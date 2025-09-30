A s t a n a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n a u s i l i o t e c n i c o , o g n i d e c i s i o n e d e v e e s s e r e i n c a p o a u n e s s e r e u m a n o , l e c u i c o m p e t e n z e e c a p a c i t à d e v o n o p o t e r e s s e r e v a l o r i z z a t e d a l l ’ i m p i e g o d i s t r u m e n t i a l l ’ a v a n g u a r d i a , n o n r i m e s s e a u n a l g o r i t m o . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r a p p r e s e n t a i n n o v a z i o n e c h e r i s c r i v e l e r e g o l e d e l s i s t e m a e d è c a p a c e d i t r a s f o r m a r e i n o s t r i m o d i d i o r g a n i z z a r e , d i l a v o r a r e , d i v i v e r e . T u t t a v i a n o n è u n s o g g e t t o . N o n e s i s t e u n ’ e t i c a d e l l e m a c c h i n e , b e n s ì l ’ e t i c a d i c h i l e g o v e r n a e , c o n e s s a , g o v e r n a l a c o m p e t i t i v i t à d e i P a e s i c o n r i p e r c u s s i o n i s o c i a l i , e c o n o m i c h e e g e o p o l i t i c h e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' A c c a d e m i a d e l l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d e l K a z a k i s t a n .