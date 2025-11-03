R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A n t o n i n o B i r o c c i o è i l n u o v o G e n e r a l m a n a g e r , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i G s k I t a l i a . N a t o a R e g g i o C a l a b r i a , c l a s s e 1 9 7 3 , l a u r e a t o i n C h i m i c a f a r m a c e u t i c a c o n d o t t o r a t o i n G e n e t i c a e B i o l o g i a m o l e c o l a r e , n e l s u o p r i m o g i o r n o d i m a n d a t o B i r o c c i o h a d e c i s o d i p r e s e n t a r s i s u b i t o a i g i o r n a l i s t i d i s e t t o r e i n u n i n c o n t r o a l C i r c o l o d e l l a s t a m p a , a M i l a n o , p e r c h é " i m m e d i a t e z z a , t r a s p a r e n z a e c o o p e r a z i o n e - s p i e g a - s o n o i n c i m a a l l e m i e p r i o r i t à e s e n t i v o l ' u r g e n z a d i p r e s e n t a r m i a i g i o r n a l i s t i c o n c u i l a v o r i a m o q u o t i d i a n a m e n t e e c o n d i v i d i a m o l ' i m p e g n o a m i g l i o r a r e l a c u r a d e l l a s a l u t e i n I t a l i a " . S u l l a n o t a d e f i n i z i o n e s a r c a s t i c a d i L e o L o n g a n e s i " i t a l i a n i b u o n i a n u l l a m a c a p a c i d i t u t t o " , B i r o c c i o o s s e r v a c h e " n e g l i s t e r e o t i p i s i a m o q u e l l i c h e v i v o n o c o n p o c a f a t i c a g r a z i e a b u o n c i b o , a r t e e n a t u r a c h e c r e s c o n o s p o n t a n e e a q u e s t e l a t i t u d i n i . P e r g l i a d d e t t i a i l a v o r i " , p e r ò , " a b b i a m o u n s i s t e m a s a n i t a r i o u n i v e r s a l e i n v i d i a t o d a i p i ù , u n i v e r s i t à e r i c e r c a t o r i s o p r a f f i n i e m a e s t r a n z e c h e s a n n o t r a d u r r e i n e c c e l l e n z a i p r o g e t t i e l e p r o d u z i o n i p i ù c o m p l i c a t e . Q u e s t o , e n o n a l t r o , è i l m o t i v o p e r c u i i n E u r o p a , n e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o , s i a m o s e c o n d i s o l o a l l a G e r m a n i a e r i u s c i a m o a n c o r a a d a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i i n u n m o n d o g l o b a l i z z a t o d o v e s i a m o i l f a n a l i n o d i c o d a n e l f a v o r i r e l ' i n n o v a z i o n e " . G s k - r i c o r d a l a f a r m a c e u t i c a - è p r e s e n t e i n I t a l i a d a g l i i n i z i d e l ' 9 0 0 e h a s e m p r e c o n t i n u a t o a c r e s c e r e c o m e u n a m u l t i n a z i o n a l e a c i c l o c o m p l e t o . O g g i c o n t a 2 c e n t r i r i c e r c h e e 2 s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i , 4 . 2 0 0 d i p e n d e n t i , 1 , 6 m i l i a r d i d i e u r o d i f a t t u r a t o d i c u i u n t e r z o l e g a t i a l l ' e x p o r t i n o l t r e 1 0 0 P a e s i d i t u t t o i l m o n d o . G l i i n v e s t i m e n t i n e l P a e s e , p a r i a 3 2 4 m i l i o n i d i e u r o , r a p p r e s e n t a n o i l 2 0 % d e l f a t t u r a t o e l ' 8 % d e g l i i n v e s t i m e n t i t o t a l i i n r i c e r c a e p r o d u z i o n e d i t u t t e l e f a r m a c e u t i c h e p r e s e n t i i n I t a l i a . " T u t t i q u e s t i i m p o r t a n t i t r a g u a r d i , c o m e a z i e n d a e c o m e P a e s e , p o s s o n o e s s e r e v a n i f i c a t i s e n o n c o g l i a m o l a t r a s f o r m a z i o n e i n a t t o - a v v e r t e B i r o c c i o - L ' o b i e t t i v o p r i m a r i o d e l m i o m a n d a t o s a r à q u e l l o d i c o