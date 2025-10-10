R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " r a p p r e s e n t a u n a d e l l e i n n o v a z i o n i p i ù s i g n i f i c a t i v e d e l n o s t r o t e m p o " , m a p e r p r o t e g g e r e " i n o s t r i c i t t a d i n i e i n o s t r i v a l o r i , s e n z a i n s i d i a r l i " , o c c o r r e " u n a g o v e r n a n c e i n t e r n a z i o n a l e c o n d i v i s a " , r i s p e t t o a l l a q u a l e " l a U e d e v e g u i d a r e l a c r e a z i o n e d i s t a n d a r d g l o b a l i v i n c o l a n t i p e r t u t t i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p a r l a n d o a T a l l i n n , d u r a n t e l a r i u n i o n e d e l G r u p p o A r r a i o l o s - U n i t i p e r l ' E u r o p a , i l s i m p o s i o i n f o r m a l e c h e p r e n d e i l n o m e d a l l a c i t t à d e l P o r t o g a l l o d o v e f u f o n d a t o e c h e r i u n i s c e i C a p i d i S t a t o n o n e s e c u t i v i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . I l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a h a p o i a g g i u n t o c h e l ' I a " n o n è s o l t a n t o u n a t e c n o l o g i a , m a r a p p r e s e n t a u n a l e v a s t r a t e g i c a " , c h e , " s e m a l g e s t i t a , p u ò m e t t e r e a r i s c h i o l a l i b e r t à , l a s t a b i l i t à d e m o c r a t i c a , l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i " . I n p a r t i c o l a r e M a t t a r e l l a h a m e s s o i n g u a r d i a d a l l ' u s o " p e r f i n i d i d i s i n f o r m a z i o n e e p e r c o n d i z i o n a r e l e p u b b l i c h e o p i n i o n i , a t t r a v e r s o u n u s o s p r e g i u d i c a t o d e l l a p r o f i l a z i o n e d e g l i u t e n t i s u i s o c i a l m e d i a " , s e n z a d i m e n t i c a r e l a " d i f f u s i o n e , a l t r e t t a n t o s p r e g i u d i c a t a , d i n o t i z i e f a l s e " . I n f i n e i l C a p o d e l l o S t a t o h a r i c o r d a t o g l i " a t t a c c h i c y b e r , a t t r a v e r s o u n u s o m a l e v o l o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e p r e n d o n o d i m i r a s e m p r e d i p i ù l e i s t i t u z i o n i e l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e " c o m e " i l s e t t o r e e n e r g e t i c o , l e t e l e c o m u n i c a z i o n i , i t r a s p o r t i , i l s i s t e m a b a n c a r i o , q u e l l o s a n i t a r i o " .