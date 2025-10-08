R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n n u o v o s t r u m e n t o c h e t r a s f o r m a i l p a t r i m o n i o U n e s c o d e l l a D i e t a M e d i t e r r a n e a i n i n t e l l i g e n z a o p e r a t i v a p e r i l r e t a i l i t a l i a n o . L a p r e s e n t a z i o n e i n o c c a s i o n e d e l l a X V e d i z i o n e d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m 2 0 2 5 , i l 1 4 o t t o b r e p r e s s o l a F o n d a z i o n e U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o ( U n i M i ) . " L a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l 2 0 2 2 h a p o s t o s a l u t e e a m b i e n t e c o m e l i m i t i a l l ’ a t t i v i t à e c o n o m i c a . N o n è p i ù s o l o u n ’ o p p o r t u n i t à , è u n i m p e r a t i v o - s o t t o l i n e a E n r i c o G i o v a n n i n i , c o o r d i n a t o r e s c i e n t i f i c o d e l p r o g e t t o e d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o A S v i S - E i l r e t a i l , a t t r a v e r s o c u i p a s s a l a m a g g i o r p a r t e d e l l e s c e l t e a l i m e n t a r i , s i t r o v a a l c e n t r o d i q u e s t a r e s p o n s a b i l i t à " . " N e s s u n o c h e f a c c i a s e r i a m e n t e i l m e s t i e r e d e l d i s t r i b u t o r e , d e l t r a s f o r m a t o r e o d e l l ’ a g r i c o l t o r e p u ò i g n o r a r e l a c o s t a n t e r i c e r c a d i s a l u b r i t à d a p a r t e d e i c o n s u m a t o r i " , a g g i u n g e M a u r o L u s e t t i , p r e s i d e n t e C o n a d . I l p r o g e t t o H u m a n & G r e e n R e t a i l E x p e r i e n c e n a s c e d a i f o n d a t o r i d e l F o r u m - N d b I l M a r k e t i n g C o n s a p e v o l e e P l e f E t s - c h e h a n n o r a c c o l t o l a c o l l a b o r a z i o n e d i U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o , F u t u r e F o o d I n s t i t u t e , A S v i S e p a r t n e r o p e r a t i v i c o m e C o r t i l i a e d E a s y C o o p c h e h a n n o g i à a v v i a t o i p r i m i t e s t . I l s i s t e m a a s s e g n a u n p u n t e g g i o d a 0 a 1 0 0 a o g n i p r o d o t t o , i n t e g r a n d o a d e r e n z a m e d i t e r r a n e a , l i v e l l o d i t r a s f o r m a z i o n e , i m p a t t o a m b i e n t a l e e t e r r i t o r i a l i t à . " L ’ e s p e r i e n z a c h e d a 1 5 a n n i c i v e d e i m p e g n a t i n e l p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à n e l l a r g o c o n s u m o c i h a p o r t a t o a i n d i v i d u a r e c o n l a r g o a n t i c i p o l a n e c e s s i t à d i d a r e s t r u m e n t i s e m p l i c i e c o n c r e t i a l r e t a i l - s p i e g a D o m e n i c o C a n z o n i e r o , c o - f o n d a t o r e d e l F o r u m e c o o r d i n a t o r e d e l p r o g e t t o - S i n o a d o g g i q u e s t o c o m p i t o e r a a f f i d a t o a i g r e e n c l a i m , c h e p e r ò s o n o o r m a i s u o l t r e l ’ 8 0 % d e i p r o d o t t i s e n z a a v e r g e n e r a t o u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o . C ’ è b i s o g n o q u i n d i d i s p o s t a r e l ’ a t t e n z i o n e s u l l e c a t e g o r i e d i p r o d o t t o e i n c e n t i v a r e q u e l l e c h e r i s p e c c h i a n o l a D i e t a M e d i t e r r a n e a , p e r a i u t a r e l e p e r s o n e a f a r e u n a s p e s a a m i n o r e i m p r o n t a a m b i e n t a l e , a m a g g i o r e q u i l i b r i o n u t r i z i o n a l e e a n c h e p i ù c o n v e n i e n t e e c o n o m i c a m e n t e " . " L a D i e t a M e d i t e r r a n e a n o n è s o l o u n m o d e l l o a l i m e n t a r e , m a u n c o d i c e c u l t u r a l e e a n t r o p o l o g i c o . U n s i s t e m a d i r e l a z i o n i c h e a b b r a c c i a b i o d i v e r s i t à , s t a g i o n a l i t à , c o n v i v i a l i t à , i n t e r d i p e n d e n z a c o n i l t e r r i t o r i o - a g g i u n g e S a r a R o v e r s i , f o u n d e r e p r e s i d e n t e d e l F u t u r e F o o d I n s t i t u t e - I l p r o g e t t o H u m a n & G r e e n R e t a i l E x p e r i e n c e n a s c e d a l l a v o l o n t à d i t r a s f o r m a r e q u e s t o p a t r i m o n i o n o n i n u n c l a i m n o s t a l g i c o , m a i n u n c r i t e r i o c o n c r e t o d i p r o g e t t a z i o n e d e l l a d i s t r i b u z i o n e a l i m e n t a r e c o n t e m p o r a n e a " . A l F o r u m d e l 1 4 o t t o b r e i n t e r v e r r a n n o i v e r t i c i d i C o n a d e C o o p I t a l i a , i m a n a g e r s o s t e n i b i l i t à d i C o r a l i s , C r a i , P e n n y e L i d l , i n s i e m e a d a z i e n d e d e l l ’ i n d u s t r i a a l i m e n t a r e ( F r u t t a g e l , B o l t o n F o o d , O l e i f i c i o Z u c c h i ) e a l l e r a p p r e s e n t a n z e a g r i c o l e ( C o n f a g r i c o l t u r a , C o l d i r e t t i ) . " N o n p u o i d i r e c h e t i i n t e r e s s a l a s a l u t e d e l c o n s u m a t o r e e p o i s p i n g e r e p r o d o t t i c o n m o l t o z u c c h e r o - a f f e r m a S t a n i s l a o F a b b r i n o , p r e s i d e n t e F r u t t a g e l e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o D e c o I n d u s t r i e - Q u e s t a è l a s o s t e n i b i l i t à d e l s e c o n d o t e m p o : q u e l l a c h e t i f a s p o s a r e p r i n c i p i a n c h e q u a n d o p o s s o n o m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e u n p o ’ i l t u o p r o f i t t o . S e c i c r e d i d a v v e r o , a l l e i n t e n z i o n i d e v o n o s e g u i r e l e a z i o n i " . L ’ o b i e t t i v o d e l l ' e v e n t o è i d e n t i f i c a r e g l i o p e r a t o r i c h e v o g l i o n o p r o s e g u i r e i l p e r c o r s o e a v v i a r e u n a f a s e d i p r o g e t t a z i o n e c o n d i v i s a p e r d e f i n i r e g o v e r n a n c e , s t a n d a r d , t i m e l i n e e m o d a l i t à o p e r a t i v e d i q u e l l o c h e s i a v v i a a d e s s e r e i l p r i m o s t r u m e n t o c h e t r a s f o r m a i l p a t r i m o n i o U n e s c o d e l l a D i e t a M e d i t e r r a n e a i n i n t e l l i g e n z a s t r a t e g i c a p e r l a d i s t r i b u z i o n e e p e r i c o n s u m a t o r i .