n t r i b u i r e a f a v o r i r e l ' i n n o v a z i o n e , q u e l l a v e r a , c h e u n a v o l t a i n t r o d o t t a m i g l i o r a l e c o n d i z i o n i d i s a l u t e e d i v i t a , d i p r o s p e r i t à e c o n o m i c a , g e n e r a n d o a t t r a t t i v i t à e c o m p e t i t i v i t à , c o n u n o c c h i o d i r i g u a r d o a l l a c o p e r t a c o r t a d e i c o s t i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i s a n i t a r i , m e s s i s e v e r a m e n t e s o t t o p r e s s i o n e d a u n a p o p o l a z i o n e i n p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o , c o n m a g g i o r i n e c e s s i t à d i s a l u t e " . " G s k n o n p o t r e b b e m a i f a r e t u t t o d a s o l a - p r e c i s a l ' a z i e n d a - m a p u ò s t i m o l a r e l a d i s c u s s i o n e , c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e , a n a l i s i e m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e g l i i n v e s t i m e n t i g i à f a t t i , o i n c o r s o d i r e a l i z z a z i o n e , c h e p o r t a n o i n o s t r i f a r m a c i e v a c c i n i a l l e p e r s o n e d i t u t t o i l m o n d o a n c h e c o n 2 a n n i d i a n t i c i p o r i s p e t t o a l l a l o r o i n t r o d u z i o n e i n I t a l i a " . " A b b i a m o T h i n k - t a n k i n t e r n a z i o n a l m e n t e r i c o n o s c i u t i - s o t t o l i n e a B i r o c c i o - c h e d i m o s t r a n o c o m e l e v a c c i n a z i o n i r a c c o m a n d a t e p e r a d u l t i f r a g i l i , s e c o r r e t t a m e n t e o r g a n i z z a t e i n t u t t o i l P a e s e , p o r t e r e b b e r o u n r i s p a r m i o d i o l t r e 1 0 m i l i a r d i d i e u r o , p a r i a u n a F i n a n z i a r i a . A b b i a m o u n a d e l l e p o p o l a z i o n i p i ù v e c c h i e i n E u r o p a c h e h a b i s o g n o d i s a l u t e e c o n t r i b u i s c e a l l ' e c o n o m i a , c h e l a v o r a a n c o r a , c h e m o b i l i z z a u n q u a r t o d e l P i l e d e i c o n s u m i d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e : u n a s i l v e r e c o n o m y c h e g u a r d a a n c h e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o p e r u n f u t u r o d i s p e r a n z a , d o v e i b i s o g n i m e d i c i s o n o u r g e n t i , c o m e i n o n c o l o g i a " . G s k l a v o r a g i à i n t u t t i q u e s t i a m b i t i - r i m a r c a l ' a z i e n d a - c o n 2 c e n t r i r i c e r c h e a S i e n a s u i v a c c i n i , d i c u i u n o s p e c i a l i z z a t o i n v a c c i n i a n t i b a t t e r i c i e a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i , m a a n c h e c o n u n o s t a b i l i m e n t o a R o s i a ( S i e n a ) c h e p r o d u c e p e r t u t t o i l m o n d o i v a c c i n i G s k p i ù i n n o v a t i v i p e r g l i a d u l t i , e u n i m p i a n t o a P a r m a s p e c i a l i z z a t o n e l l ' i n t r o d u z i o n e d i n u o v i f a r m a c i a n t i v i r a l i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e e c e n t r o d i e c c e l l e n z a p e r l a p r o d u z i o n e d i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i i n i m m u n o l o g i a , m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e e d o n c o l o g i a . " C o n g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i - e v i d e n z i a i l n u o v o v e r t i c e d i G s k I t a l i a - c i s i a m o p r e f i s s a t i o b i e t t i v i a m b i z i o s i , n e l l e m a l a t t i e r e u m a t i c h e e i n q u e l l e r e s p i r a t o r i e , m e d i a t e d a l l ' i n t e