R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I v e s t i t i c h e i n d o s s i a m o p o s s o n o e s s e r e t o s s i c i ? " P e r p r o d u r r e i t e s s u t i s i u t i l i z z a n o d i v e r s e s o s t a n z e c h i m i c h e . I l p r o c e s s o i n d u s t r i a l e è i n c o n t i n u a i n n o v a z i o n e : o g g i a l c u n e s o s t a n z e s o n o s t a t e v i e t a t e e s o s t i t u i t e c o n c o m p o s t i p i ù s i c u r i . I n p a r t i c o l a r e , e s i s t o n o r e s t r i z i o n i a l l ' u t i l i z z o d i m e t a l l i c o m e m e r c u r i o , c a d m i o , p i o m b o , n i c h e l , c r o m o . E s o n o v i e t a t i c o l o r a n t i , s o l v e n t i e p i g m e n t i c h e s o n o c l a s s i f i c a t i c o m e c a n c e r o g e n i . T u t t a v i a , n o n è s e m p l i c e c a p i r e s e i v e s t i t i c h e a c q u i s t i a m o s i a n o p r i v i d i s o s t a n z e t o s s i c h e . S u l l ' e t i c h e t t a è o b b l i g a t o r i o s e g n a l a r e l a c o m p o s i z i o n e d e l t e s s u t o c o n o g n i t i p o d i m a t e r i a l e i n p e r c e n t u a l e , m a n o n s o n o e l e n c a t i g l i a d d i t i v i c h i m i c i n é l a q u a n t i t à d i s o s t a n z e c h e , o l t r e u n a c e r t a s o g l i a , d i v e n t a n o p e r i c o l o s e " . E ' l ' a n a l i s i d e g l i e s p e r t i d e l s i t o a n t i - f a k e n e w s ' D o t t o r e m a è v e r o c h e . . . ? ' d e l l a F n o m c e o , F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i O r d i n i d e i m e d i c i c h i r u r g h i e o d o n t o i a t r i . N e l f o c u s s i m e t t e i n g u a r d i a s u l r i s c h i o d i v e n i r e a c o n t a t t o c o n s o s t a n z e t o s s i c h e , r i s c h i o c h e " s i n a s c o n d e a n c h e n e i t e s s u t i n a t u r a l i e n e g l i a r t i c o l i c r e a t i p e r i p i ù p i c c o l i " , s p e s s o p r o d o t t i a r i t m i v e r t i g i n o s i a l l ' a l t r o c a p o d e l m o n d o e a p r e z z i b a s s i s s i m i . " S t a a l s i n g o l o p r o d u t t o r e s c e g l i e r e s e d a r e u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i s u l l e e t i c h e t t e - s p i e g a n o g l i e s p e r t i - p e r e s e m p i o p e r i s o g g e t t i a l l e r g i c i . S o n o n a t e e t i c h e t t e ' n i c k e l f r e e ' , c i o è s e n z a n i c h e l , e l e m e n t o c h e s i p u ò t r o v a r e i n a l c u n i c o l o r a n t i e c h e p u ò p r o v o c a r e a l l e r g i e . A d o g g i , n o n e s i s t e u n a l e g i s l a z i o n e u n i c a a t u t e l a d i c h i a c q u i s t a a b b i g l i a m e n t o , m a m o l t e p l i c i n o r m e , a s e c o n d a d e l l u o g o d i p r o d u z i o n e e d i v e n d i t a . L ' E u r o p a t u t e l a i c o n s u m a t o r i c o n u n r e g o l a m e n t o s u i t e s s i l i . S p e s s o p e r ò v e n g o n o i m m e s s i n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i c a p i d i v e s t i a r i o c h e s f u g g o n o a i c o n t r o l l i " . A l l a d o m a n d a " Q u a l i i r i s c h i p e r l a n o s t r a s a l u t e ? " , i m e d i c i a n t i - b u f a l e n o n h a n n o d u b b i : " O c c o r r e d i s t i n g u e r e t r a r e a z i o n i i m m e d i a t e e d e f f e t t i a l u n g o t e r m i n e . D i v e r s e s o s t a n z e i m p i e g a t e n e l l a p r o d u z i o n e d i a b b i g l i a m