R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - G s k h a a n n u n c i a t o o g g i c h e i l s u o v a c c i n o r i c o m b i n a n t e a d i u v a t o c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( R s v ) è s t a t o a p p r o v a t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r l ' u s o n e g l i a d u l t i d a i 1 8 a n n i i n s u . E ' s t a t o i l p r i m o v a c c i n o c o n t r o l ' R s v a u t o r i z z a t o n e l l ' a r e a e c o n o m i c a e u r o p e a p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e d e l l e b a s s e v i e r e s p i r a t o r i e c a u s a t e d a R s v , r i c o r d a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a . I n p r e c e d e n z a e r a s t a t o a p p r o v a t o p e r g l i a d u l t i d a i 6 0 a n n i i n s u , c o s ì c o m e p e r q u e l l i d i e t à c o m p r e s a t r a 5 0 e 5 9 a n n i a m a g g i o r r i s c h i o d i m a l a t t i a d a R s v . L ' i n d i c a z i o n e a g g i o r n a t a o g g i c o n s e n t e o r a a i P a e s i e u r o p e i d i r e n d e r e d i s p o n i b i l e i l v a c c i n o a t u t t i g l i a d u l t i d a i 1 8 a n n i i n s u . " Q u e s t a a p p r o v a z i o n e - d i c h i a r a S a n j a y G u r u n a t h a n , r e s p o n s a b i l e R i c e r c a e S v i l u p p o V a c c i n i e M a l a t t i e i n f e t t i v e d i G s k - a i u t a a p r o t e g g e r e t u t t i g l i a d u l t i d a i 1 8 a n n i i n s u i n E u r o p a c o n t r o l ' R s v , u n ' i n f e z i o n e r e s p i r a t o r i a p o t e n z i a l m e n t e g r a v e c h e p u ò p o r t a r e a m a l a t t i e s i g n i f i c a t i v e , r i c o v e r i e p e r s i n o a l l a m o r t e , i n p a r t i c o l a r e p e r c o l o r o c h e h a n n o d e t e r m i n a t e c o n d i z i o n i d i s a l u t e s o t t o s t a n t i . G s k è o r g o g l i o s a d i e s p a n d e r e l e o p z i o n i d i p r e v e n z i o n e c o n t r o l ' R s v i n t u t t a E u r o p a " . N e l l ' U n i o n e e u r o p e a - r i p o r t a G s k - u n a m e d i a d i 1 5 8 m i l a a d u l t i d a i 1 8 a n n i i n s u v e n g o n o r i c o v e r a t i o g n i a n n o a c a u s a d i i n f e z i o n i d a R s v . R i s p e t t o a i b a m b i n i , g l i a d u l t i r i c o v e r a t i p e r R s v s o n o a m a g g i o r r i s c h i o d i c o m p l i c a z i o n i g r a v i , r i c h i e d o n o t r a t t a m e n t i p i ù c o s t o s i , h a n n o u n t a s s o d i m o r t a l i t à p i ù e l e v a t o e i l l o r o n u m e r o r e a l e è p r o b a b i l m e n t e s o t t o s t i m a t o a c a u s a d e l l a m a n c a n z a d i t e s t d i r o u t i n e . G s k c o n t i n u a a c e r c a r e d i e s p a n d e r e l e i n d i c a z i o n i p e r i l s u o v a c c i n o c o n t r o l ' R s v i n a l t r e a r e e g e o g r a f i c h e , i n c l u s i g l i S t a t i U n i t i e i l G i a p p o n e .