r l e u c h i n a 5 , m a s o p r a t t u t t o i n o n c o l o g i a . P a r m a è a l c e n t r o d i t u t t o q u e s t o c o n l a s u a p i a t t a f o r m a t e c n o l o g i c a e i n p a r t i c o l a r e q u e l l a p e r l a p r o d u z i o n e d e i c o s i d d e t t i A d c , f r a i f a r m a c i p i ù p r o m e t t e n t i p e r i t u m o r i p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e " . Q u e l l a d e g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i c o n i u g a t i , t i p i c a m e n t e a u n c i t o t o s s i c o , è u n a p i a t t a f o r m a t e c n o l o g i c a g u a r d a t a c o n i n t e r e s s e d a t u t t i g l i s p e c i a l i s t i p e r l ' e f f i c a c i a t e r a p e u t i c a - r i m a r c a l ' a z i e n d a - m a è a n c h e u n a g r a n d e s f i d a t e c n o l o g i c a p r o d u t t i v a p e r a b b i n a r e , i n s i c u r e z z a e q u a l i t à , f a r m a c i c o s ì d i v e r s i p e r a r r i v a r e a u n e f f e t t o t e r a p e u t i c o m a g g i o r e d e l l a l o r o s e m p l i c e s o m m a . " I l f a r m a c o A d c d i G s k p e r i l m i e l o m a m u l t i p l o è p r o d o t t o a P a r m a p e r t u t t o i l m o n d o - p r e c i s a B i r o c c i o - è g i à s t a t o a p p r o v a t o d a E m a " , l ' A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i , " e d è i n a t t e s a d i r e g i s t r a z i o n e i n I t a l i a , m e n t r e i l 2 3 o t t o b r e s c o r s o h a a v u t o i l v i a l i b e r a a n c h e d a l l a F d a s t a t u n i t e n s e . M a n o n è t u t t o , p e r c h é i l 2 7 o t t o b r e a b b i a m o s i g l a t o u n a c c o r d o c o n S y n d i v i a p e r u n a l t r o c a n d i d a t o A d c c h e a n d r e b b e a r a f f o r z a r e l a n o s t r a l i n e a d i c a n d i d a t i A d c i n s v i l u p p o p e r i l t u m o r e p r o s t a t i c o , e i l g i o r n o s u c c e s s i v o a b b i a m o o t t e n u t o l a O d d ( O r p h a n D r u g D e s i g n a t i o n ) i n E u r o p a p e r u n a l t r o n o s t r o c a n d i d a t o A d c n e l l a t e r a p i a d e l m i c r o c i t o m a " . " N o n b a s t a p e r ò a v e r e d a v a n t i u n f u t u r o p r o m e t t e n t e i n p r e v e n z i o n e , o n c o l o g i a , i m m u n o l o g i a o a l t r a a r e a - o s s e r v a G s k - B i s o g n a p o t e r c o l l a b o r a r e c o n t u t t i g l i a t t o r i d e l l a s a l u t e , c o n o b i e t t i v i c o n d i v i s i e c o n p r i o r i t à c o m u n i d i s v i l u p p o , o r g a n i z z a z i o n e e a c c e s s o , i n m o d o c h e l ' i n n o v a z i o n e d i v e n t i r e a l e e a c c o m p a g n i l e d i n a m i c h e d i s v i l u p p o d e l P a e s e , t e n e n d o c o n t o d i t u t t e l e p r i o r i t à e d e i c o s t i a d e s s e a s s o c i a t i " . P e r q u e s t o , c o n c l u d e B i r o c c i o , " i l m i o i m p e g n o d a o g g i s a r à q u e l l o d i c o l l a b o r a r e c o n m e d i c i , p a z i e n t i , i s t i t u z i o n i e a s s o c i a z i o n i d i r i f e r i m e n t o p e r f a r a v a n z a r e s o l o u n t i p o d ' i n n o v a z i o n e : q u e l l a r e a l e , c h e a r r i v a a l l e t t o d e l p a z i e n t e , c h e d i m i n u i s c e i c o s t i s o c i a l i , c h e a t t r a e i n v e s t i m e n t i e s t e r i n e l n o s t r o P a e s e , c h e a u m e n t a i l n o s t r o e x p o r t e q u e l l a a c u i v o g l i a m o a v e r e a c c e s s o , t u t t i n o i , c o n l a s t e s s a t e m p e s t i v i t à d e g l i a l t r i c i t t a d i n i e u r o p e i " .