d i g n i t à e l a l i b e r t à d i c i a s c u n o " , c o n c l u d e .