e n t o - s o t t o l i n e a n o - p o s s o n o c a u s a r e d e r m a t i t i d a c o n t a t t o e d e r m a t i t i d a c o n t a t t o s u b a s e a l l e r g i c a . I n q u e s t o c a s o , l a r e a z i o n e d e l l a p e l l e è l a r i s p o s t a d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o c h e r i c o n o s c e l a s o s t a n z a c o m e e s t r a n e a . L a d e r m a t i t e è p i ù f r e q u e n t e n e l l e d o n n e r i s p e t t o a g l i u o m i n i ( 6 7 , 8 c o n t r o 3 2 , 2 % ) , p r o b a b i l m e n t e a n c h e p e r c h é l e d o n n e u t i l i z z a n o u n ’ a m p i a v a r i e t à d i t e s s u t i , c o m p r e s i i s i n t e t i c i , e d i c o l o r i s c u r i . L e d e r m a t i t i , c o m u n q u e , s o n o u n d i s t u r b o s e m p l i c e d a t r a t t a r e : i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e o i l d e r m a t o l o g o p o s s o n o p r e s c r i v e r e l a t e r a p i a p i ù a d e g u a t a " . P e r e s s e r e s i c u r i c h e l a r e a z i o n e s i a d i p e s a d a l l ' a b b i g l i a m e n t o , " e s i s t o n o d e g l i e s a m i s p e c i f i c i , c o m e i l p a t c h t e s t ( o t e s t e p i c u t a n e o ) , i n c u i s i a p p l i c a n o s u l l a p e l l e p i c c o l i c a m p i o n i d i s o s t a n z e p o t e n z i a l m e n t e s e n s i b i l i z z a n t i " , p r o s e g u o n o g l i e s p e r t i a n t i - f a k e n e w s . " T r a l e s o s t a n z e c o n s i d e r a t e n e l p a t c h t e s t c i s o n o a l c u n i d e i c o m p o n e n t i d e i t e s s u t i c h e p o t r e b b e r o s c a t e n a r e r e a z i o n i : n i c h e l , c r o m o , c o l o r a n t i . S i t r a t t a d i u n e s a m e i n d o l o r e , o c c o r r e s o l o p a z i e n z a p e r m a n t e n e r e i c e r o t t i c o n g l i a l l e r g e n i p e r 4 8 - 7 2 o r e s u l d o r s o ; a l t e r m i n e , i l m e d i c o v a l u t e r à l e r e a z i o n i c u t a n e e e i n d i c h e r à l e e v e n t u a l i a l l e r g i e " . T r a i r i s c h i a l u n g o t e r m i n e , l a F n o m c e o p o n e l ' a c c e n t o s u i m a t e r i a l i c a n c e r o g e n i , i c o s i d e t t i ' P f a s ' . " S o n o g r u p p i d i m i g l i a i a d i s o s t a n z e , n o t e c o m e ' f o r e v e r c h e m i c a l s ' ( ' c h i m i c i p e r s e m p r e ' ) , p e r c h é n o n s i d e g r a d a n o o d e c o m p o n g o n o . S o l o d o p o m i l l e a n n i , l a l o r o c o n c e n t r a z i o n e s u l s u o l o c o m i n c i a a r i d u r s i d e l 5 0 % . U n o s t u d i o , c o n d o t t o d a l l ’ A g e n z i a s t a t u n i t e n s e p e r l a p r o t e z i o n e d e l l ’ a m b i e n t e e d e l l a s a l u t e , h a a p p r o f o n d i t o l e c o n s e g u e n z e c h e c o i n v o l g o n o i b a m b i n i , i s o g g e t t i p i ù i n p e r i c o l o , s o p r a t t u t t o q u a n d o s o n o e s p o s t i a s o s t a n z e t o s s i c h e n e l l ’ e t à d e l l o s v i l u p p o " . L ' e s p o s i z i o n e a i P f a s " p u ò c o m p r o m e t t e r e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o e l a f u n z i o n a l i t à r e n a l e . L a p r e s e n z a d i q u e l l e s o s t a n z e n e l s a n g u e m o d i f i c a a n c h e l ' e t à d e l l e p r i m e m e s t r u a z i o n i e p o t r e b b e p o r t a r e a f u t u r e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i " , c o n c l u d o n o .