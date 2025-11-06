R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a o g g i l a “ G ∙ r o w C o n f e r e n c e 2 0 2 5 - E v o l v i n g t h r o u g h R i s k & C o n t r o l G o v e r n a n c e ” n e l l a q u a l e E n i h a p r e s e n t a t o G ∙ r o w , l ’ A l l e a n z a t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i c r e a t a c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e l ' e v o l u z i o n e e i l r a f f o r z a m e n t o d e i s i s t e m i d i c o n t r o l l o e g e s t i o n e d e i r i s c h i l u n g o l ’ i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e . L ’ i n i z i a t i v a è s v i l u p p a t a c o n i l s u p p o r t o s t r a t e g i c o d i M c K i n s e y & C o m p a n y e q u e l l o t e c n o l o g i c o d i S a p I t a l i a . L ’ e v e n t o , t e n u t o s i p r e s s o i l G a z o m e t r o d i E n i a R o m a , h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i r a p p r e s e n t a n t i d i B a n c a d ’ I t a l i a , C o n s o b , O c s e , A s s o n i m e , N e d c o m m u n i t y e S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , c h e h a n n o a p p r o f o n d i t o l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à l e g a t e a l l a G o v e r n a n c e d e i r i s c h i , e d i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e a z i e n d e p a r t n e r A 2 A , C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , F e r r o v i e d e l l o S t a t o , L e o n a r d o , N e x i , P o s t e I t a l i a n e , S a i p e m , S n a m e A t m . Q u e s t e r e a l t à n a z i o n a l i , f i r s t m o v e r s d e l l ’ A l l e a n z a G · r o w , h a n n o s c e l t o d i c r e d e r e n e l p r o g e t t o s i n d a l l e s u e f a s i i n i z i a l i e a v r a n n o u n r u o l o c e n t r a l e n e l l ’ a c c e l e r a r e l a d i f f u s i o n e d e l l e b e s t p r a c t i c e d i G o v e r n a n c e , i n p a r t i c o l a r e v e r s o l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . L e a z i e n d e , l e a d e r n e i r i s p e t t i v i s e t t o r i , s i i m p e g n a n o a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e i l p r o p r i o k n o w - h o w e l e l o r o e s p e r i e n z e c o n s o l i d a t e , a g e n d o c o m e v e t t o r i d i c o n o s c e n z a p e r l ' i n t e r o e c o s i s t e m a . I l l o r o r u o l o s a r à f o n d a m e n t a l e p e r d i f f o n d e r e i l f r a m e w o r k c o n d i v i s o d i G ∙ r o w , g a r a n t e n d o c h e s i a c a l a t o s u l l e s p e c i f i c h e e s i g e n z e d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o . I n q u e s t o m o d o , s i f a c i l i t e r à l a t r a n s i z i o n e d e l l e P m i v e r s o m o d e l l i d i c o n t r o l l o s c a l a b i l i i n l i n e a c o n l e s f i d e g l o b a l i c h e l e i m p r e s e s i t r o v a n o a d o v e r a f f r o n t a r e , c o m e a d e s e m p i o r i s c h i c y b e r , d i s u p p l y c h a i n e r e p u t a z i o n a l i . G ∙ r o w , s o t t o l i n e a G i a n f r a n c o C a r i o l a , D i r e t t o r e I n t e r n a l A u d i t , " p e r s e g u e u n a d u p l i c e m i s s i o n e : d a u n l a t o , c o s t r u i r e u n a r e t e t r a g r a n d i i m p r e s e e r e a l t à p i ù p i c c o l e ( c o m e l e P m i ) , c r e a n d o u n e c o s i s t e m a c h e r a f f o r z i l a t r a s p a r e n z a e l a c o m p e t i t i v i t à . I l s e c o n d o o b i e t t i v o è i n n e s c a r e u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e p r o f o n d o i n m a t e r i a d i R i s k & C o n t r o l G o v e r n a n c e , i n c u i l a v i s i o n e e c o s i s t e m i c a s u p p o r t i l a c r e s c i t a d e l S i s t e m a P a e s e " . L ’ i n i z i a t i v a G · r o w s i c o n c r e t i z z a a t t r a v e r s o u n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , a t t u a l m e n t e a c c e s s i b i l e s o l o a l l e a z i e n d e p a r t n e r , c h e p o t r a n n o e s t e n d e r l a a l l e p r o p r i e f i l i e r e . L a p i a t t a f o r m a o f f r e s t r u m e n t i e r i s o r s e p e r l ' a u t o v a l u t a z i o n e , i l c o n f r o n t o c o n r e a l t à c o m p a r a b i l i e l ' a v v i o d i u n p e r c o r s o d i m i g l i o r a m e n t o o r g a n i c o e c o n t i n u o d e l s i s t e m a d i c o n t r o l l o e g e s t i o n e d e i r i s c h i . N e i p r o s s i m i m e s i , i l p o r t a l e s a r à p r o g r e s s i v a m e n t e a p e r t o a n u o v e a z i e n d e e f i l i e r e , a m p l i a n d o c o s ì l a p o r t a t a e l ’ i m p a t t o d e l l ’ A l l e a n z a . I n o l t r e , è g i à o n l i n e i l s i t o w e b d i G . r o w c h e r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i a c c e s s o a i p r i n c i p i e c o n t e n u t i c h i a v e d e l l ’ i n i z i a t i v a e s i p r o p o n e d i f o r n i r e a g g i o r n a m e n t i c o s t a n t i e i n f o r m a z i o n i u t i l i p e r t u t t e l e a z i e n d e i n t e r e s s a t e a d a d e r i r e a l l ’ i n i z i a t i v a .