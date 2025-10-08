R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a g r a n d e e q u i t a z i o n e m o n d i a l e t o r n a a R o m a c o n i l L o n g i n e s G l o b a l C h a m p i o n s T o u r , i l c i r c u i t o d i s a l t o o s t a c o l i p i ù p r e s t i g i o s o d e l m o n d o . D a l 1 0 a l 1 2 o t t o b r e i m i g l i o r i b i n o m i d e l p i a n e t a r i a c c e n d e r a n n o l a m a g i a d e l C i r c o M a s s i m o p e r u n a c o m p e t i z i o n e c h e u n i r à i l r e s p i r o d e l l a s t o r i a a l l ’ a d r e n a l i n a d e l g r a n d e j u m p i n g i n t e r n a z i o n a l e . L a m a n i f e s t a z i o n e è s t a t a p r e s e n t a t a q u e s t a m a t t i n a a l l a s t a m p a c o n u n a c o n f e r e n z a a l C i r c o M a s s i m o . I l c o n c o r s o c a p i t o l i n o , u n i c o a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e l c i r c u i t o c o n o s c i u t o i n t u t t o i l m o n d o c o m e l a “ F o r m u l a 1 d e l l ’ E q u i t a z i o n e ” , f e s t e g g e r à a l C i r c o M a s s i m o i s u o i 1 0 a n n i d i s t o r i a i n o c c a s i o n e d e l l a q u a t t o r d i c e s i m a e t e r z u l t i m a t a p p a s t a g i o n a l e d e l l a d i c i a n n o v e s i m a e d i z i o n e d e l t o u r : d o p o a v e r t o c c a t o 1 3 d e s t i n a z i o n i d e l g l o b o a t t r a v e r s o 1 1 P a e s i e 3 C o n t i n e n t i , i l L o n g i n e s G l o b a l C h a m p i o n s T o u r s b a r c h e r à n e l l a C a p i t a l e p e r u n ’ i n s o l i t a e d i z i o n e a u t u n n a l e p r i m a d i p r o s e g u i r e v e r s o l e u l t i m e d u e t a p p e d i R a b a t ( d a l 1 8 a l 2 0 o t t o b r e ) e R i y a d ( d a l 3 0 o t t o b r e a l 1 ° n o v e m b r e ) , p e r p o i c u l m i n a r e d a l 2 0 a l 2 3 n o v e m b r e c o i S u p e r P l a y o f f d i P r a g a . L a t r e g i o r n i d i c o m p e t i z i o n e s i p r e s e n t a c o n l a c o n s u e t a f o r m u l a d e l l e 1 5 g a r e ( 6 n e l C S I 5 * , 9 n e l C S I 2 * ) , u n m o n t e p r e m i i n p a l i o d i 6 3 5 . 0 0 0 e u r o ( o l t r e 3 6 m i l i o n i q u e l l o s t a g i o n a l e c o m p l e s s i v o ) e l a p a r t e c i p a z i o n e d i 1 1 0 c a v a l i e r i e a m a z z o n i e o l t r e 2 0 0 c a v a l l i p r o v e n i e n t i d a 3 5 n a z i o n i d i t u t t i i C o n t i n e n t i . U n a p p u n t a m e n t o d i g r a n d e p r e s t i g i o q u e l l o a l l ’ o m b r a d e l P a l a t i n o , c h e a s s e g n e r à p u n t i p e s a n t i p e r l a v o l a t a f i n a l e a l t i t o l o i n d i v i d u a l e d e l 2 0 2 5 e q u e l l o a s q u a d r e d e l l a G l o b a l C h a m p i o n s L e a g u e . S a r à s c o n t r o t r a t i t a n i a l C i r c o M a s s i m o , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e t r a g l i a l t r i d e l l a m e d a g l i a d ’ o r o d i P a r i g i 2 0 2 4 , i l t e d e s c o C