M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D a l l a g i t a s c o l a s t i c a p r e c l u s a a l l a s t u d e n t e s s a c o n s i n d r o m e d i D o w n , f i n o a l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e c h e h a n n o i m p e d i t o a u n r a g a z z o i n s e d i a r o t e l l e d i s a l i r e s u u n m e z z o p u b b l i c o p e r p a r t e c i p a r e a u n o s p e t t a c o l o : l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p r o v a a r e s t i t u i r e i r i c o r d i ' a s s e n t i ' , p e r c h é i n g i u s t a m e n t e s o t t r a t t i , a B r y a n , E m m a , S i m o n e e R o s s e l l a . S o n o l o r o i q u a t t r o p r o t a g o n i s t i d e l l o s h o r t d o c u m e n t a r y ' M e m o r . I A ' , c h e h a f a t t o v i n c e r e a P u l s e e L u c e e G a s i l P r e m i o A r e t è 2 0 2 5 . I l r i c o n o s c i m e n t o g i u n t o a l l a X X I I e d i z i o n e , c h e c e l e b r a l ' e c c e l l e n z a n e l c a m p o d e l l a c o m u n i c a z i o n e r e s p o n s a b i l e , è s t a t o c o n s e g n a t o a R o b e r t a F r a u , E v e n t , S p o n s o r s h i p , C s r & I n t e r n a l C o m m u n i c a t i o n m a n a g e r d e l l a s o c i e t à p e r l e u t e n z e d o m e s t i c h e d i A x p o I t a l i a , n e l l ' u l t i m a g i o r n a t a d e l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ' I n n o v a z i o n e s o c i a l e , c h e s i è s v o l t o p r e s s o l ' U n i v e r s i t à B o c c o n i d i M i l a n o d a l l ' 8 a l 1 0 o t t o b r e 2 0 2 5 . " Q u a n d o l ' a r t e i n c o n t r a l a t e c n o l o g i a e l a m e t t e a l s e r v i z i o d e l l ' i n c l u s i o n e e d e i d i r i t t i " i m o t i v i p e r c u i l a g i u r i a h a v o l u t o p r e m i a r e P u l s e e L u c e e G a s , l a s o c i e t à p e r l e u t e n z e d o m e s t i c h e d i A x p o I t a l i a , s i a n e l l a c a t e g o r i a ' C o m u n i c a z i o n e d ' I m p r e s a ' s i a c o n i l p r e m i o a s s o l u t o A r e t é 2 0 2 5 . U n r i c o n o s c i m e n t o c h e n e g l i a n n i , o l t r e a d e s s e r e a t t r i b u i t o a i m i g l i o r i p r o g e t t i d i a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i a z i e n d e i t a l i a n e , h a v i s t o p r e m i a t i i l a v o r i d i a r t i s t i e i n t e l l e t t u a l i d e l c a l i b r o d i E r m a n n o O l m i , G a b r i e l e S a l v a t o r e , G i a n l u c a N i c o l e t t i e d e c c e l l e n z e d e l l a r i c e r c a c o m e l ’ I s t i t u t o n a z i o n a l e d e i t u m o r i . P u l s e e L u c e e G a s l o h a c o n q u i s t a t o g r a z i e a l p r o g e t t o ' M e m o r . I A ' . U n d o c u m e n t a r i o , r e a l i z z a t o d a l l a c a s a d i p r o d u z i o n e I n d i a n a P r o d u c t i o n c o n l a r e g i a d i N i c c o l ò M a r i a P a g a n i s u s v i l u p p o c r e a t i v o d e l l ' a g e n z i a G B 2 2 , c h e a t t r a v e r s o l e s t o r i e d e i q u a t t r o p r o t a g o n i s t i , a c c u m u n a t i d a r i c o r d i m a n c a n t i e d i r i t t i n o n r i c o n o s c i u t i , a f f r o n t a t e m i c r u c i a l i c o m e l a d i s c r i m i n a z i o n e d i g e n e r e , l ' e s c l u s i