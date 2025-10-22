M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l l e a s i n g c o n t i n u a a e s s e r e u n m o t o r e d i s v i l u p p o p e r l ' e c o n o m i a r e a l e , s o s t e n e n d o i n v e s t i m e n t i , i n n o v a z i o n e e t r a n s i z i o n e p r o d u t t i v a . S e g u a r d i a m o i s i n g o l i c o m p a r t i , l a c r e s c i t a è d i f f u s a " . L o h a a f f e r m a t o o g g i i l p r e s i d e n t e d i A s s i l e a , P a o l o G u z z e t t i , a p r e n d o i l S a l o n e d e l L e a s i n g 2 0 2 5 , i n c o r s o a M i l a n o . " N e i p r i m i 9 m e s i d e l 2 0 2 5 i l l e a s i n g s i c o n f e r m a c o m e p r i n c i p a l e s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e p e r i n v e s t i r e , i n n o v a r e e c r e s c e r e - h a p o i s o t t o l i n e a t o G u z z e t t i - . A b b i a m o r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a d e l 5 , 2 % , c o n v o l u m e d i n u o v e o p e r a z i o n i v i c i n o a i 2 6 m i l i a r d i d i e u r o " .