h r i s t i a n K u k u k , l o s v e d e s e d o p p i o c a m p i o n e d e l m o n d o H e n r i k V o n E c k e r m a n n , i l b r i t a n n i c o B e n M a h e r , m e d a g l i a d ’ o r o a T o k y o 2 0 2 0 e n u m e r o 2 a l m o n d o , l ’ a u s t r i a c o M a x K ü h n e r , c a m p i o n e i n c a r i c a d e l c i r c u i t o , e l ’ a t t u a l e n u m e r o u n o d e l r a n k i n g L G C T i l b e l g a G i l l e s T h o m a s . I n t u t t o s e i d e i p r i m i d i e c i t o p r i d e r d e l l a c l a s s i f i c a i n d i v i d u a l e . D i e c i g l i a z z u r r i c h e r a p p r e s e n t e r a n n o i l t r i c o l o r e n e l l e g a r e d e l C S I 5 * : E m a n u e l e C a m i l l i , G i a c o m o C a s a d e i , P i e r g i o r g i o B u c c i , E m a n u e l e G a u d i a n o , N i c o L u p i n o , G i u l i a M a r t i n e n g o M a r q u e t , R i c c a r d o P i s a n i , G u i d o G r i m a l d i , C l a r a P e z z o l i e M a u r o J r . M a t t e u c c i . T r e g i o r n a t e i m p e r d i b i l i d i g r a n d e e q u i t a z i o n e e i n t r a t t e n i m e n t o , c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t e e a p e r t e a l p u b b l i c o , p r o n t e a t r a s f o r m a r s i n e l l ’ e v e n t o c l o u d e l l a s t a g i o n e s p o r t i v a c a p i t o l i n a . A f f i a n c a t o a l l e g a r e , c i t t a d i n i e t u r i s t i p o t r a n n o f r u i r e d i u n p a l i n s e s t o r i c c h i s s i m o d i a p p u n t a m e n t i , s p e t t a c o l i e i n i z i a t i v e p e r i l p u b b l i c o d i t u t t e l e e t à : p r o p o s t e c u l t u r a l i , p r e s e n t a z i o n i , m o s t r e i n t e r a t t i v e , r i e v o c a z i o n i s t o r i c h e , o l t r e a g l i i m m a n c a b i l i a p p u n t a m e n t i s e r a l i c o n g l i s h o w e q u e s t r i . V e n e r d ì 1 0 e s a b a t o 1 1 o t t o b r e d a l l e 2 0 : 0 0 l o s p e t t a c o l o s o t t o l e s t e l l e d i r e t t o d a S a b i n a D o m a n i c o “ C a v a l l i e R o m a – R e s p e c t ” c o n l a r e g i a d i U m b e r t o S c o t t i . N o n m a n c h e r a n n o i c o n s u e t i a p p u n t a m e n t i c o n l o s p e t t a c o l o d e l C a r o s e l l o d e l S a n R a f f a e l e V i t e r b o , d e l C a r o s e l l o d i L a n c e d e i L a n c i e r i d i M o n t e b e l l o e d e l t r a d i z i o n a l e C a r o s e l l o d e i C a r a b i n i e r i . G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a D i r e z i o n e G e n e r a l e p e r l ’ I p p i c a d e l M A S A F – M i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e F o r e s t e , d a l 1 3 a l 1 6 o t t o b r e i l C i r c o M a s s i m o s a r à i n o l t r e i l s u g g e s t i v o p a l c o s c e n i c o d e l C i r c u i t o A l l e v a t o r i a l e M A S A F , c o n l a t a p p a c h e e l e g g e r à i v i n c i t o r i r e g i o n a l i e i n t e r r e g i o n a l i d e l C e n t r o I t a l i a . N e l c o r s o d e l l a t r e g i o r n i p r e v i s t a a n c h e u n a t a v o l a r o t o n d a s u l t e m a d e l c a v a l l o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l a d i p e n d e n z a d i g i t a l e n e g l i a d o l e s c e n t i . D i e c i a n n i d i s t o r i a e d i e m o z i o n i c h e h a n n o r e s o i l L o n g i n e s G l o b a l C h a m p i o n s T o u r d i R o m a u n a p p u n t a m e n t o l e g g e n d a r i o , u n e v e n t o g l o b a l e c a p a c e d i m e t t e r e l a C i t t à E t e r n a a l c e n t r o d e l m o n d o d e g l i s p o r t e q u e s t r i . I p r i m i c i n q u e c a p i t o l i d e l c o n c o r s o s i s o n o c o n s u m a t i n e l l a c o r n i c e s u g g e s t i v a d e l l o S t a d i o d e i M a r m i , d o v e n e l 2 0 1 5 l a C a p i t a l e h a a c c o l t o p e r l a p r i m a v o l t a l a “ F o r m u l a 1 d e l l ’ E q u i t a z i o n e ” : d a a l l o r a l a c i t t à d i R o m a è e n t r a t a d i d i r i t t o t r a l e t a p p e p i ù i c o n i c h e d e l c i r c u i t o m o n d i a l e f o n d a t o d a J a n T o p s . N e l 2 0 1 5 i l t r i o n f o f u d i R o l f G ö r a n B e n g t s s o n , s e g u i t o n e l 2 0 1 6 d a l s u c c e s s o d i H a r r i e S m o l d e r s . N e l 2 0 1 7 l a g i o v a n e E v e l i n a T o v e k s o r p r e s e t u t t i , m e n t r e n e l 2 0 1 8 e n e l 2 0 1 9 B e n M a h e r c o n l ’ i n c o n t e n i b i l e E x p l o s i o n W f i r m ò u n a d o u b l e m e m o r a b i l e . G l i u l t i m i c i n q u e c a p i t o l i s o n o s t a t i s c r i t t i a l C i r c o M a s s i m o , u n p a l c o s c e n i c o u n i c o a l m o n d o , c a p a c e d i r i p o r t a r e d o p o o l t r e d u e m i l a a n n i i c a v a l l i a g a r e g g i a r e n e l p i ù g r a n d e s t a d i o d e l l ’ a n t i c a R o m a . Q u i h a n n o l a s c i a t o i l s e g n o M a l i n B a r y a r d - J o h n s s o n e O l i v i e r R o b e r t n e l l e d u e s e t t i m a n e d e l 2 0 2 1 . N e l 2 0 2 2 i l t r i o n f o d i C h r i s t i a n K u k u k , s e g u i t o n e l 2 0 2 3 d a H e n r i k V o n E c k e r m a n n c o n K i n g E d w a r d , f i n o a l l ’ u l t i m o a t t o , n e l 2 0 2 4 , c o n l a s t r a o r d i n a r i a v i t t o r i a d i V i c t o r B e t t e n d o r f i n s e l l a a F o x y d e l a R o q u e . U n d e c e n n i o c h e h a i n t r e c c i a t o s t o r i a , s p o r t e m i t o , s u g g e l l a n d o p e r s e m p r e i l l e g a m e t r a R o m a e l ’ e q u i t a z i o n e m o n d i a l e . L ' é l i t e d e l s a l t o o s t a c o l i m o n d i a l e s i r i t r o v e r à a l C i r c o M a s s i m o p e r d a r e l ’ a s s a l t o a i p u n t i i n p a l i o d e l l e d u e c o m p e t i z i o n i r e g i n e , q u e l l a i n d i v i d u a l e d e l L o n g i n e s G l o b a l C h a m p i o n s T o u r e n e l l a g a r a a s q u a d r e d e l l a G l o b a l C h a m p i o n s L e a g u e . A t r e t a p p e d a l t e r m i n e d e l l a s t a g i o n e r e g o l a r e ( R o m a a p p u n t o , R a b a t e R y a d ) l a p a r t i t a p e r