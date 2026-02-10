R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D o p o i l p r i m o i n c o n t r o d i n o v e m b r e d e d i c a t o a i b e n e f i c i c l i n i c i e s o c i a l i d e l l e t e r a p i e l o n g a c t i n g , s i è s v o l t o i e r i , 9 f e b b r a i o , a F i r e n z e i l s e c o n d o a p p u n t a m e n t o d e l p r o g e t t o ' H i v e t e r a p i e L o n g - A c t i n g : u n p a s s o v e r s o i n f e z i o n i z e r o ' , p r o m o s s o d a S a n i t a n o v a c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a S i m i t - S o c i e t à i t a l i a n a d i m a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i . A l c e n t r o d e l c o n f r o n t o : o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i , p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i e p r e v e n z i o n e , e l e m e n t i c h i a v e p e r r e n d e r e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a r e a l m e n t e a c c e s s i b i l e a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p e r s o n e . L ' i n c o n t r o , d a l t i t o l o ' O r g a n i z z a z i o n e l o g i s t i c a d e l l e t e r a p i e l o n g a c t i n g i n H i v e r u o l o d e l l a P r E p n e l l a p r e v e n z i o n e ' , h a c o i n v o l t o i n f e t t i v o l o g i , d i r e z i o n i s a n i t a r i e e s t a k e h o l d e r r e g i o n a l i i n u n c o n f r o n t o p r a t i c o s u r e q u i s i t i o r g a n i z z a t i v i , c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i e p e r c o r s i i d e a l i d i p r e s a i n c a r i c o . A r a f f o r z a r e i m e s s a g g i e m e r s i d a l c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e - i n f o r m a u n a n o t a - s o n o s t a t e r e a l i z z a t e 3 v i d e o i n t e r v i s t e a d a l t r e t t a n t i i n f e t t i v o l o g i d e l l a r e t e t o s c a n a c h e r a c c o n t a n o b i s o g n i , c r i t i c i t à e s o l u z i o n i o p e r a t i v e n e l l a g e s t i o n e d e l l ' H i v o g g i . N e l l a s u a v i d e o i n t e r v i s t a , F i l i p p o B a r t a l e s i , o s p e d a l e S a n t a M a r i a A n n u n z i a t a - A s l T o s c a n a C e n t r o , F i r e n z e , h a s o t t o l i n e a t o c o m e p r e s e r v a r e l ' a d e r e n z a a l l a t e r a p i a a n t i r e t r o v i r a l e s i a f o n d a m e n t a l e n o n s o l o p e r i l b e n e s s e r e d e l l a p e r s o n a , m a a n c h e p e r r i d u r r e l a c i r c o l a z i o n e d e l v i r u s s e c o n d o i l p r i n c i p i o U = U ( U n d e t e c t a b l e = U n t r a n s m i t t a b l e ) . B a r t a l e s i h a e v i d e n z i a t o i n o l t r e i l p e s o d e l l o s t i g m a , i n p a r t i c o l a r e q u e l l o l e g a t o a l l a ' v i s i b i l i t à n o n v o l u t a ' d e l l a p e r s o n a c o n H i v o d i c h i u t i l i z z a l a P r E p , l a p r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e . I n q u e s t o s c e n a r i o , l e t e r a p i e l o n g a c t i n g - s e c o n d o l ' e s p e r t o - r a p p r e s e n t a n o " u n a r i s p o s t a c o n c r e t a : g a r a n t i s c o n o a d e r e n z a g r a z i e a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d a p a r t e d e l l ' o p e r a t o r e s a n i t a r i o , f a v o r i s c o n o u n d i a l o g o c o s t a n t e m e d i c o - p a z i e n t e e a z z e r a n o i l r i s c h i o d i s t i g m a l e g a t o a l l ' a s s u n z i o n e q u o t i d i a n a d e l f a r m a c o " . I l t e m a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e è s t a t o a l c e n t r o d e l l ' i n t e r v i s t a a M a r c o P o z z i d e l l ' A o u C a r e g g i , F i r e n z e , c h e h a r i c h i a m a t o l a n e c e s s i t à d i r i p e n s a r e i m o d e l l i a s s i s t e n z i a l i p e r i n t e g r a r e l e t e r a p i e l o n g a c t i n g n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a . " L ' i n n o v a z i o n e - h a s p i e g a t o - d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t a d a p e r c o r s i e f f i c i e n t i , c a p a c i d i o t t i m i z z a r e i l t e m p o d i m e d i c i e p a z i e n t i , s e n z a p e r d e r e q u a l i t à " . U n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r g a r a n t i r e e q u i t à d i a c c e s s o e s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a . S u l l a p r e v e n z i o n e B a r b a r a R o s s e t t i , o s p e d a l e M i s e r i c o r d i a - A s l T o s c a n a S u d E s t , G r o s s e t o , h a s o t t o l i n e a t o c h e p r e v e n i r e l ' H i v è p o s s i b i l e g r a z i e a m o l t e p l i c i s t r u m e n t i , e l a P r E p r a p p r e s e n t a " u n ' a r m a f o r m i d a b i l e " p e r p o p o l a z i o n i a r i s c h i o . I n p a r t i c o l a r e , " l a P r E p l o n g a c t i n g p u ò e s s e r e d e c i s i v a p e r i n g a g g i a r e p e r s o n e d i f f i c i l i d a i n t e r c e t t a r e , c h e a l t r i m e n t i n o n a v r e b b e r o a c c e s s o a u n a s t r a t e g i a p r e v e n t i v a e f f i c a c e " . I l p r o g e t t o , s o t t o l a r e s p o n s a b i l i t à s c i e n t i f i c a d i M a r c o F a l c o n e , u n i v e r s i t à d i P i s a , e D a n i l o T a c c o n i , A s l T o s c a n a S u d E s t , A r e z z o - c o n c l u d e l a n o t a - c o n f e r m a i l v a l o r e d e l d i a l o g o i s t i t u z i o n a l e c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r r i d u r r e l ' i n c i d e n z a d e l l ' H i v e a v v i c i n a r e l ' o b i e t t i v o ' i n f e z i o n i z e r o ' a n c h e i n T o s c a n a .