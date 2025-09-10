M i l a n o , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i s o n o r i t r o v a t e a M o n a c o d i B a v i e r a l e 4 0 R e g i o n i a p p a r t e n e n t i a l l ' A u t o m o t i v e r e g i o n s a l l i a n c e ( A r a ) , l a r e a l t à e u r o p e a c h e r a g g r u p p a i t e r r i t o r i m a n i f a t t u r i e r i p i ù i m p o r t a n t i d e l C o n t i n e n t e e c h e h a n n o u n a p r e s e n z a s i g n i f i c a t i v a d i a z i e n d e d e l s e t t o r e A u t o m o t i v e . A c a p o d e l l ' A r a c ' è l a L o m b a r d i a c o n l ' a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , G u i d o G u i d e s i . L e r e g i o n i s i s o n o r i t r o v a t e p e r l ’ i n c o n t r o a n n u a l e , l a f i r m a d e l n u o v o M a n i f e s t o e i n o c c a s i o n e d e l l ' I a a M o b i l i t y e s o p r a t t u t t o a l l a v i g i l i a d e l g r a n d e a p p u n t a m e n t o , l a r i u n i o n e s t r a t e g i c a d e l s e t t o r e , c h e s i t e r r à i l p r o s s i m o 1 2 s e t t e m b r e a B r u x e l l e s e c h e v e d r à , i n s i e m e a U r s u l a v o n d e r L e y e n t u t t i i p i ù i m p o r t a n t i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i n d u s t r i a d e l l ' a u t o ; t u t t i a d e s c l u s i o n e d i u n o ; u n ’ e s c l u s i o n e c h e h a f a t t o n o t i z i a v i s t o c h e s i t r a t t a p r o p r i o l ' A u t o m o t i v e r e g i o n s a l l i a n c e . U n a s c e l t a m o l t o c r i t i c a t a d a l l a L o m b a r d i a e d a t u t t a l ’ A s s o c i a z i o n e , c o n s i d e r a n d o s o p r a t t u t t o l ’ i n c i d e n z a d e l l e r e g i o n i s u l P i l e u r o p e o , a d d i r i t t u r a d e l 4 0 % . P e r G u i d e s i è s t a t a l ' o c c a s i o n e s i a p e r t r a c c i a r e u n p r i m o b i l a n c i o d e l s u o a n n o d i p r e s i d e n z a s i a p e r i n d i c a r e l e p r i o r i t à s e m p r e c o n l ’ o b i e t t i v o d i d i f e n d e r e l ’ i n d u s t r i a A u t o m o t i v e m e s s a i n g r a v e d i f f i c o l t à d a d e c i s i o n i ' i d e o l o g i c h e ' , c o m e l e h a d e f i n i t e l o s t e s s o G u i d e s i , d a p a r t e d e l l a p r e c e d e n t e C o m m i s s i o n e e n o n c o r r e t t e d a l l ’ a t t u a l e : I n n a n z i t u t t o - h a s p i e g a t o d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o - è i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e i l f a t t o c h e l a s q u a d r a s i s i a a l l a r g a t a a r r i v a n d o a q u o t a 4 0 r e g i o n i c h e n e l l o r o c o m p l e s s o r a p p r e s e n t a n o l ’ E u r o p a d a l p u n t o d i v i s t a g e o g r a f i c o m a a n c h e e c o n o m i c o v i s t o c h e s o s t a n z i a l m e n t e l e 4 0 r e g i o n i i n s i e m e r a p p r e s e n t a n o p r a t i c a m e n t e l a m e t à d e l P i l e u r o p e o . A l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A l l e a n z a a b b i a m o c r e a t o s i n e r g i a e s i n t e s i ; a l l o s t e s s o t e m p o s i è r i u s c i t i a p r o p o r r e a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d o c u m e n t i c o n i d e e e s u g g e r i m e n t i p e r r a g g i u n g e r e l ’ o b i e t t i v o d i u n a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e s e n z a d i s t r u g g e r e l a c o m p e t i t i v i t à " . " A l m o m e n t o , p e r ò - h a o s s e r v a t o G u i d e s i - l a C o m m i s s i o n e n o n è p a s s a t a d a l l ’ a s c o l t o a l l a c o n c r e t i z z a z i o n e e i n f a t t i , p e r o r a , q u a s i n u l l a d e l l e n o s t r e p r o p o s t e è s t a t a m e s s a i n c a m p o " . S u l v e r s a n t e i n v e c e d e l l e p r i o r i t à , m o l t e d e l l e q u a l i i n s e r i t e n e l n u o v o M a n i f e s t o d e l l ' A r a , i l p r e s i d e n t e G u i d e s i h a s o t t o l i n e a t o q u a n t o o r m a i s i a d o v e r o s o e n o n p i ù r i m a n d a b i l e l ’ a t t u a r e i l p r i n c i p i o d i ' n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a ' . A t a l p r o p o s i t o u n a n o v i t à s i g n i f i c a t i v a i n t r o d o t t a n e l n u o v o M a n i f e s t o s o t t o s c r i t t o d a t u t t e l e 4 