i l t i t o l o i n d i v i d u a l e v e d e i l b e l g a G i l l e s T h o m a s ( Q i a r a D e K a l v a r i e , Q a l i s t a D n ) a l c o m a n d o d e l l a c l a s s i f i c a c o n 2 6 1 p u n t i , s e g u i t o i n s e c o n d a p o s i z i o n e c o n 2 0 6 p u n t i d a l l ’ o r o o l i m p i c o d i P a r i g i C h r i s t i a n K u k u k ( C h e c k e r 4 7 , C h a g e o r g e ) : i l c a v a l i e r e t e d e s c o , a t t u a l e n u m e r o 3 a l m o n d o , h a c o n q u i s t a t o i l G r a n P r e m i o L G C T d i R o m a n e l 2 0 2 2 . T e r z a p o s i z i o n e d e l r a n k i n g p e r i l d a n e s e A n d r e a s S c h o u ( B i l l y M a t a d o r ) a q u o t a 1 8 2 p u n t i . P i ù s t a c c a t i , a n c h e s e l ’ a r i t m e t i c a a l m o m e n t o m a n t i e n e i n v i t a l e s p e r a n z e d i a g g u a n t a r e i l t i t o l o s t a g i o n a l e , g l i o l a n d e s i H a r r i e S m o l d e r s ( q u a r t o , c o n 1 7 4 p u n t i ) e M a i k e l V a n d e r V l e u t e n ( i l g i à c a m p i o n e d e l m o n d o 2 0 1 4 e b r o n z o i n d i v i d u a l e a P a r i g i 2 0 2 4 è i n q u i n t a p o s i z i o n e a 1 7 3 . 5 ) e i l f r a n c e s e S i m o n e D e l e s t r e ( b r o n z o a s q u a d r e P a r i g i 2 0 2 4 , s e s t o a 1 6 4 . 2 ) . I l p r i m o i t a l i a n o d e l r a n k i n g è E m a n u e l e C a m i l l i , i n q u i n d i c e s i m a p o s i z i o n e c o n 1 2 8 . 6 7 p u n t i . G a r e g g e r a n n o a l C i r c o M a s s i m o a n c h e i l c a m p i o n e i n c a r i c a d e l L G C T 2 0 2 4 , l ’ a u s t r i a c o M a x K u h n e r , i l c a m p i o n e u s c e n t e d e l G r a n P r e m i o L G C T 2 0 2 4 d i R o m a , i l l u s s e m b u r g h e s e V i c t o r B e t t e n d o r f , i l b r i t a n n i c o B e n M a h e r , o r o d i T o k y o 2 0 2 0 a t t u a l e n u m e r o 2 a l m o n d o , e l o s v e d e s e H e n r i k V o n E c k e r m a n n , d o p p i o c a m p i o n e d e l m o n d o e o r o a s q u a d r e a T o k y o 2 0 2 0 , v i n c i t o r e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 3 d i R o m a . I t i t a n i d e l j u m p i n g m o n d i a l e s i s f i d e r a n n o n e l G r a n P r e m i o L G C T d i R o m a d o m e n i c a 1 2 o t t o b r e d a l l e 1 3 : 4 0 . C o n o s c i u t a g r a z i e a l l ’ a c c o s t a m e n t o c a l c i s t i c o c o m e “ l a C h a m p i o n s L e a g u e d e i C a v a l l i ” , a n c h e l a c o m p e t i z i o n e a s q u a d r e d e l l a G l o b a l C h a m p i o n s L e a g u e i n p r o g r a m m a v e n e r d ì 1 0 o t t o b r e p r o m e t t e d u e c a p i t o l i a l c a r d i o p a l m a ( r o u n d a l l e 1 2 : 1 5 e a l l e 1 5 : 3 5 ) : l a b a t t a g l i a p e r i l p r i m a t o i n c l a s s i f i c a è s e r r a t i s s i m a c o n i V a l k e n s w a a r d U n i t e d c a p i t a n a t i d a l b e l g a G i l l e s T h o m a s p r o v v i s o r i a m e n t e i n v e t t a g r a z i e a 2 6 1 p u n t i , s e g u i t i a 2 4 7 p u n t i d a l l e c a m p i o n e s s e i n c a r i c a d e l l a G C L 2 0 2 4 , l e C a n n e s S t a r s , s q u a d r a d i s o l e a m a z z o n i d o v e m i l i t a t r a l e a l t r e a n c h e l a n o s t r a G i u l i a M a r t i n e n g o M a r q u e t . T e r z a p i a z z a p e r i P r a g u e L i o n s ( 2 3 0 p u n t i ) , s q u a d r a d o v e f i g u r a a n c h e i l b e l g a P i e t e r D e v o s , g i à c a m p i o n e d ’ E u r o p a a s q u a d r e e b r o n z o a s q u a d r e a T o k y o 2 0 2 0 . A t r e t a p p e d a l t e r m i n e , l a l o t t a p e r i l t i t o l o s t a g i o n a l e a s q u a d r e t i e n e m a t e m a t i c a m e n t e i n v i t a l e s p e r a n z e f i n o a l l ’ o t t a v a c l a s s i f i c a t a . Q u e s t ’ a n n o a l C i r c o M a s s i m o i l t i f o s a r à a n c o r a p i ù a c c e s o p e r i b e n i a m i n i d i c a s a d e i R o m e G l a d i a t o r s ( q u i n d i c e s i m i , 1 3 1 p u n t i ) , l a s q u a d r a c h e r i c h i a m a i g l a d i a t o r i r o m a n i s e m p r e s o s t e n u t a d a l p u b b l i c o c a p i t o l i n o , g r a z i e a l l a p r e s e n z a n e l t e a m d e l n o s t r o E m a n u e l e G a u d i a n o . S a r a n n o d i e c i g l i a s s i n e l m a z z o a z z u r r o p r o n t i a s c e n d e r e i n c a m p o n e l w e e k e n d d i g a r e d e l C S I 5 * . I l p r i m o i t a l i a n o d e l r a n k i n g L G C T è E m a n u e l e C a m i l l i , c o n C h a c c o ' s G i r l s t a r e C h a c a r e n o P s , a s e g u i r e G u i d o G r i m a l d i i n s e l l a a M e s s i 7 e G e n t l e m a n , E m a n u e l e G a u d i a n o ( V a s c o 1 1 8 , E s t e b a n D e H u s ) , G i a c o m o C a s a d e i ( M a r b e l l a D u C h a b l i , C o r r a d i e n a V a n ' t K l e i n A s d o n k z ) , P i e r g i o r g i o B u c c i ( P a l l i e t e r V d N . r a n c h , C o r t e z V a n ' t K l e i n A s d o n k Z ) , N i c o L u p i n o ( I n i e s t a , C h a c c a n d r o ) , M a u r o J r . M a t t e u c c i ( F i l i p p o ) e R i c c a r d o P i s a n i ( C h a c c o ' s L a w i t o P s ) . C o m p l e t a i l q u a d r o d e g l i a z z u r r i l ’ I t a l i a a l f e m m i n i l e , c h e s a r à r a p p r e s e n t a t a d a l l e a m a z z o n i G i u l i a M a r t i n e n g o M a r q u e t ( C o y n o r ) e C l a r a P e z z o l i ( H a d e w y n V a n ' t R a v e n n e s t , F a n t a s i a D e B e a u f o u r ) . N u t r i t i s s i m a l a p r e s e n z a d e l l e a m a z z o n i e d e i c a v a l i e r i a z z u r r i c h e p r e n d e r a n n o p a r t e a l l e g a r e d e l C S I 2 * , c h e s i t e r r a n o s e m p r e l a m a t t i n a a p r e l u d i o d e l l e C S I 5 * d i g i o r n a t a e d e l l e s f i d e d e l c i r c u i t o L G C T : t r a q u e s t i f i g u r a n o G i a n l u c a A p o l l o n i , F i l i p p o B o l o g n i , A l e s s a n d r a B o n i f a z i , L u c a C o a t a , S t e f a n o D e C o l l e , C h r i s t i a n o D i C a p r i o , I r e n e D i C a p r i o , M a r t i n a F e r r a r i , A