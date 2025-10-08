R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - O g n i a n n o i l 2 1 o t t o b r e è u n a d a t a s p e c i a l e p e r m i l i o n i d i a p p a s s i o n a t i : è i l ' R i t o r n o a l f u t u r o D a y ' . I l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 5 è l a d a t a i m p o s t a t a d a M a r t y M c F l y n e l l a D e L o r e a n e d a q u e l m o m e n t o è d i v e n t a t o u f f i c i a l m e n t e i l g i o r n o d e l l e c e l e b r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d e d i c a t e a l l a s a g a . I l 4 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' u s c i t a d e l p r i m o c a p i t o l o i l f e n o m e n o c u l t u r a l e d i ' R i t o r n o a l F u t u r o ' v i e n e c e l e b r a t o a l l ’ H a r d R o c k C a f e d i R o m a c o n u n e v e n t o e s c l u s i v o c h e t r a s p o r t e r à i f a n d i r e t t a m e n t e a H i l l V a l l e y . L ' i n i z i a t i v a , o r g a n i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n H i l l V a l l e y I t a l i a , s i p r o p o n e d i c o m m e m o r a r e i l c e l e b r e f i l m e l a s u a c o l o n n a s o n o r a c h e h a s e g n a t o u n ' i n t e r a g e n e r a z i o n e . L ' a p p u n t a m e n t o a v r à i n i z i o a l l e o r e 1 9 . 3 0 , o f f r e n d o a g l i o s p i t i l ' o p p o r t u n i t à d i i m m e r g e r s i n e l l ' a t m o s f e r a d e l c u l t a n n i ' 8 0 c o n u n a s p e c i a l e a c c o g l i e n z a c h e i n c l u d e l a p o s s i b i l i t à d i s c a t t a r e f o t o a l f i a n c o d e l l a m i t i c a D e L o r e a n . D u r a n t e l a s e r a t a v e r r à p r e s e n t a t o i n a n t e p r i m a i l l i b r o ' I l r a g a z z o d e l F u t u r o ' d i M i c h a e l J . F o x , a c u r a d i T e a , c h e c o n d u r r à u n ' i n t e r v i s t a s e g u i t a d a u n a s e s s i o n e d i d o m a n d e e r i s p o s t e a p e r t a a l p u b b l i c o . A l l ' i n c o n t r o p a r t e c i p e r à a n c h e u n o s p i t e d ' e c c e z i o n e , i l g i o r n a l i s t a M a u r o D o n z e l l i . L ' e v e n t o p r o s e g u i r à c o n m o m e n t i d i i n t r a t t e n i m e n t o p e n s a t i p e r i f a n : u n m e n ù d e d i c a t o s a r à a d i s p o s i z i o n e p r i m a c h e u n D J S e t f a c c i a r i v i v e r e l a c o l o n n a s o n o r a d e l f i l m e a l t r i b r a n i i c o n i c i d e g l i a n n i ' 8 0 , a n i m a n d o l a s e r a t a f i n o a l l e 2 3 . P r e v i s t a u n a s o r p r e s a p e r c h i s i p r e s e n t e r à v e s t i t o a t e m a .