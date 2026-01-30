R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o i n o n c o n s i d e r i a m o l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e u n a m i n a c c i a , l a c o n s i d e r i a m o u n a i m p r e s c i n d i b i l e r e a l t à e d o p p o r t u n i t à . U n a a s s o c i a z i o n e c h e è c e r t a m e n t e n o n p a r t i s a n a s c o l t a l a v o c e d e l l e i s t i t u z i o n i , a v a n z a l e s u e p r o p o s t e e d i v o l t a i n v o l t a c e r c a d i f a r e c r e s c e r e l e c a p a c i t à d e l s o f t p o w e r c o m e p o t e r e c h e è b a s a t o s u l l a r e p u t a z i o n e , p u n t a a l l a p e r s u a s i o n e , m a p u n t a a d o b i e t t i v i p r a g m a t i c i , a r i s u l t a t i v e r i f i c a b i l i e m i s u r a b i l i " . L o h a a f f e r m a t o F r a n c e s c o R u t e l l i , p r e s i d e n t e d e l S o f t p o w e r C l u b , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o ' 7 t h S o f t p o w e r c o n f e r e n c e - S o f t p o w e r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : m i g l i o r a r e l ' i n f o r m a z i o n e , c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e ' , o r g a n i z z a t o n e l l ' A u l e t t a d e i G r u p p i d e l l a C a m e r a .