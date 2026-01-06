R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " B e n e l a d i c h i a r a z i o n e d e i l e a d e r e u r o p e i s u l l a G r o e n l a n d i a d o p o l e m i n a c c e d i a n n e s s i o n e d i T r u m p . N o n è a c c e t t a b i l e c h e i l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e m i n i a l l e f o n d a m e n t a l o s p a z i o d i s i c u r e z z a d e l l a N a t o e n o n è a c c e t t a b i l e c h e q u e s t o v e n g a f a t t o a i d a n n i d i u n p a e s e s o v r a n o c o m e l a D a n i m a r c a . E ’ i n c r e d i b i l e i n v e c e i l c o r t o c i r c u i t o t o t a l e d i G i o r g i a M e l o n i , c o n i l s u o g r o t t e s c o e n d o r s e m e n t a l l ’ o p e r a z i o n e a m e r i c a n a i n V e n e z u e l a d e t t a t o d a l l a f r e t t a d i d i m o s t r a r e p r i m a d i t u t t i g l i a l t r i i l s u o s e r v i l i s m o v e r s o T r u m p . C h e o r a l a p r e m i e r s t i a c o n g l i e u r o p e i è u n a b u o n a n o t i z i a p e r l ’ I t a l i a , m a i l g o v e r n o e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i h a n n o a r r e c a t o u n a l t r o d a n n o a l l a c r e d i b i l i t à d e l n o s t r o P a e s e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .