R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N o n u n ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e r i s p o n d e a l l e d o m a n d e , m a u n a t e c n o l o g i a c a p a c e d i a n t i c i p a r l e . È q u e s t o l ’ a p p r o c c i o c o n c u i V i d i e r r e u t i l i z z a l ’ I a n e l l a b u s i n e s s e m e d i a i n t e l l i g e n c e : s i s t e m i p r o a t t i v i , p r o g e t t a t i p e r p r e v e d e r e t r e n d , c o m p o r t a m e n t i e c r i t i c i t à a n a l i z z a n d o i n m o d o c o n t i n u o i l p a n o r a m a i n f o r m a t i v o . U n m o d e l l o c h e s u p e r a l ’ u s o r e a t t i v o d e l l ’ I A e l a t r a s f o r m a i n u n o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o p e r i l b u s i n e s s . A r a c c o n t a r e q u e s t a v i s i o n e e r i p e r c o r r e r e l a s t o r i a d e l l ’ a z i e n d a è l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o A n t o n i o R o t a . D a d o v e n a s c e V i d i e r r e e c o m e s i è e v o l u t a n e l t e m p o ? " V i d i e r r e n a s c e o l t r e t r e n t ’ a n n i f a e c r e s c e i n s i e m e a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a m e d i a i n t e l l i g e n c e . F i n d a l l ’ i n i z i o c i s i a m o o c c u p a t i d i b u s i n e s s e m e d i a i n t e l l i g e n c e c o n u n o b i e t t i v o c h i a r o : a i u t a r e a z i e n d e , i s t i t u z i o n i e m e d i a a o r i e n t a r s i n e l l a c o m p l e s s i t à i n f o r m a t i v a e a p r e n d e r e d e c i s i o n i f o n d a t e s u d a t i a f f i d a b i l i . O g g i V i d i e r r e è i l c u o r e t e c n o l o g i c o d i A s s i s t G r o u p , g r u p p o c h e d a o l t r e t r e n t ’ a n n i o p e r a i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o n e l s e t t o r e d e l l a c o m u n i c a z i o n e . N e l t e m p o s i a m o p a s s a t i d a l m o n i t o r a g g i o t r a d i z i o n a l e a m o d e l l i s e m p r e p i ù a v a n z a t i d i a n a l i s i e p r e v i s i o n e , f i n o a l l o s v i l u p p o d i W o s m " , s o t t o l i n e a R o t a . D i c o s a s i t r a t t a ? " W o s m - s p i e g a R o t a - è l a n o s t r a p i a t t a f o r m a p r o p r i e t a r i a d i a n a l i s i , s v i l u p p a t a a p a r t i r e d a p r o c e s s i a v a n z a t i d i o p e n s o u r c e i n t e l l i g e n c e . N o n è u n s e m p l i c e s t r u m e n t o d i m o n i t o r a g g i o , m a u n s i s t e m a p e n s a t o p e r o f f r i r e u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a e i n t e g r a t a d e l l ’ i m p a t t o e s t e r n o d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e . L a p i a t t a f o r m a r a c c o g l i e , g e s t i s c e e d e l a b o r a o l t r e 2 , 5 m i l i a r d i d i d a t i , i n t e g r a n d o f o n t i i n t e r n e - c o m e t r a c c i a t i a u d i o p r o v e n i e n t i d a c a l l c e n t e r , f i l e e d a t a b a s e - c o n f o n t i e s t e r n e , t r a c u i T V , s t a m p a , r a d i o , s i t i w e b e s o c i a l n e t w o r k . A n a l i z z i a m o s i a c o n t e n u t i s t r u t t u r a t i c h e n o n s t r u t t u r a t i , r e s t i t u e n d o u n q u a d r o i n f o r m a t i v o a m p i o , c o e r e n t e e c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a t o " . Q u a n t o c o n t a i l f a t t o r e u m a n o i n u n s i s t e m a c o s ì t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t o ? " C o n t a m o l t i s s i m o . L a t e c n o l o g i a d a s o l a - r i m a r c a R o t a - n o n b a s t a . W o s m è i l r i s u l t a t o d e l l a v o r o c o n g i u n t o d i p r o g r a m m a t o r i , l i n g u i s t i , d a t a a n a l y s t , r i c e r c a t o r i e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e e s p e r t i i n m e d i a i n t e l l i g e n c e . È q u e s t a i n t e g r a z i o n e t r a c o m p e t e n z e t e c n o l o g i c h e e c a p a c i t à i n t e r p r e t a t i v e u m a n e c h e c i p e r m e t t e d i d a r e s e n s o a i d a t i e t r a s f o r m a r l i i n c o n o s c e n z a u t i l e " . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è c e n t r a l e n e l v o s t r o m o d e l l o . i n c h e m o d o l a u t i l i z z a t e ? " I n m o d o p r o a t t i v o . N o n p a r l i a m o d i s i s t e m i c h e s i l i m i t a n o a r i s p o n d e r e a u n a d o m a n d a o a u n i n p u t , m a d i m o d e l l i p r o g e t t a t i p e r a n t i c i p a r e e s i g e n z e , c o m p o r t a m e n t i e c r i t i c i t à , a n a l i z z a n d o i n m o d o c o n t i n u o i f l u s s i i n f o r m a t i v i e i m e d i a . È u n v e r o c a m b i o d i p a r a d i g m a : d a l l ’ I a r e a t t i v a a d u n a p p r o c c i o p r o a t t i v o a l l ’ I a , c a p a c e d i i n d i v i d u a r e s e g n a l i d e b o l i , t r e n d e m e r g e n t i e p o s s i b i l i s c e n a r i e v o l u t i v i p r i m a c h e d i v e n t i n o e v i d e n t i " . C o s a s i d i s t i n g u e V i d i e r r e d a i c o m p e t i t o r ? " I l p r i m o e l e m e n t o d i s t i n t i v o è l ’ a p p r o c c i o i n t e g r a t o : a n a l i z z i a m o t u t t i i m e d i a , t r a d i z i o n a l i e d i g i t a l i , a l l ’ i n t e r n o d i u n ’ u n i c a p i a t t a f o r m a , c o g l i e n d o c o n n e s s i o n i e d i n a m i c h e t r a s v e r s a l i c h e s i s t e m i p i ù f r a m m e n t a t i n o n r i e s c o n o a i n t e r c e t t a r e . I n o l t r e , t u t t e l e n o s t r e a n a l i s i s i b a s a n o s u f o n t i a p e r t e , s e l e z i o n a t e e p e s a t e i n b a s e a c r i t e r i d i c r e d i b i l i t à e a u t o r e v o l e z z a d a u n t e a m d i e s p e r t i . È u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e p e r c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e e g a r a n t i r e d a t i a t t e n d i b i l i " , a g g i u n g e R o t a . T e c n o l o g i a e r e s p o n s a b i l i t à : c h e p e s o h a i l t e m a d e l l ’ e t i c a ? " P e r n o i è c e n t r a l e . A b b i a m o u n a p p r o c c i o u m a n i s t i c o a l l a t e c n o l o g i a : c o s t r u i a m o s i s t e m i t r a s p a r e n t i , t r a c c i a b i l i e r i s p e t t o s i d e l l a p r i v a c y , p e r c h é c r e d i a m o c h e l ’ i n n o v a z i o n e d e b b a a n d a r e d i p a r i p a s s o c o n l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . S o l o c o s ì l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o d i p r o g r e s s o r e a l e , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e s e n z a p e r d e r e d i v i s t a l a p e r s o n a " , s o t t o l i n e a . P r o g e t t i f u t u r i ? " N e a b b i a m o m o l t i i n c a n t i e r e , o l t r e a i n u m e r o s i p r o g e t t i l e g a t i a l l e a t t i v i t à d e i n o s t r i c l i e n t i s t i a m o a n c h e l a v o r a n d o a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i u n e v e n t o i n c u i p r e s e n t e r e m o u n a s e r i e d i a n a l i s i s u d i v e r s i t e m i " , c o n c l u d e R o t a .