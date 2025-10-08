R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o R e k e e p , p r i n c i p a l e p l a y e r i t a l i a n o a t t i v o n e l l ’ i n t e g r a t e d f a c i l i t y m a n a g e m e n t , c o m u n i c a l ’ a c q u i s i z i o n e , a t t r a v e r s o l a p r o p r i a c o n t r o l l a t a R e k e e p F r a n c e , d i u n a p a r t e c i p a z i o n e p a r i a l 6 5 % d e l c a p i t a l e s o c i a l e d e l l a s o c i e t à f r a n c e s e P o s e S e r v i c e , a t t i v a n e l l a m a n u t e n z i o n e e i n s t a l l a z i o n e d i a r r e d i e i m p i a n t i p u b b l i c i t a r i , i n p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i . P o s e S e r v i c e o f f r e u n a g a m m a c o m p l e t a d i s e r v i z i d i h a r d f a c i l i t y m a n a g e m e n t i n t u t t i i s e t t o r i d e l l a p u b b l i c i t à , a t t r a v e r s o l ' i n s t a l l a z i o n e d i a r r e d i u r b a n i e i m p i a n t i p u b b l i c i t a r i , s c h e r m i d i g i t a l i e l ’ o f f e r t a d e i l a v o r i a c c e s s o r i , d e l l a m a n u t e n z i o n e e l e t t r i c a e l ’ i n s t a l l a z i o n e d i t o t e m . F o n d a t a o l t r e 4 5 a n n i f a , l a S o c i e t à , c h e p u ò c o n t a r e s u c l i e n t i d e l c a l i b r o d i M é t r o b u s I l e - d e - F r a n c e , M e d i a g a r e s , R a t p e S n c f , n e l 2 0 2 4 h a r e g i s t r a t o u n f a t t u r a t o p a r i a o l t r e 4 m i l i o n i d i e u r o , c o n c i r c a 5 0 d i p e n d e n t i . G r a z i e a l l e r i c o n o s c i u t e c o m p e t e n z e n e i s e r v i z i a s s o c i a t i a i t r a s p o r t i e a l l a m o b i l i t à , P o s e S e r v i c e è o g g i u n o d e i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l s e t t o r e , o p e r a n d o s u t u t t a l a r e t e m e t r o p o l i t a n a d e l l ’ Î l e - d e - F r a n c e , o v v e r o i n p i ù d i 3 5 0 s t a z i o n i , n e l l e p r i n c i p a l i s t a z i o n i f e r r o v i a r i e S n c f d e l l a r e g i o n e d e l l ’ Î l e - d e - F r a n c e , m a a n c h e s u i t r a m e s u a l t r e l i n e e i n a l t r e r e g i o n i f r a n c e s i . L ’ a c q u i s i z i o n e d e l l a m a g g i o r a n z a d i P o s e S e r v i c e c o n s e n t e a l G r u p p o R e k e e p , t r a m i t e l a p r o p r i a c o n t r o l l a t a f r a n c e s e R e k e e p F r a n c e , d i a m p l i a r e l a p r o p r i a a t t i v i t à n e l s e t t o r e d e l l ’ h a r d f a c i l i t y m a n a g e m e n t i n F r a n c i a , c o m p l e t a n d o l ’ o f f e r t a d i s e r v i z i d i g e s t i o n e e m a n u t e n z i o n e d i i m p i a n t i p e r s t a z i o n i f e r r o v i a r i e , o s p e d a l i e g r a n d i c o m p l e s s i i m m o b i l i a r i i n g e n e r a l e . L a n u o v a a c q u i s i z i o n e r i s u l t a , d u n q u e , s t r a t e g i c a p e r R e k e e p i n q u a n t o c o n f e r m a i l p e r c o r s o d i c r e s c i t a e s v i l u p p o d e l G r u p p o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c h e g i à o g g i g e n e r a c i r c a i l 2 5 % d e l f a t t u r a t o c o n s o l i d a t o , p e r c o r s o p o r t a t o a v a n t i s i a a t t r a v e r s o u n a c r e s c i t a o r g a n i c a a s e g u i t o d i a g g i u d i c a z i o n i d i g a r e p u b b l i c h e e p r i v a t e , s i a a t t r a v e r s o o p e r a z i o n i d i a c q u i s i z i o n e d i q u o t e d i m a g g i o r a n z a d i s o c i e t à l o c a l i c o n s p e c i f i c o k n o w n e l f a c i l i t y m a n a g e m e n t e g u i d a t e d a u n m a n a g e m e n t r i c o n o s c i u t o n e i s i n g o l i P a e s i . C a r o l i n e T o u b a r t , f o n d a t r i c e d e l l a S o c i e t à , m a n t e r r à i l r u o l o d i A m m i n i s t r a t r i c e D e l e g a t a e s o c i a d i r i l i e v o d i P o s e S e r v i c e c o n l a r e s t a n t e q u o t a d e l 3 5 % , o c c u p a n d o s i d e l l o s v i l u p p o d e l b u s i n e s s d e l l a S o c i e t à i n s i n e r g i a c o n H e l d e r d e M a g a l h a e s , a t t u a l e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i R e k e e p F r a n c e . F e d e r i c o G a n d i n o r i c o p r i r à i n v e c e i l r u o l o d i P r e s i d e n t e d i P o s e S e r v i c e . N e l l ’ a m b i t o d e l l ’ o p e r a z i o n e R e k e e p è s t a t a a s s i s t i t a d a E a r v i n & L e w A v o c a t s p e r g l i a s p e t t i l e g a l i , c o n i l s u p p o r t o d e l l ’ a v v o c a t o a s s o c i a t o N e a l L a c h m a n y e d e l l ’ a v v o c a t o s e n i o r A d r i e n V e r h a e g h e , e d a E & Y F r a n c e p e r l e a t t i v i t à d i D u e D i l i g e n c e f i n a n z i a r i a . I l v e n d i t o r e è s t a t o a s s i s t i t o d a l l o s t u d i o l e g a l e L e x c a p , c o n l ' a v v o c a t o C h r i s t o p h e B r a c h e t . C l a u d i o L e v o r a t o , p r e s i d e n t e d i R e k e e p S . p . A . , h a c o m m e n t a t o : “ R e k e e p p u ò v a n t a r e c o n o s c e n z e e c o m p e t e n z e u n i c h e i n m a t e r i a d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o , o l t r e a p r o f e s s i o n a l i t à d i s t i n t i v e n e l l ’ e r o g a z i o n e d i s e r v i z i e t e c n o l o g i e p e r l a g e s t i o n e e i l m o n i t o r a g g i o d e l l e a t t i v i t à d i f a c i l i t y m a n a g e m e n t , i n c u i è r i u s c i t a a s v i l u p p a r e u n k n o w - h o w d i s t i n t i v o n e i s u o i o l t r e o t t a n t a a n n i d i s t o r i a i n I t a l i a . Q u e s t a o p e r a z i o n e c o n f e r m a , a n c o r a u n a v o l t a , l a n o s t r a s t r a t e g i a d i s v i l u p p o i n t e r n a z i o n a l e i n u n P a e s e c h e s t a a p p r e z z a n d o s e m p r e d i p i ù i n o s t r i s e r v i z i . S i a m o p e r t a n t o c o n v i n t i c h e l ’ o p e r a z i o n e t r a R e k e e p F r a n c e e P o s e S e r v i c e c o s t i t u i r à u n n u o v o s u c c e s s o , c o n s e n t e n d o c i d i e s p a n d e r e l a n o s t r a o f f e r t a a n c h e a l l e s o l u z i o n i d i h a r d f a c i l i t y m a n a g e m e n t ” .