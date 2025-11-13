B o l o g n a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d e i d i p e n d e n t i p u b b l i c i e a c c o m p a g n a r e l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i n e l p e r c o r s o d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . È q u e s t o l ’ o b i e t t i v o d i ' P e r c o r s i C o m u n i ' , i l p r o g e t t o p r o m o s s o d a l D i p a r t i m e n t o d e l l a F u n z i o n e P u b b l i c a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l G e s t o r e d e i S e r v i z i E n e r g e t i c i ( G s e ) , p r e s e n t a t o a l l ’ A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ’ A n c i i n c o r s o a B o l o g n a . F i n a n z i a t a d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a n e l l ’ a m b i t o d e l P n r r - N e x t G e n e r a t i o n E u e d e r o g a t a s u l l a p i a t t a f o r m a S y l l a b u s , l ’ i n i z i a t i v a p r o p o n e f o r m a z i o n e d i g i t a l e , a c c e s s i b i l e e f l e s s i b i l e p e r i d i p e n d e n t i d e g l i e n t i l o c a l i , c o n u n ’ o f f e r t a m o d u l a r e d i 7 p r o g r a m m i f o r m a t i v i , 3 8 l e z i o n i e 3 l i v e l l i d i a p p r o f o n d i m e n t o ( b a s e , i n t e r m e d i o e a v a n z a t o ) . I c o r s i s i a r t i c o l a n o i n d u e m o d a l i t à d i f r u i z i o n e : w e b i n a r l i v e c o n e s p e r t i d e l G s e e p e r c o r s i i n a u t o a p p r e n d i m e n t o ( e - l e a r n i n g ) . I t e m i s p a z i a n o d a l l e f o n t i r i n n o v a b i l i e a u t o r i z z a z i o n i , a l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , a l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , f i n o a i p o r t a l i G s e , a i m e r c a t i e n e r g e t i c i , a l g r e e n e - p r o c u r e m e n t e a l l e b u o n e p r a t i c h e n e l l a P a . " L a f o r m a z i o n e è l a p r i m a e n e r g i a r i n n o v a b i l e : f a c r e s c e r e l e p e r s o n e e i t e r r i t o r i - h a s o t t o l i n e a t o l ’ a d d e l G s e , V i n i c i o M o s è V i g i l a n t e , p r e s e n t a n d o l ’ i n i z i a t i v a - A b b i a m o m e s s o a l c e n t r o d e l l a n o s t r a a z i e n d a i C o m u n i i t a l i a n i c o n s a p e v o l i c h e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a i n t e r e s s a t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , d a i p i c c o l i b o r g h i a l l e g r a n d i c i t t à . È f o n d a m e n t a l e f o r n i r e a i f u n z i o n a r i c o m u n a l i g l i s t r u m e n t i p e r g e s t i r e a l m e g l i o i p r o c e s s i d i p i a n i f i c a z i o n e e c o n s u m o e n e r g e t i c o , e q u e s t o p u ò a v v e n i r e s o l o a t t r a v e r s o c o n o s c e n z a e f o r m a z i o n e " . V i g i l a n t e h a p o i r i c o r d a t o l a c o l l a b o r a z i o n e a v v i a t a c o n i l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o : " I n s t r e t t o c o o r d i n a m e n t o c o n i l m i n i s t e r o d e l l a F u n z i o n e P u b b l i c a a b b i a m o s v i l u p p a t o u n ’ i n t e n s a a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e d e i f u n z i o n a r i l o c a l i . L a c o n o s c e n z a d e i m e c c a n i s m i e d e g l i i n c e n t i v i g e s t i t i d a l G s e è u n e l e m e n t o a b i l i t a n t e p e r u n a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e f f i c a c e e d i f f u s a " .