R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r e n d e i l v i a n e l I M u n i c i p i o d i R o m a u n p r o g e t t o s p e r i m e n t a l e p e r l a r a c c o l t a d e g l i o l i v e g e t a l i e s a u s t i , u n ' i n i z i a t i v a v o l t a a p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e i c i t t a d i n i . I l p r o g e t t o p r e v e d e l ' i n s t a l l a z i o n e d i a p p o s i t i c a s s o n e t t i i n d i v e r s i p u n t i d e l t e r r i t o r i o , r e n d e n d o l a r a c c o l t a d i q u e s t o r i f i u t o p i ù s e m p l i c e e a c c e s s i b i l e . C o m e f a s a p e r e i l I m u n i c i p i o , i c i t t a d i n i p o t r a n n o c o n f e r i r e l ' o l i o v e g e t a l e e s a u s t o , c o m e q u e l l o u t i l i z z a t o p e r l a f r i t t u r a , i n s e r e n d o l o i n u n a b o t t i g l i a d i p l a s t i c a b e n c h i u s a , p e r p o i d e p o s i t a r l a n e i c o n t e n i t o r i d e d i c a t i . È i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e c h e i l s e r v i z i o è r i s e r v a t o a i p r i v a t i c i t t a d i n i . G l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i e d i r i s t o r a z i o n e , i n f a t t i , s o n o g i à t e n u t i a s e g u i r e p r o c e d u r e d i s m a l t i m e n t o s p e c i f i c h e . I p u n t i d i r a c c o l t a a t t i v i s o n o : T r a s t e v e r e , P i a z z a S a n C o s i m a t o ; S a n S a b a , v i a S a l v a t o r R o s a ; E s q u i l i n o , v i a R i c a s o l i ; c e n t r o a n z i a n i A n g e l o E m o , v i a A n g e l o E m o 8 a ; c e n t r o a n z i a n i E s q u i l i n o , v i a S a n Q u i n t i n o 1 1 ; c e n t r o a n z i a n i T e s t a c c i o , p i a z z a O r a z i o G i u s t i n i a n i 4 ; c e n t r o a n z i a n i S a n S a b a , l a r g o E n z o F i o r i t t o 2 . L ' a s s e s s o r e a l l e P o l i t i c h e a m b i e n t a l i d e l I M u n i c i p i o , S t e f a n o M a r i n , h a c o m m e n t a t o l ' i n i z i a t i v a : " Q u e s t o p r o g e t t o r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r s e n s i b i l i z z a r e l a c o m u n i t à s u l l ' i m p o r t a n z a d e i p i c c o l i g e s t i q u o t i d i a n i n e l r i s p e t t o d e l l ' a m b i e n t e . L ' o l i o e s a u s t o , s e s m a l t i t o i n m o d o i m p r o p r i o , p u ò c a u s a r e g r a v i d a n n i a l l e r e t i f o g n a r i e e a l l ' e c o s i s t e m a . C o n q u e s t i n u o v i p u n t i d i r a c c o l t a , r e n d i a m o p i ù s e m p l i c e p e r t u t t i c o n t r i b u i r e a u n f u t u r o p i ù p u l i t o p e r l a n o s t r a c i t t à " .