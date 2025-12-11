R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l c o r s o d e l l a C o n f e r e n z a F i n a l e d e l p r o g e t t o F a i r , F u t u r e A r t i f i c i a l I n t e l l i g e n c e R e s e a r c h , i n p r o g r a m m a a R o m a d a l 1 0 a l 1 2 d i c e m b r e 2 0 2 5 , è s t a t o p r e s e n t a t o l ’ e c o s i s t e m a n a z i o n a l e r i c e r c a - i m p r e s a c h e s i è s v i l u p p a t o i n t o r n o a l l a F o n d a z i o n e d u r a n t e i t r e a n n i d i a t t i v i t à f i n a n z i a t i d a l P n r r . I l p r o g e t t o h a v i s t o c o i n v o l t i 2 5 p a r t n e r a c u i s i s o n o u n i t i , a t t r a v e r s o l o s t r u m e n t o d e i ' b a n d i a c a s c a t a ' , 3 5 a l t r e U n i v e r s i t à e d E n t i d i r i c e r c a e 7 6 P m i s u 1 6 r e g i o n i i t a l i a n e , p e r u n t o t a l e d i 1 3 6 s o g g e t t i c o i n v o l t i . D a l l e m a p p e p r e s e n t a t e a R o m a e m e r g e u n a f o t o g r a f i a d e l l ’ i n n o v a z i o n e i t a l i a n a p a r t i c o l a r m e n t e a r t i c o l a t a . N e l N o r d I t a l i a , l a L o m b a r d i a r a p p r e s e n t a l ’ a r e a a p i ù a l t a d e n s i t à : 3 8 s o g g e t t i t r a u n i v e r s i t à , c e n t r i d i r i c e r c a e a z i e n d e , c h e i n c l u d o n o i s t i t u z i o n i a c c a d e m i c h e d i p r i m o p i a n o , g r a n d i i n d u s t r i e t e c n o l o g i c h e e n u m e r o s e P m i i n n o v a t i v e . I l C e n t r o I t a l i a m o s t r a u n a f o r t e a r t i c o l a z i o n e , t r a i n a t a d a l l a T o s c a n a ( 1 8 s o g g e t t i d i c u i 7 t r a u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a e 1 1 a z i e n d e ) e d a l l ’ E m i l i a - R o m a g n a ( 1 1 s o g g e t t i ) , s e g u i t e d a l L a z i o ( 1 0 s o g g e t t i ) . I l M e r i d i o n e o f f r e u n q u a d r o a l t r e t t a n t o d i n a m i c o . L a C a m p a n i a è u n o d e i p o l i p i ù v i v a c i c o n 1 8 p a r t n e r , t r a u n i v e r s i t à , s p i n - o f f , P m i e i m p r e s e c o n s o l i d a t e a t t i v e n e i s e t t o r i d i g i t a l i e i n d u s t r i a l i . “ I l p r o g e t t o F a i r g i u n g e a l l a s u a c o n c l u s i o n e n a t u r a l e , c o m e t u t t i i p r o g e t t i d e l P i a n o , f i s s a t a p e r l ’ i n i z i o d e l 2 0 2 6 ” c o m m e n t a G i u s e p p e D e P i e t r o , P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e F a i r . " T u t t a v i a , l a F o n d a z i o n e c o n t i n u e r à l a s u a a t t i v i t à p o t e n d o c o n t a r e s u u n a r e t e n a z i o n a l e d e l l a r i c e r c a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e p i e n a m e n t e o p e r a t i v a , c h e c o n t i n u e r à a v i v e r e o l t r e i l t r i e n n i o e a s u p p o r t a r e l ’ e c o s i s t e m a i t a l i a n o r i c e r c a – i m p r e s a . L e b a s i g e t t a t e g r a z i e a l P n r r c o n s e n t i r a n n o a F a i r d i p r o s e g u i r e l a p r o p r i a m i s s i o n e n e g l i a n n i a v e n i r e " .