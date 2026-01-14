M o s c a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I f u n z i o n a r i d e l l ' U n i o n e E u r o p e a f a r e b b e r o m e g l i o a c o n c e n t r a r s i s u l l a G r o e n l a n d i a p i u t t o s t o c h e c o m m e n t a r e l a s i t u a z i o n e i n I r a n " . L o h a d i c h i a r a t o l a p o r t a v o c e d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o , M a r i a Z a k h a r o v a , a S p u t n i k R a d i o . " H o u n a d o m a n d a p e r i f u n z i o n a r i e u r o p e i . S a n n o d o v e s i t r o v a l a G r o e n l a n d i a e , p i ù o m e n o , l ' I r a n ? N o n v o g l i o n o c h i e d e r s i p e r c h é s t a n n o c o m m e n t a n d o l a s i t u a z i o n e i n I r a n , c h e s i t r o v a i n u n a p a r t e d e l m o n d o l e g g e r m e n t e d i v e r s a , u n p o ' p i ù l o n t a n a d a l o r o r i s p e t t o a l l a G r o e n l a n d i a ? " , h a o s s e r v a t o l a p o r t a v o c e . " P e r c h é l ' U e p r e s t a c o s ì t a n t a a t t e n z i o n e a l l ' I r a n e c o s ì p o c a a l l a G r o e n l a n d i a ? " " P e r c h é n o n c i s i c o n c e n t r a o r a s u l l a G r o e n l a n d i a - h a c h i e s t o a n c o r a l a Z a k h a r o v a - N o n è c h e l a s i t u a z i o n e i n I r a n è d i v e n t a t a u n a s c u s a p e r i f u n z i o n a r i d e l l ' U e p e r d i s t o g l i e r e l ' a t t e n z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e d a l f a t t o c h e l a l o r o i s o l a v i e n e s o t t r a t t a , e s e n z a u n r e f e r e n d u m ? " .