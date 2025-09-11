R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - V a l u t a r e l ' i m p a t t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l ' a p p r e n d i m e n t o d e g l i s t u d e n t i d i M e d i c i n a . E ' l ' o b i e t t i v o d e l n u o v o s t u d i o A i - l e a r n @ S a p i e n z a , p r o m o s s o d a l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a L a S a p i e n z a , c h e f a i n c o n t r a r e i n n o v a z i o n e d i d a t t i c a e I a . L o s t u d i o , c h e p a r t i r à a o t t o b r e , è s t a t o p r e s e n t a t o o g g i a R o m a i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I . A i - l e a r n @ S a p i e n z a è s t r u t t u r a t o c o m e u n v e r o t r i a l c l i n i c o r a n d o m i z z a t o : 5 0 s t u d e n t i s a r a n n o s u d d i v i s i i n 2 g r u p p i . U n o s a r à a f f i a n c a t o d a u n p r o f e s s o r e - a v a t a r b a s a t o s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c a p a c e d i i n t e r a z i o n i n a t u r a l i e f e e d b a c k p e r s o n a l i z z a t i , l ' a l t r o s e g u i r à l a d i d a t t i c a t r a d i z i o n a l e . T u t t i a f f r o n t e r a n n o p o i l o s t e s s o c a s o c l i n i c o c o m p l e s s o , s i m u l a t o d a u n p a z i e n t e - a v a t a r . I r i s u l t a t i s a r a n n o m i s u r a t i c o n c r i t e r i s c i e n t i f i c i c h i a r i e t r a s p a r e n t i : m i g l i o r a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e c l i n i c h e , r a p i d i t à n e l l a g e s t i o n e d e l c a s o , c a p a c i t à d e c i s i o n a l e , f r e q u e n z a d i e r r o r i d i a g n o s t i c i e s o d d i s f a z i o n e d e g l i s t u d e n t i . C o m e s p i e g a l ' a t e n e o i n u n a n o t a , " s i t r a t t a d i u n ' i n i z i a t i v a p i o n i e r i s t i c a i n I t a l i a n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l l a f o r m a z i o n e u n i v e r s i t a r i a " , d o v e s i v a l u t a n o , c o n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o , g l i e s i t i d i u n m o d e l l o d i d i d a t t i c a i n n o v a t i v a s u l l a q u a l i t à d e l l a f o r m a z i o n e m e d i c a . I l p r o g e t t o , c h e v e d e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e p e r l a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a ( F m p ) , è s o s t e n u t o d a l l a r e t t r i c e A n t o n e l l a P o l i m e n i e d a l l a p r o r e t t r i c e a l l a D i d a t t i c a E r s i l i a B a r b a t o . " A i - L e a r n @ S a p i e n z a è u n a s f i d a c h e c o n i u g a i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , r i g o r e m e t o d o l o g i c o e r e s p i r o i n t e r n a z i o n a l e - d i c h i a r a P o l i m e n i - E ' u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n a f o r m a z i o n e m e d i c a p i ù p e r s o n a l i z z a t a , c o i n v o l g e n t e e b a s a t a s u l l ' e v i d e n z a " . " L a m e t o d o l o g i a s c i e n t i f i c a n o n d e v e l i m i t a r s i a l l a b o r a t o r i o o a l l a c l i n i c a , m a p u ò e s s e r e a p p l i c a t a a n c h e a l l a f o r m a z i o n e - a f f e r m a P a o l o M a r c h e t t i , p r o f e s s o r e e p r e s i d e n t e F m p - C o n q u e s t o s t u d i o p o r t i a m o i l r i g o r e d e l l a r i c e r c a s p e r i m e n t a l e d e n t r o l ' a u l a u n i v e r s i t a r i a , p e r v a l u t a r e i n m o d o o g g e t t i v o s e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o s s a r e a l m e n t e m i g l i o r a r e l ' a p p r e n d i m e n t o d e g l i s t u d e n t i d i M e d i c i n a . N o n s i t r a t t a q u i n d i s o l o d i u n e s p e r i m e n t o d i d a t t i c o , m a d i u n v e r o s t u d i o s c i e n t i f i c o a p p l i c a t o a l l a f o r m a z i o n e , c h e c i p e r m e t t e r à d i c a p i r e s e e c o m e q u e s t e t e c n o l o g i e p o s s a n o i n t e g r a r s i i n m o d o e f f i c a c e e r e s p o n s a b i l e n e l l a f o r m a z i o n e d e i f u t u r i m e d i c i " . A i - L e a r n s i s v i l u p p e r à i n 3 f a s i - p r o g e t t a z i o n e , s p e r i m e n t a z i o n e e v a l u t a z i o n e - e s i c o n c l u d e r à n e l l a p r i m a v e r a d e l 2 0 2 6 c o n l ' a n a l i s i f i n a l e d e i r i s u l t a t i . I l p r o g e t t o s i p r o p o n e c o m e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e n e i c o r s i d i l a u r e a i n M e d i c i n a , a p r e n d o l a s t r a d a a f u t u r e c o l l a b o r a z i o n i c o n u n i v e r s i t à e u r o p e e e a p a r t e c i p a z i o n i a b a n d i d i r i c e r c a n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i s u l l a d i d a t t i c a i n n o v a t i v a . " L ' o b i e t t i v o n o n è s o s t i t u i r e i l d o c e n t e , m a a r r i c c h i r n e i l r u o l o , o f f r e n d o a g l i s t u d e n t i s t r u m e n t i i n n o v a t i v i , i n t e r a t t i v i e p e r s o n a l i z z a t i - p r e c i s a A n d r e a B o t t i c e l l i , p r o f e s s o r e e r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l l o s t u d i o - S e i r i s u l t a t i s a r a n n o p o s i t i v i , p o t r e m o r e p l i c a r e q u e s t o m o d e l l o i n a l t r e d i s c i p l i n e e r e n d e r l o s c a l a b i l e a n c h e i n c o n t e s t i f o r m a t i v i p i ù c o m p l e s s i , i n c l u s i q u e l l i c o n m i n o r i r i s o r s e . I n d e f i n i t i v a , c o n A i - L e a r n m e t t i a m o a l l a p r o v a l ' i n n o v a z i o n e c o n g l i s t r u m e n t i d e l l a r i c e r c a , c o n v i n t i c h e s o l o a t t r a v e r s o l ' e v i d e n z a p o s s i a m o f a r e u n p a s s o a v a n t i n e l l a d i d a t t i c a u n i v e r s i t a r i a " . L o s t u d i o - r i p o r t a l a n o t a - è c o o r d i n a t o d a l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a e O d o n t o i a t r i a d i S a p i e n z a p r e s i e d u t a d a D o m e n i c o A l v a r o , e d è r e a l i z z a t o a n c h e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n c t c H e a l t h , a z i e n d a i n t e r n a z i o n a l e s p e c i a l i z z a t a n e l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a i s e t t o r i f a r m a c e u t i c o e s a n i t a r i o , g u i d a t a d a T h o m a s M r o s k e d a l l ' i t a l i a n o M a n u e l M i t o l a .