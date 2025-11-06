Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Si è svolta oggi, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la presentazione del volume 'Il secolo dellIA. Capire lintelligenza artificiale, decidere il futuro' (edito da Il Mulino Arel), scritto da Marco Bani e Lorenzo Basso. Liniziativa ha riunito Acli e Arci, con i loro Presidenti nazionali Emiliano Manfredonia e Walter Massa, insieme a Laura Ferrari di Rete per i Diritti Digitali. Nel corso dellincontro, gli autori hanno sottolineato come lIA non sia soltanto una tecnologia abilitante, ma un vero e proprio fattore di potere. Per questo lintelligenza artificiale è ormai una questione politica centrale, che richiede scelte chiare sul piano delle regole, degli investimenti e della tutela dei diritti fondamentali e della qualità della democrazia. "Il futuro dellIA non può essere lasciato alle sole logiche dei social, del marketing e della finanza ha dichiarato il Senatore Lorenzo Basso . Serve una strategia coerente, che orienti investimenti e regole verso sanità, scuola, clima, lavoro e diritti, evitando che la legge italiana sullIA resti un contenitore proclamato più che una politica industriale allaltezza della sfida. Oltre a essere il secolo dellintelligenza artificiale, noi vorremmo che diventasse il tempo della coscienza politica: rimettiamo al centro le intelligenze umane e la loro capacità di scelta, aumentando la consapevolezza sullimportanza di chi controlla e produce dati, modelli e infrastrutture digitali". "Lintelligenza artificiale non è un destino tecnologico neutrale, è già oggi un terreno di potere ha aggiunto Marco Bani . Non saranno le macchine a definirci, ma le relazioni e le comunità che sapremo costruire. LIA può essere un compagno di squadra, ma la democrazia, la giustizia e il senso del futuro restano nelle mani degli esseri umani che scelgono di collaborare tra loro. In Italia abbiamo visto molti annunci senza una vera strategia industriale e sociale alle spalle: questo è IA-washing, un uso politico e comunicativo dellintelligenza artificiale più orientato a sventolare il marchio AI su norme e iniziative generiche che a finanziare davvero soluzioni d'impatto come diagnosi sanitarie più rapide, burocrazia più semplice o prevenzione del dissesto idrogeologico. Dobbiamo far sì che lItalia e lEuropa possano essere protagonisti di questa rivoluzione e non solo spettatori passivi".