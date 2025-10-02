R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P r o s e g u e p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o i l c a m m i n o c o n d i v i s o t r a G r o u p a m a A s s i c u r a z i o n i , f i l i a l e d e l G r u p p o f r a n c e s e G r o u p a m a e t r a i p i ù i m p o r t a n t i p l a y e r d e l s e t t o r e a s s i c u r a t i v o i n I t a l i a , e i l F a i , F o n d o p e r l ’ A m b i e n t e I t a l i a n o . L ’ o b i e t t i v o c o m u n e è l a c u r a d e i l u o g h i c h e r a c c o n t a n o l ’ i d e n t i t à d e l P a e s e : b o s c h i , c o s t e , p a r c h i , d i m o r e s t o r i c h e e b e n i d a l l ’ a l t o v a l o r e i d e n t i t a r i o , p e r f a r l i c o n o s c e r e e r e n d e r l i f r u i b i l i a t u t t i . I n s i e m e , l e d u e r e a l t à m i r a n o a o f f r i r e a l p u b b l i c o e s p e r i e n z e e i t i n e r a r i i n u s u a l i c h e p o s s a n o g e n e r a r e m e r a v i g l i a e i n v i t a r e a u n a r i s c o p e r t a d e l t e r r i t o r i o e d e l l a c u l t u r a . L o c o n f e r m a a n c h e u n o s t u d i o c o n d o t t o d a l l ’ I s t i t u t o d i r i c e r c a A p p i n i o s e c o n d o i l q u a l e b e n i l 5 1 , 4 % d e g l i i t a l i a n i d e s i d e r a s c o p r i r e l ’ a n i m a p i ù a u t e n t i c a d e i l u o g h i v i s i t a t i , c o n l a v o g l i a d i i m m e r g e r s i n e l l a c u l t u r a d e l p o s t o v i v e n d o e s p e r i e n z e ‘ l i k e a l o c a l ’ ( 3 1 , 8 % ) . I n q u e s t o c o n t e s t o , l e G i o r n a t e F a i d ’ A u t u n n o s i c o n f i g u r a n o c o m e u n ' o c c a s i o n e p e r e s p l o r a r e i n m o d o i n t i m o e c o n s a p e v o l e l a r i c c h e z z a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i t a l i a n o . “ S i a m o o r g o g l i o s i d i r i n n o v a r e p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o l a n o s t r a p a r t n e r s h i p c o n i l F a i - d i c h i a r a P i e r r e C o r d i e r , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i G r o u p a m a A s s i c u r a z i o n i - P e r n o i , l a p r o s s i m i t à a l l e p e r s o n e è u n v a l o r e c h e s i m a n i f e s t a s i a n e i m o m e n t i d i d i f f i c o l t à , q u a n d o è n e c e s s a r i o l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ a s s i c u r a t o r e , m a a n c h e n e l l e o c c a s i o n i s p e c i a l i . C r e d i a m o c h e l a b e l l e z z a s i a u n p a t r i m o n i o d a p r o t e g g e r e e c o n d i v i d e r e . C u s t o d i r e q u e s t i l u o g h i s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l a p r o p r i a s t o r i a , o f f r i r e a t u t t i l a p o s s i b i l i t à d i g o d e r n e e m o z i o n a n d o s i . Q u e s t o i m p e g n o è c o n n a t u r a t o a l l a n o s t r a o r i g i n e m u t u a l i s t i c a c h e c i s p i n g e a c o l l a b o r a r e p e r i l b e n e c o m u n e e a p a r t e c i p a r e , i n s i e m e , a i m o m e n t i p i ù l i e t i e s i g n i f i c a t i v i d e l l a v i t a ” . P e r D a v i d e U s a i , d i r e t t o r e g e n e r a l e F a i - F o n d o p e r l ’ A m b i e n t e I t a l i a n o : “ i l r i n n o v o d e l s o s t e g n o d i G r o u p a m a r a p p r e s e n t a p e r i l F a i u n ’ a l l e a n z a a f a v o r e d e l l a t u t e l a , d e l l a c u r a e p r o m o z i o n e d e l n o s t r o p a t r i m o n i o , u n a c o l l a b o r a z i o n e a v v i a t a n e l 2 0 2 2 c h e s i f o n d a s u v a l o r i c o m u n i d i r e s p o n s a b i l i t à , p r o t e z i o n e e l u n g i m i r a n z a , p r i n c i p i c h e g u i d a n o l e n o s t r e r e a l t à " . L e G i o r n a t e F a i d ’ A u t u n n o - i n p r o g r a m m a s a b a t o 1 1 e d o m e n i c a 1 2 o t t o b r e 2 0 2 5 - r a p p r e s e n t a n o u n i m p o r t a n t e e v e n t o a n n u a l e c h e d a l 2 0 1 2 c o i n v o l g e l ' i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e c o n i t i n e r a r i t e m a t i c i a l l a s c o p e r t a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e p a e s a g g i s t i c o n a z i o n a l e . U n a m a n i f e s t a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a u n ' o c c a s i o n e s p e c i a l e p e r v i s i t a r e l u o g h i e c c e z i o n a l i , s o l i t a m e n t e n o n a p e r t i a l p u b b l i c o , e p e r c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a l l a l o r o v a l o r i z z a z i o n e .