0 R e g i o n i è l a r i c h i e s t a i n d i r i z z a t a a l l a C o m m i s s i o n e d i c o n s i d e r a r e a n c h e i c a r b u r a n t i a l t e r n a t i v i , c o m e a d e s e m p i o i b i o c a r b u r a n t i , n e l r a g g i u n g i m e n t o d i u n a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e ; u n a b a t t a g l i a ' l o m b a r d a ' c h e o g g i t r o v a a m p i a c o n d i v i s i o n e i n E u r o p a . A l t r o e l e m e n t o s i g n i f i c a t i v o i n s e r i t o n e l M a n i f e s t o e c o n d i v i s o d a t u t t i i p a r t e c i p a n t i r i g u a r d a l a d u r a p r e s a d i p o s i z i o n e r i s p e t t o a l l ’ e s c l u s i o n e d i A r a a l l a p r o s s i m a r i u n i o n e s t r a t e g i c a d e l 1 2 s e t t e m b r e : " G r a v e - s i l e g g e n e l d o c u m e n t o - c h e l ’ A l l e a n z a n o n s i a s t a t a p i e n a m e n t e i n c l u s a n e l d i a l o g o s t r a t e g i c o s u l s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o , n o n o s t a n t e i l s u o r u o l o e s s e n z i a l e n e l l a r a p p r e s e n t a n z a d e g l i i n t e r e s s i r e g i o n a l i , e s i r i t i e n e c h e c i ò c o s t i t u i s c a u n ' o c c a s i o n e m a n c a t a p e r g a r a n t i r e c h e l e i s t a n z e t e r r i t o r i a l i s i a n o a d e g u a t a m e n t e r a p p r e s e n t a t e " ; a n c h e i n q u e s t o c a s o l a L o m b a r d i a è s t a t a t r a i p r i m i a d e n u n c i a r e l a d e c i s i o n e d e f i n e n d o l a ' u n p e s s i m o s e g n a l e ' . U n u l t e r i o r e p a s s a g g i o s i g n i f i c a t i v o s o t t o l i n e a t o d a G u i d e s i e r i p r e s o , a n c h e i n q u e s t o c a s o n e l d o c u m e n t o , r i g u a r d a l e ' a u t o s t o r i c h e ' : " S i r i m a r c a - s i l e g g e - c h e i l q u a d r o g i u r i d i c o d e l l ' U e c h e f i s s a g l i o b i e t t i v i c l i m a t i c i n e l s e t t o r e d e l t r a s p o r t o s u s t r a d a n o n s i a p p l i c a a l l e a u t o d ' e p o c a , c h e s v o l g o n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l l a c o n s e r v a z i o n e d e l p a t r i m o n i o s t o r i c o e c u l t u r a l e d e l l e r e g i o n i a u t o m o b i l i s t i c h e d ' E u r o p a " . A l t r o e l e m e n t o c h i a v e d e l l a ' t e s i l o m b a r d a ' i n s e r i t o n e l M a n i f e s t o è q u e l l o s u l m e t o d o d i c a l c o l o d e l l e e m i s s i o n i : " I m p o r t a n t e c o n s i d e r a r e - è i l p a r a g r a f o s p e c i f i c o - i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a v a l u t a z i o n e d e l c i c l o d i v i t a ( L c a ) n e l l ' o r i e n t a r e l o s v i l u p p o t e c n o l o g i c o ; a l l o s t e s s o t e m p o s i r i t i e n e f o n d a m e n t a l e c h e l ' U e i n v e s t a u l t e r i o r m e n t e n e l l ' i n n o v a z i o n e r e l a t i v a a i b i o m a t e r i a l i , a l l a p r o g e t t a z i o n e c i r c o l a r e e a i m e t o d i d i p r o d u z i o n e a b a s s o i m p a t t o p e r s o s t e n e r e g l i o b i e t t i v i c l i m a t i c i e i l r i n n o v a m e n t o i n d u s t r i a l e r e g i o n a l e s i a p e r i c o m p o n e n t i a u t o m o b i l i s t i c i e l ' a s s e m b l a g g i o d i v e i c o l i c h e p e r i c o m p o n e n t i d e l l e b a t t e r i e e i l l o r o a s s e m b l a g g i o " . " L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d i A r a - o r a d e v e d e c i d e r e s e s a l v a r e l ’ i n d u s t r i a a u t o m o t i v e e u r o p e a o p p u r e f a r e m o r i e l ’ i n t e r o c o m p a r t o ; o s i c a m b i a n o l e r e g o l e e l ' i m p o s t a z i o n e a t t u a l e o p p u r e l a s c e r e m o a i c o s t r u t t o r i c i n e s i i l m o n o p o l i o ; l ' E u r o p a i n v e c e s i t r o v e r à a g e s t i r e t a n t i d i s o c c u p a t i v i s t o c h e q u e s t o s e t t o r e , t r a d i r e t t i e i n d i r e t t i , v a l e 1 3 m i l i o n i d i p o s t i d i l a v o r o . C o n i l ' s o l o e l e t t r i c o ' - h a c o n c l u s o - g l i o b i e t t i v i a m b i e n t a l i s i r a g g i u n g e r a n n o s o l a m e n t e a t t r a v e r s o l a d e s e r t i f i c a z i o n e i n d u s t r i a l e . L a C o m m i s s i o n e d e c i d a , t e m p o n o n c e n ’ è p i ù " .