o n e p e r m o t i v i d i d i s a b i l i t à , l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e e l ' i m p o r t a n z a d e l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o . I l t e a m d i A i d i r e c t o r s c o o r d i n a t i d a G u i d o C a l l e g a r i , h a r i c o s t r u i t o v i s i v a m e n t e i l o r o r i c o r d i a s s e n t i , d a n d o c o s ì a i p r o t a g o n i s t i l a f o r z a d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n u n a n u o v a e n e r g i a d i c a m b i a m e n t o . " Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o , c h e c i r i e m p i e d i o r g o g l i o e d i g i o i a , c o n f e r m a c h e l ' e n e r g i a p i ù p o t e n t e è d a v v e r o q u e l l a d e l l e p e r s o n e " , d i c h i a r a A l i c i a L u b r a n i , c e o d i P u l s e e L u c e e G a s . " S i a m o c o n v i n t i - p r o s e g u e - c h e l a c r e d i b i l i t à d i u n m a r c h i o o g g i s i c o s t r u i s c a t r a m i t e l ' a t t e n z i o n e , l ' a s c o l t o e l a c a p a c i t à d i e s s e r e i n c l u s i v i . I l P r e m i o A r e t è r i c o n o s c e i l n o s t r o i m p e g n o c o m e a z i e n d e n e l p r o m u o v e r e u n a c o m u n i c a z i o n e c h e s i a n o n s o l o i n n o v a t i v a d a l p u n t o d i v i s t a t e c n o l o g i c o , m a c h e r i c o n o s c a l a c e n t r a l i t à d e l l ’ e l e m e n t o u m a n o c o m e m o t o r e d e l c a m b i a m e n t o c u i v o g l i a m o i s p i r a r c i " . L a v i t t o r i a s ' i n s e r i s c e i n u n p e r c o r s o c o n s o l i d a t o d i P u l s e e L u c e e G a s a s o s t e g n o d e i d i r i t t i e d e l l ' i n c l u s i o n e , i n i z i a t o n e l 2 0 2 0 c o n l a ' D i g i t a l P a r a d e ' e p r o s e g u i t o c o n i l p r o g e t t o ' P r i d e Y e a r ' d e l 2 0 2 1 , c h e h a s u p p o r t a t o c o n c r e t a m e n t e C a s a A r c o b a l e n o d i S p a z i o A p e r t o S e r v i z i . I l p r o g e t t o ' M e m o r . I A ' - r i c o r d a i n u n c o m u n i c a t o s t a m p a l a s o c i e t à p e r l e u t e n z e d o m e s t i c h e d i A x p o I t a l i a - è s o l o l ’ u l t i m a d e l l e i n i z i a t i v e d i P u l s e e p e r l a c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a r e s p o n s a b i l e . D a ' F i e l d F o r R i g h t s ' c o n A c M o n z a e G e n o a C f c c h e a v e v a r e s o p o s s i b i l e a d u e s q u a d r e d e l l a S e r i e A d i c a l c i o d i s c e n d e r e i n c a m p o c o n l a s t e s s a m a g l i a r i c h i a m a n d o l e p a r o l e d e l l a D i c h i a r a z i o n e d e i D i r i t t i u m a n i a l s o s t e g n o d e l d o c u f i l m ' S e y d o u - I l s o g n o n o n h a c o l o r e " ì ' , l ' a z i e n d a h a u t i l i z z a t o i l l i n g u a g g i o d e l l ' a r t e v i s i v a e c i n e m a t o g r a f i c a p e r d a r e v o c e a c i ò c h e r i s c h i a d i e s s e r e d i m e n t i c a t o , c r e a n d o s p a z i d i d i s c u s s i o n e i n c u i l i b e r t à , i n c l u s i o n e e d i r i t t i s i a n o p r o t a g o n i s t i , a n c h e e s o p r a t t u t t o q u a n d o v e n g o n o i n g i u s t a m e n t e m e s s i i n d i s c u s s i o n e o n e g a t i .