R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n m o d e l l o d i " i n t e l l i g e n z a u m a n a c o n s u p p o r t o a r t i f i c i a l e " p e r u n a s a n i t à d i g i t a l e p i ù e f f i c a c e e u n a m e d i c i n a s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a . E ' q u e s t o i l f o c u s a l c e n t r o d e l c o n v e g n o d e g l i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i e c h i r u r g h i s u l l ’ I a n e l p e r c o r s o p e r i o p e r a t o r i o i n p r o g r a m m a a P a r m a i l 2 9 e i l 3 0 g e n n a i o . L ' a p p u n t a m e n t o p e r o l t r e 2 0 0 p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i d a t u t t a I t a l i a è n e l l a S a l a C o n g r e s s i d e l P a d i g l i o n e C e n t r a l e 6 d e l l ’ A z i e n d a o s p e d a l i e r o - u n i v e r s i t a r i a d i P a r m a p e r P a r m A I W e e k 2 6 . O b i e t t i v o : e s p l o r a r e l e a p p l i c a z i o n i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ( I a ) e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e i n m e d i c i n a p e r i o p e r a t o r i a . O r g a n i z z a t o s o t t o l a d i r e z i o n e s c i e n t i f i c a d i E l e n a B i g n a m i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S a a r t i ) e d i r e t t r i c e d e l l ’ U o c I I A n e s t e s i a e R i a n i m a z i o n e d e l l ’ A o u P a r m a , d i V a l e n t i n a B e l l i n i a n e s t e s i s t a - r i a n i m a t o r e d e l l ’ A o u P a r m a e d i P a o l o D e l R i o , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o a d a t t i v i t à i n t e g r a t a c h i r u r g i c o g e n e r a l e e s p e c i a l i s t i c o e d e l l a s t r u t t u r a c o m p l e s s a C h i r u r g i c a d e l l ’ A o u P a r m a , l ' e v e n t o s c i e n t i f i c o r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e m o m e n t o d i c o n f r o n t o t r a d i s c i p l i n e e u n a o c c a s i o n e d i a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e . I l c o n v e g n o , a c c r e d i t a t o E c m d a S i a a r t i i n q u a l i t à d i p r o v i d e r , h a o t t e n u t o i l p a t r o c i n i o d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a r m a ( g u i d a t a d a l R e t t o r e M a r t e l l i ) e d e l l ’ A o u d i P a r m a ( d i r e t t a d a A . C a m p a g n a ) , d a l l e F e d e r a z i o n e S o c i e t à m e d i c o - s c i e n t i f i c h e i t a l i a n e ( F i s m ) , d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i c h i r u r g i a ( S i c ) , d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i h e a l t h t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t ( S i h t a ) , d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a i n g e g n e r i c l i n i c i ( A i i c ) e d i C h o o s i n g W i s e l y I t a l y . " I l f u t u r o d e l l a m e d i c i n a p a s s a p e r l ' i n t e g r a z i o n e t r a c o m p e t e n z e u m a n e e l e n u o v e t e c n o l o g i e , c o m e g l i a l g o r i t m i p r e d i t t i v i - a f f e r m a l a p r e s i d e n t e B i g n a m i . I l f o c u s d i q u e s t a e d i z i o n e s a r à s u c o m e l ’ I a e l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e p o s s a n o m i g l i o r a r e l a r o u t i n e n e i d i v e r s i a m b i t i c l i n i c i a n e s t e s i o l o g i c i , a u m e n t a n d o l a p r e c i s i o n e d e l l e p r e v i s i o n i c l i n i c h e e r i d u c e n d o i l m a r g i n e d i e r r o r e u m a n o . V e r r a n n o p r e s e n t a t i c a s i r e a l i d i u t i l i z z o d e l l e d i v e r s e f o r m e d i i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i ( p r e d i t t i v e e g e n e r a t i v e ) e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e c o m e l a t e l e m e d i c i n a , i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i e l ’ i m p i e g o d i g e m e l l i d i g i t a l i . S i p a r l e r à a n c h e d i f o r m a z i o n e , d i e t i c a d e l l ’ i n t e g r a z i o n e d e i d a t i s a n i t a r i e d i G r e e n A i " . " È d i q u e s t i g i o r n i l a n o t i z i a c h e O p e n A I h a a n n u n c i a t o u n a f u n z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l f a m o s o C h a t G p t p e r s u p p o r t a r e s a l u t e e b e n e s s e r e . I n q u e s t o c o n t e s t o d i c r e s c e n t e i n t e g r a z i o n e t r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d a t i s a n i t a r i p e r s o n a l i , d i v e n t a s t r a t e g i c o p r o m u o v e r e s i s t e m i d i s a n i t à d i g i t a l e p u b b l i c i , t r a s p a r e n t i e p o s s i b i l m e n t e i n t e g r a t i , p e r e s e m p i o , c o n i l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o - s o t t o l i n e a B e l l i n i - . L ’ u t i l i z z o d i p i a t t a f o r m e p r o p r i e t a r i e p e r l a g e s t i o n e d i d a t i c l i n i c i s e n s i b i l i p o n e i n t e r r o g a t i v i i m p o r t a n t i s u s o v r a n i t à d e l d a t o , s i c u r e z z a e d e q u i t à d i a c c e s s o . U n ’ i n f r a s t r u t t u r a p u b b l i c a d i I a i n s a n i t à p e r m e t t e r e b b e i n v e c e d i v a l o r i z z a r e l ’ i n n o v a z i o n e c o m e s u p p o r t o a l l e d e c i s i o n i c l i n i c h e , n e l r i s p e t t o d e l l a p r i v a c y e d e l l a c e n t r a l i t à d e l l a r e l a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e " . P a r m A I w e e k 2 6 - r i p o r t a u n a n o t a - s i d i s t i n g u e p e r u n ’ i m p o s t a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e v e d e c o i n v o l t i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i , i n g e g n e r i b i o m e d i c i , e s p e r t i d i I a , s p e c i a l i s t i d i c y b e r s e c u r i t y e g i u r i s t i , c o m e l ' a v v o c a t o G a b r i e l e F r a n c o d e l l o S t u d i o a s s o c i a t o P a n e t t a , i m p e g n a t i n e l l a d e f i n i z i o n e d i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a e l i n e e g u i d a e u r o p e e c o m e l ’ I a A c t . D a q u e s t a s i n e r g i a s t a n a s c e n d o u n t a v o l o t e c n i c o p e r m a n e n t e , c o o r d i n a t o d a i p r o f e s s o r i V a l e n t i n a B e l l i n i e M a u r i z i o C e c c o n i , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i S i a a r t i , A i i c e l a S i h t a , v o l t o a s t a b i l i r e s t a n d a r d c o n d i v i s i p e r l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e i n a m b i t o s a n i t a r i o . " N u m e r o s i i p r o f e s s i o n i s t i d i A o u P a r m a e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a r m a c o i n v o l t i p e r l e l o r o c o m p e t e n z e i n a m b i t o t e c n o l o g i c o e f o r m a t i v o - e v i d e n z i a D e l R i o - . L ’ o b i e t t i v o è d e f i n i r e c r i t e r i c h i a r i p e r u n a g o v e r n a n c e e f f i c a c e d e l l ’ i n n o v a z i o n e i n m e d i c i n a , n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i s i c u r e z z a , s o s t e n i b i l i t à e a d e g u a t e z z a g i u r i d i c a " .