N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I o c r e d o c h e p i ù d i a r r e s t o d e l l a c r e s c i t a d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o g g i s i p a r l a u n a s c e l t a d i q u a l i t à s u l l ' I a . E ' u n o s t r u m e n t o c h e d i p e n d e m o l t o d a i d a t i p e r s v i l u p p a r e g l i a l g o r i t m i , e o g g i l a q u a n t i t à d i q u e s t i è t a l m e n t e g r o s s a c h e o r m a i n o n f a p i ù l a d i f f e r e n z a . S i t r a t t a o r a d i f a r e u n d i s c o r s o s u l l a q u a l i t à d e i d a t i e s u l l ' i n t e g r a z i o n e . T u t t i n o i u s i a m o e u s e r e m o s e m p r e p i ù l ' i a p e r o g n i f a s e d e l l a n o s t r a a t t i v i t à l a v o r a t i v a m a d o b b i a m o e s s e r e i n g r a d o d i f a r l o c o n c o n s a p e v o l e z z a e c o n l ' o b i e t t i v o d i g o v e r n a r l a . E i o c r e d o c h e l a r e g o l a z i o n e s i a n e c e s s a r i a , n o n s i p u ò p e n s a r e d i d i f f o n d e r e u n s i s t e m a c o s ì i n n o v a t i v o , c h e p r e n d e d e c i s i o n i e n o n è s o l o d i a u s i l i o , s e n z a r e g o l a r l o . S a r e b b e u n a d e c i s i o n e f o l l e e s o n o d ' a c c o r d o q u i n d i c o n l a d e c i s i o n e d e l l ' U e a n c h e s e n o n d o b b i a m o e c c e d e r e n e l l a r e g o l a z i o n e , c h e è d i e t r o l ' a n g o l o p e r c h è s i f a l ' e r r o r e d i n o n i n t e g r a r e q u e s t e n o r m a t i v e c o n t u t t o q u e l l o c h e c ' è i n t o r n o " . C o s ì G i o v a n n i M a r c a n t o n i o , s e g r e t a r i o d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' o r d i n e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , i n t e r v e n e n d o a N a p o l i a l l a C o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o i n o c c a s i o n e d e i 6 0 a n n i d e l l a n a s c i t a d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i . M a r c a n t o n i o h a r i c o r d a t o c h e " l ' I a A c t c l a s s i f i c a t u t t a l a m a t e r i a d e l l a v o r o i n a l t o r i s c h i o , e q u e s t o v o r r à d i r e c h e s a r à c e n t r a l e i l r u o l o d e l p r o f e s s i o n i s t a n e l l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t a n o r m a t i v a n e l l a v i t a q u o t i d i a n a . E n e i r a p p o r t i c o n l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e l a n o s t r a c a t e g o r i a h a d a v a n t i l a s c e l t a o d i s u b i r e l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c h e s i i n t e r s e c a c o n l a p a o p r o g e t t a r e c o n e s s a q u e s t e i n n o v a z i o n i " , h a s o t t o l i n e a t o . E S t e f a n o S a s s a r a , t e s o r i e r e C n o c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , p a r l a n d o d e l l ' i a h a s o t t o l i n e a t o : " D u b i t o c h e p o s s i a m o i n c l u d e r e n e l l a p o l i z z a a s s i c u r a t i v a d i u n p r o f e s s i o n i s t a l ' i a c o m e u n i c a c a u s a d i u n d a n n o " .