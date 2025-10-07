M i l a n o , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " B e n e l e d i c h i a r a z i o n i d e l C a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z i n t e m a d i a u t o m o t i v e e , n e l l o s p e c i f i c o , a t u t e l a d e l l ’ i n d u s t r i a d e l s e t t o r e . C o n c e t t i c h i a r i c o m e ' n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a ' e n e t t a c o n t r a r i e r à a l l o ' s t o p d e l l e v e n d i t e d i a u t o a m o t o r e e n d o t e r m i c o d o p o i l 2 0 3 5 ' . L e p o s i z i o n i c h e l a L o m b a r d i a s o s t i e n e d a a n n i , c o n d i v i s e a n c h e d a l l ’ A u t o m o t i v e r e g i o n s a l l i a n c e , s t a n n o t r o v a n d o s e m p r e p i ù c o n s e n s o " . L o d i c h i a r a l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o G u i d e s i . P e r G u i d e s i " è a r r i v a t o i l m o m e n t o c h e t u t t i c o l o r o c h e h a n n o a c u o r e i l f u t u r o d e l l ’ i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a c h i e d a n o a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d i m e t t e r e f i n a l m e n t e i n c a m p o a z i o n i f o r t i e c o n c r e t e p e r s c o n g i u r a r e i l p i ù g r a n d e s u i c i d i o e c o n o m i c o d e l l a s t o r i a " . E a v v e r t e : " L a p r e s i d e n t e v o n d e r L e y e n a d e s s o d e c i d a s e t e n t a r e d i s a l v a r e 1 3 m i l i o n i d i p o s t i d i l a v o r o o , a l c o n t r a r i o , d i d i s t r u g g e r e d e f i n i t a m e n t e l a p i ù g r a n d e i n d u s t r i a e u r o p e a " .