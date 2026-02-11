M i l a n o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i c i t r o v i a m o d i f r o n t e a l s e c o n d o l i v e l l o d e i r a p p o r t i c h e l ' a r e a m e d i c a h a c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , e p e r q u e s t o c o n o s c e n z a , r e s p o n s a b i l i t à e p a r t e c i p a z i o n e s o n o c o n c e t t i c h i a v e . I n i z i a l m e n t e t u t t i i m e d i c i , i r a d i o l o g i i n p a r t i c o l a r e , h a n n o a c c e t t a t o q u e l l o c h e l ' i n d u s t r i a p r o p o n e v a p e r l ' I a s e n z a c h i e d e r s i c o s a f o s s e . O g g i , i n v e c e , l a f a s e d e l l a c o n o s c e n z a è m o l t o p i ù a v a n t i e p a r a l l e l a m e n t e c r e s c e l a r e s p o n s a b i l i t à " . C o s ì L u c a B r u n e s e , p r e s i d e n t e e l e t t o d i S i r m ( S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ) , a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e B r a c c o a l C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o ( C d i ) a M i l a n o , n e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d o n n e e d e l l e r a g a z z e n e l l a s c i e n z a . " D o b b i a m o s a p e r e - s p i e g a B r u n e s e - c h e l e a l l u c i n a z i o n i , q u i n d i g l i e r r o r i d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p o s s o n o r a g g i u n g e r e n e l l ' a p p l i c a z i o n e d e i p r o g r a m m i a n c h e i l 1 5 % . I l r u o l o d e l r a d i o l o g o è q u i n d i m o l t o i m p o r t a n t e p e r c a p i r e e t r o v a r e l ’ e v e n t u a l e e r r o r e " . " L a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i è s i c u r a m e n t e i l s e t t o r e d e l l ' a r e a m e d i c a c h e u t i l i z z a d a p i ù t e m p o l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a n c h e a t t r a v e r s o a p p l i c a z i o n i d i c u i n o n t u t t i s o n o a c o n o s c e n z a - p r o s e g u e B r u n e s e - A d e s e m p i o , o g g i t u t t e l e m a c c h i n e d i r i s o n a n z a m a g n e t i c a u t i l i z z a n o l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r r i d u r r e l a d u r a t a d e l l ' e s a m e e q u i n d i i l d i s c o m f o r t d e l p a z i e n t e . A n c h e l ' a r c h i v i a z i o n e d e i d a t i v i e n e f a t t a a t t r a v e r s o m e t o d i c h e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , q u i n d i s e n z a s a p e r l o i r a d i o l o g i s o n o s t a t i i p r i m i u t i l i z z a t o r i . O g g i p a r l i a m o d i u n u t i l i z z o d e l l ' a r e a c l i n i c a , q u i n d i u n a c o s a m o l t o p i ù d e l i c a t a , c h e r i g u a r d a n o n s o l t a n t o l a r i e l a b o r a z i o n e d e l l e i m m a g i n i , m a a n c h e m o d e l l i d i i n t e r p r e t a z i o n e e p r e d i z i o n e d e i r i s u l t a t i . S i a m o p r o p r i o n e g l i a n n i d e l l a g r a n d e s v o l t a . I l f u t u r o d i r à p r e s t o s e v e r a m e n t e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r i u s c i r à a f a r f a r e a l l a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i i l s a l t o d i q u a l i t à c h e s i p r o p o n e " . I n f i n e u n o s g u a r d o a l f u t u r o : " I n i z i a l m e n t e s i c o m m e t t e v a l ' e r r o r e d i p e n s a r e c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o t e s s e s e r v i r e c o m e s t r u m e n t o d i r e f e r t a z i o n e a u t o m a t i c a . N o n l o s a r à - p r e c i s a B r u n e s e - p e r c h é i l m o d e l l o t e n d e a n o n r i c o n o s c e r e i c a s i d i f f i c i l i e l ' i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e i m m a g i n i d u b b i e v i e n e t r o p p o s e m p l i f i c a t a " . S a r à i n v e c e " u n s i s t e m a c h e c o n s e n t e d i r i d u r r e l ' i m p a t t o l a v o r a t i v o d e l r a d i o l o g o c o n s e n t e n d o g l i d i g u a r d a r e s o l t a n t o l a p a r t e p i ù e f f i c a c e d e l l ' e s a m e e s i c u r a m e n t e i n t e r e s s a n t e . S i t r a t t a d i u n f u t u r o n o n c o s ì l o n t a n o c o m e p o t r e b b e s e m b r a r e " .