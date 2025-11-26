R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C a m p a g n e c o m e ‘ C h o o s e Y o u = L a s c e l t a s e i T u ’ , “ s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c h é p a r l a n o d i r e t t a m e n t e a l l e p e r s o n e c o n H i v c o n u n l i n g u a g g i o c h i a r o , r i s p e t t o s o e a l p a s s o c o n i t e m p i . O f f r o n o i n f o r m a z i o n i a f f i d a b i l i s u l l a t e r a p i a , s u i d i r i t t i , s u l l a s a l u t e s e s s u a l e , s u l s i g n i f i c a t o d i U = U , a i u t a n d o l e p e r s o n e a s e n t i r s i p a r t e a t t i v a d e l p r o p r i o p e r c o r s o d i c u r a ” . C o s ì D a v i d e M o s c h e s e , i n f e t t i v o l o g o d e l l ’ A s s t F a t e b e n e f r a t e l l i S a c c o d i M i l a n o i n v i s t a d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o l ’ A i d s c h e s i c e l e b r a o g n i a n n o i l 1 ° d i c e m b r e , c o m m e n t a l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d i G i l e a d S c i e n c e s . “ L a v i t a d e l l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v è c a m b i a t a i n m o d o r a d i c a l e - s p i e g a l ’ e s p e r t o - O g g i , g r a z i e a l l e t e r a p i e m o d e r n e e s e m p l i c i d a a s s u m e r e e a l t a m e n t e e f f i c a c i , è p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e u n a q u a l i t à d i v i t a e u n ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a p a r a g o n a b i l e a q u e l l a d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e . L ’ i n f e z i o n e è d i v e n t a t a u n a c o n d i z i o n e c r o n i c a e g e s t i b i l e . C h i s e g u e r e g o l a r m e n t e l a t e r a p i a m a n t i e n e l a c a r i c a v i r a l e n o n r i l e v a b i l e e p u ò v i v e r e p i e n a m e n t e l a p r o p r i a v i t a a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a a f f e t t i v o , s e s s u a l e e f a m i l i a r e . A b b i a m o i n o l t r e u n p r i n c i p i o s c i e n t i f i c o f o n d a m e n t a l e , q u e l l o d e l l ’ U = U - U n d e t e c t a b l e = U n t r a n s m i t t a b l e , o v v e r o n o n r i l e v a b i l e = n o n t r a s m i s s i b i l e - c h e d i m o s t r a c o m e u n a p e r s o n a c o n v i r u s n o n r i l e v a b i l e s u l s a n g u e n o n t r a s m e t t a l ’ H i v p e r v i a s e s s u a l e . Q u e s t o h a u n i m p a t t o e n o r m e n e l r i d u r r e l e a n s i e e l o s t i g m a , r e s t i t u e n d o s e r e n i t à e p r o s p e t t i v e c h e f i n o a p o c h i d e c e n n i f a e r a n o i m p e n s a b i l i p e r l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v ” . S e c o n d o M o s c h e s e , q u e s t e c a m p a g n e “ c o n t r i b u i s c o n o a r i d u r r e l o s t i g m a s i a e s t e r n o c h e i n t e r i o r i z z a t o , f a v o r i s c o n o l ’ a d e r e n z a a l l a t e r a p i a e i n c o r a g g i a n o u n r a p p o r t o p i ù a p e r t o e s i n c e r o c o n i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . R e n d e r e i p a z i e n t i p i ù c o n s a p e v o l i e i n f o r m a t i - s o t t o l i n e a - s i g n i f i c a i n f a t t i a i u t a r l i a f a r e s c e l t e l i b e r e , i n f o r m a t e m a a n c h e c o n s a p e v o l i e q u e s t o s i p r o d u c e i n m i g l i o r i r i s u l t a t i c l i n i c i e i n u n a q u a l i t à d e l l a v i t a p i ù a l t a . S o n o i n i z i a t i v e c h e o v v i a m e n t e n o n s o s t i t u i s c o n o l a p a r t e o s p e d a l i e r a d e l p e r c o r s o d i c u r a - c o n c l u d e - m a c h e l a p o t e n z i a n o e q u i n d i s i l a v o r a d i c o n c e r t o p e r o t t e n e r e i l m a s s i m o d a l p e r c o r s o d i c u r a e m e t t e r e s e m p r e d a v v e r o a l c e n t r o l a p e r s o n a ” .