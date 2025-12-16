R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i o l e A c l i p e r i l l o r o i m p e g n o s o c i a l e c o s ì i m p o r t a n t e e a n c h e p e r a v e r o r g a n i z z a t o i l L a b o r D ì , c h e è s e m p r e u n a p p u n t a m e n t o m o l t o b e l l o e u t i l e i n n a n z i t u t t o p e r i r a g a z z i , c h e h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e u n a s s a g g i o d e l m o n d o d e l l a v o r o , d i i n c o n t r a r e a z i e n d e e i m p r e s e e d i c a p i r e c o m e p o s s o n o f a r e p e r e n t r a r e i n q u e s t o m o n d o , c h e è u n t e m a f o n d a m e n t a l e ” . L o h a d e t t o R o b e r t o G u a l t i e r i , s i n d a c o d i R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i L a b o r D ì , l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a l l e A c l i d i R o m a d o v e i g i o v a n i i n c o n t r a n o i l m o n d o d e l l a v o r o . " N o i s t i a m o l a v o r a n d o m o l t o p e r r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d e l l a n o s t r a c i t t à e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o d i o f f r i r e l a v o r o d i q u a l i t à , c r e a n d o p i ù o p p o r t u n i t à , m a a n c h e c e r c a n d o d i a l z a r e i l l i v e l l o d e l l a v o r o , c h e t r o p p o s p e s s o n e l l e n o s t r e c i t t à è p r e c a r i o , n o n d i q u a l i t à e s o t t o p a g a t o - s p i e g a i l s i n d a c o d i R o m a - È i m p o r t a n t e c h e a R o m a s i c r e i n o t a n t i p o s t i d i l a v o r o e n e s t i a m o c r e a n d o t a n t i . S t i a m o d i v e n t a n d o n e l t e m p o l a l o c o m o t i v a d ' I t a l i a d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , g r a z i e a n c h e a i t a n t i i n v e s t i m e n t i , a l b o o m t u r i s t i c o e a l s o s t e g n o a l l e i m p r e s e , m a a l t e m p o s t e s s o s t i a m o c e r c a n d o d i a v e r e u n l a v o r o d i m a g g i o r e q u a l i t à " . " I n o l t r e , è f o n d a m e n t a l e q u e s t o n e s s o t r a l a c o m u n i t à e d u c a n t e , i l p e r c o r s o f o r m a t i v o e l ' i n g r e s s o n e l m e r c a t o d e l l a v o r o ” . E s e m p i d i q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a s o n o “ i l L a b o r d ì , i n o s t r i J o b D a y , i C e n t r i d i o r i e n t a m e n t o a l l a v o r o , l ' i m p e g n o i n s i e m e a l l e s c u o l e p e r a c c o m p a g n a r e l a c r e s c i t a e l ' i n g r e s s o n e l m e r c a t o d e l l a v o r o ” s p i e g a G u a l t i e r i . " E n t r a r e n e l m o n d o d e l l a v o r o n o n s i g n i f i c a s o l t a n t o a v e r e u n a r e t r i b u z i o n e p e r d e l l e p r e s t a z i o n i , m a è u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o p e r u n ' a u t o n o m i a e p e r l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a - c o n c l u d e - P e r n o i i l l a v o r o è i n n a n z i t u t t o u n g r a n d e e l e m e n t o c h e d à d i g n i t à e p i e n a c i t t a d i n a n z a a l l e p e r s o n e e d o b b i a m o e s s e r e l a c a p i t a l e d e l l a b u o n a o c c u p a z i o n e " .