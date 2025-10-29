R a v e n n a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M i r a b i l a n d i a s i p r e p a r a a l l u n g o w e e k e n d d i H a l l o w e e n c o n t r e g i o r n a t e i m p e r d i b i l i - 3 1 o t t o b r e , 1 e 2 n o v e m b r e - p e r u n g r a n f i n a l e d a b r i v i d o e d i v e r t i m e n t o p e r t u t t a l a f a m i g l i a . A p e r t u r e s t r a o r d i n a r i e f i n o a m e z z a n o t t e p e r m e t t e r a n n o d i v i v e r e a p p i e n o l e t e n e b r e e l e s u g g e s t i v e a t m o s f e r e h o r r o r d e l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a . S c e n e d e l c r i m i n e , c i m i t e r i i n f e s t a t i , t u n n e l o s c u r i , c l o w n m a l v a g i e c r e a t u r e m a g i c h e s o n o i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ H a l l o w e e n d e l P a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a . D a n o n p e r d e r e S u b u r b i a , l a h o r r o r z o n e d i o l t r e 3 0 . 0 0 0 m q a b i t a t a d a z o m b i e e v a m p i r i , e i t u n n e l h o r r o r c o m e M r B l a c k m o o n ' s H y p n o t i c C i r c u s , A p a r t m e n t # 1 6 2 , A c i d R a i n e L l o r o n a . P e r i p i ù p i c c o l i , e s p e r i e n z e s p a v e n t o s a m e n t e d i v e r t e n t i c o n T h e M i n i Z o m b i e A c a d e m y e L a C a m e r a d e l l e M e r a v i g l i e . I n p r o g r a m m a a n c h e s h o w e s p e t t a c o l i a t e m a : t r a l e n o v i t à i l N i c k e l o d e o n H a l l o w e e n P a r t y , o l t r e a m u s i c a l , p a r a t e e p e r f o r m a n c e m o z z a f i a t o i n o g n i a r e a d e l P a r c o . A d i s p o s i z i o n e d e i v i s i t a t o r i n o n m a n c h e r à i l d i v e r t i m e n t o e l ’ a d r e n a l i n a d e l l e t a n t e a t t r a z i o n i d e l P a r c o . L a p a u r a è d i c a s a a M i r a b i l a n d i a f i n o a d o m e n i c a 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 , u l t i m o g i o r n o d i a p e r t u r a s t a g i o n a l e d e l P a r c o . P e r u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i e p e r s c o p r i r e i d e t t a g l i d i t u t t e l e o f f e r t e e p r o m o z i o n i i n c o r s o : w w w . m i r a b i l a n d i a . i t