B i s s a u , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s / A f o ) - S o n o s t a t i u d i t i g l i s p a r i n e i p r e s s i d e l p a l a z z o p r e s i d e n z i a l e d e l l a G u i n e a - B i s s a u . L o h a r i f e r i t o l ' A f p , p a r l a n d o d i p a s s a n t i c h e s o n o f u g g i t i p e r m e t t e r s i a l r i p a r o , m e n t r e i l P a e s e a t t e n d e i r i s u l t a t i d e l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i e l e g i s l a t i v e d i d o m e n i c a . I l p a r t i t o d e l p r e s i d e n t e u s c e n t e U m a r o S i s s o c o E m b a l o e i l c a n d i d a t o d e l l ' o p p o s i z i o n e F e r n a n d o D i a s d e C o s t a h a n n o e n t r a m b i r i v e n d i c a t o l a v i t t o r i a i e r i , m e n t r e i r i s u l t a t i p r o v v i s o r i u f f i c i a l i s o n o a t t e s i p e r g i o v e d ì . D a l l a s u a i n d i p e n d e n z a , i l P a e s e h a v i s s u t o q u a t t r o c o l p i d i S t a t o e u n a s e r i e d i t e n t a t i v i d i c o l p o d i S t a t o .