c h i l l e G a s p e r i n i , E m a n u e l e G r i m a l d i , A u r o r a G u a r a g n o , M a r t i n a L a i n , G i u l i a M a t t i o l i , L a u r a P e r b e l l i n i , M a r c o S a s s a r a , A n d r e a S c i a n a r o , M a t t e o T e s t a , M a r i a S o l e T o r l o n i a , I s a b e l l a T o r t o r i e l l o , D a v i d e V i t a l e e m o l t i a l t r i . I n g r e s s o g r a t u i t o a l l e g a r e e u n r i c c o p r o g r a m m a d i i n i z i a t i v e p e r i l p u b b l i c o d i t u t t e l e e t à , a p p a s s i o n a t i e f a m i g l i e . È q u e s t a l a f o r m u l a v i n c e n t e d e l L o n g i n e s G l o b a l C h a m p i o n s T o u r d i R o m a , c h e d a d i e c i a n n i a f f i a n c a a u n a p p u n t a m e n t o s p o r t i v o d i m a s s i m o l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e u n f i t t o c a l e n d a r i o d i e v e n t i c o l l a t e r a l i d e d i c a t i a c i t t a d i n i e t u r i s t i . U n ’ e s p e r i e n z a c h e t r a s f o r m a l a C a p i t a l e i n u n a s t r a o r d i n a r i a v e t r i n a i n t e r n a z i o n a l e d e l l a s t o r i a , d e l l e t r a d i z i o n i e d e l l ’ e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y , c e l e b r a n d o l ’ u n i o n e t r a s p o r t , c u l t u r a e b e l l e z z a n e l l a c o r n i c e u n i c a d e l C i r c o M a s s i m o . I l c a v a l l o s a r à i l p r o t a g o n i s t a i n d i s c u s s o , e s a p r à c o n i u g a r e l o s p o r t d i v e r t i c e c o n l ’ e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y , l a s o l i d a r i e t à , l ’ a r t e , l a s t o r i a , l a t r a d i z i o n e e l a c u l t u r a . A l C i r c o M a s s i m o e m e r g e r à i l v a l o r e d e l c a v a l l o c o m e a t l e t a , a m i c o e d i n s o s t i t u i b i l e r i s o r s a s o c i a l e e c u l t u r a l e . P e r g i o v a n i c a v a l i e r i e p i c c o l i f a n t o r n a l a F u t u r e C h a m p i o n s P o w e r e d b y W h i s p e r , i l p r o g e t t o p e r v i v e r e d a v i c i n o l a p r e p a r a z i o n e i n c a m p o p r o v a , i n c o n t r a r e i p r o p r i i d o l i e a s s i s t e r e a t u t t e l e g a r e d e i m i g l i o r i b i n o m i d e l m o n d o . P e r i p i ù p i c c o l i e c c o i l B a b y H o r s e V i l l a g e , d o v e s a r à p o s s i b i l e f a r e i l b a t t e s i m o d e l l a s e l l a e d e l l e c a r r o z z e . S u i m a x i - s c h e r m i a l l e s t i t i n e l l ’ i m p i a n t o s a r a n n o t r a s m e s s i v i d e o s u g g e s t i v i c o n u n ’ a c c u r a t a r i c o s t r u z i o n e v i r t u a l e i n 3 D d e l C i r c o M a s s i m o , c h e r i p o r t e r a n n o i l p u b b l i c o n e l l ’ A n t i c a R o m a d e n t r o u n o d e i s u o i m o n u m e n t i p i ù i m p o r t a n t i . P r o p o s t e c u l t u r a l i , p r e s e n t a z i o n i , m o s t r e i n t e r a t t i v e , r i e v o c a z i o n i s t o r i c h e , o l t r e a g l i i m m a n c a b i l i