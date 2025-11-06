R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i , p r e s s o l a S a l a Z u c c a r i d i P a l a z z o G i u s t i n i a n i , l a p r e s e n t a z i o n e d e l v o l u m e ' I l s e c o l o d e l l ’ I A . C a p i r e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d e c i d e r e i l f u t u r o ' ( e d i t o d a I l M u l i n o – A r e l ) , s c r i t t o d a M a r c o B a n i e L o r e n z o B a s s o . L ’ i n i z i a t i v a h a r i u n i t o A c l i e A r c i , c o n i l o r o P r e s i d e n t i n a z i o n a l i E m i l i a n o M a n f r e d o n i a e W a l t e r M a s s a , i n s i e m e a L a u r a F e r r a r i d i R e t e p e r i D i r i t t i D i g i t a l i . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , g l i a u t o r i h a n n o s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ I A n o n s i a s o l t a n t o u n a t e c n o l o g i a a b i l i t a n t e , m a u n v e r o e p r o p r i o f a t t o r e d i p o t e r e . P e r q u e s t o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è o r m a i u n a “ q u e s t i o n e p o l i t i c a c e n t r a l e ” , c h e r i c h i e d e s c e l t e c h i a r e s u l p i a n o d e l l e r e g o l e , d e g l i i n v e s t i m e n t i e d e l l a t u t e l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i e d e l l a q u a l i t à d e l l a d e m o c r a z i a . " I l f u t u r o d e l l ’ I A n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t o a l l e s o l e l o g i c h e d e i s o c i a l , d e l m a r k e t i n g e d e l l a f i n a n z a – h a d i c h i a r a t o i l S e n a t o r e L o r e n z o B a s s o – . S e r v e u n a s t r a t e g i a c o e r e n t e , c h e o r i e n t i i n v e s t i m e n t i e r e g o l e v e r s o s a n i t à , s c u o l a , c l i m a , l a v o r o e d i r i t t i , e v i t a n d o c h e l a l e g g e i t a l i a n a s u l l ’ I A r e s t i u n c o n t e n i t o r e p r o c l a m a t o p i ù c h e u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e a l l ’ a l t e z z a d e l l a s f i d a . O l t r e a e s s e r e i l s e c o l o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , n o i v o r r e m m o c h e d i v e n t a s s e i l t e m p o d e l l a c o s c i e n z a p o l i t i c a : r i m e t t i a m o a l c e n t r o l e i n t e l l i g e n z e u m a n e e l a l o r o c a p a c i t à d i s c e l t a , a u m e n t a n d o l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ i m p o r t a n z a d i c h i c o n t r o l l a e p r o d u c e d a t i , m o d e l l i e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i " . " L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n è u n d e s t i n o t e c n o l o g i c o n e u t r a l e , è g i à o g g i u n t e r r e n o d i p o t e r e – h a a g g i u n t o M a r c o B a n i – . N o n s a r a n n o l e m a c c h i n e a d e f i n i r c i , m a l e r e l a z i o n i e l e c o m u n i t à c h e s a p r e m o c o s t r u i r e . L ’ I A p u ò e s s e r e u n c o m p a g n o d i s q u a d r a , m a l a d e m o c r a z i a , l a g i u s t i z i a e i l s e n s o d e l f u t u r o r e s t a n o n e l l e m a n i d e g l i e s s e r i u m a n i c h e s c e l g o n o d i c o l l a b o r a r e t r a l o r o . I n I t a l i a a b b i a m o v i s t o m o l t i a n n u n c i s e n z a u n a v e r a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e e s o c i a l e a l l e s p a l l e : q u e s t o è I A - w a s h i n g , u n u s o p o l i t i c o e c o m u n i c a t i v o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p i ù o r i e n t a t o a s v e n t o l a r e i l m a r c h i o ‘ A I ’ s u n o r m e e i n i z i a t i v e g e n e r i c h e c h e a f i n a n z i a r e d a v v e r o s o l u z i o n i d ' i m p a t t o c o m e d i a g n o s i s a n i t a r i e p i ù r a p i d e , b u r o c r a z i a p i ù s e m p l i c e o p r e v e n z i o n e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . D o b b i a m o f a r s ì c h e l ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a p o s s a n o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d i q u e s t a r i v o l u z i o n e e n o n s o l o s p e t t a t o r i p a s s i v i " .