a p p u n t a m e n t i s e r a l i c o n g l i s h o w e q u e s t r i . V e n e r d ì 1 0 e s a b a t o 1 1 o t t o b r e d a l l e 2 0 : 0 0 l o s p e t t a c o l o s o t t o l e s t e l l e d i r e t t o d a S a b i n a D o m a n i c o “ C a v a l l i e R o m a – R e s p e c t ” c o n l a r e g i a d i U m b e r t o S c o t t i . T a n t e l e i n i z i a t i v e r i v o l t e a l s o c i a l e , t r a l e q u a l i i l p r o g e t t o c o n A S I “ I o c i s t o d e n t r o ” c h e c o i n v o l g e r à d e t e n u t i i n p e r m e s s o , e x d e t e n u t i o d e t e n u t i i n s e m i l i b e r t à c h e s a r a n n o c h i a m a t i a s v o l g e r e m a n s i o n i d i s i c u r e z z a e d a l t r e a t t i v i t à d i r e i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v e e f o r m a t i v e . R a p p r e s e n t a z i o n i t e a t r a l i e l i r i c h e i m p r e z i o s i r a n n o l a t r e g i o r n i d i e v e n t o p r i m a e d o p o l e g a r e p i ù a t t e s e . N o n m a n c h e r a n n o i c o n s u e t i a p p u n t a m e n t i c o n l o s p e t t a c o l o d e l C a r o s e l l o d e l S a n R a f f a e l e , d e l C a r o s e l l o d i L a n c e d e i L a n c i e r i d i M o n t e b e l l o e d e l t r a d i z i o n a l e C a r o s e l l o d e i C a r a b i n i e r i . I b i g l i e t t i d ' i n g r e s s o g r a t u i t i p e r i l L o n g i n e s G l o b a l C h a m p i o n s T o u r d i R o m a p o s s o n o e s s e r e p r e n o t a t i a t t r a v e r s o l a s e m p l i c e r e g i s t r a z i o n e s u l s i t o u f f i c i a l e d e l c i r c u i t o a l l i n k : h t t p s : / / w w w . g c g l o b a l c h a m p i o n s . c o m / e n - u s / s c h e d u l e / 2 0 2 5 / r o m e / a d m i s s i o n . G r a z i e a l r e c e n t e r i n n o v o d e l l a p a r t n e r s h i p p l u r i e n n a l e c o n W a r n e r B r o s D i s c o v e r y , a n c h e i l L o n g i n e s G l o b a l C h a m p i o n s T o u r e l a G l o b a l C h a m p i o n s L e a g u e d i R o m a s a r a n n o t r a s m e s s i i n d i r e t t a ( v i s i o n e l i n e a r e e o n - d e m a n d ) s u i c a n a l i d i E u r o s p o r t a t t r a v e r s o l e p i a t t a f o r m e d i D A Z N e D i s c o v e r y + . W a r n e r B r o s D i s c o v e r y s i è a s s i c u r a t o i d i r i t t i p e r t r a s m e t t e r e l ’ i n t e r a s t a g i o n e d e l c i r c u i t o g r a z i e a u n a c c o r d o p l u r i e n n a l e c h e g a r a n t i r à l a c o p e r t u r a p e r m i l i o n i d i s p e t t a t o r i c o n l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a c o m p e t i z i o n e i n 1 5 0 m e r c a t i e u r o p e i , a m e r i c a n i e a s i a t i c i . W a r n e r B r o s D i s c o v e r y è H o m e o f t h e O l y m p i c s i n E u r o p a e l ’ e q u i t a z i o n e f a p a r t e d e l s u o p o r t f o l i o d i s p o r t o l i m p i c i , u n i c o b r o a d c a s t e r d e g l i e v e n t i e q u e s t r i i n I t a l i a f i n o a i G i o c h i O l i m p i c i d i B r i s b a n e 2 0 3 2 .